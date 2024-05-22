Венгер хочет, чтобы IFAB как можно скорее принял новый офсайд, при котором атакующий должен опережать защищающегося всем телом. Его убедили тесты

Арсен Венгер продолжает продвигать идею нового офсайда.

Ранее бывший тренер «Арсенала», а ныне глава отдела развития футбола предложил изменить правило офсайда. По нему игрок будет считаться в положении «вне игры», только если опережает защитника всем телом.

По информации The Times, Венгер намерен предложить изменения в правила офсайда Международному совету футбольных ассоциаций ( ), отвечающему за правила футбола. Француза убедили результаты испытаний правила, которые проходили в Швеции, Италии и Нидерландах.

Венгер хочет, чтобы правило было принято как можно скорее. Однако его идея поддерживается не всеми. Так, , новый глава футбольного совета УЕФА, сомневается в необходимости изменений. Члены правления IFAB считают, что правило сначала стоит опробовать в турнире, где применяется ВАР.

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