Венгер хочет, чтобы IFAB как можно скорее принял новый офсайд, при котором атакующий должен опережать защищающегося всем телом. Его убедили тесты
Арсен Венгер продолжает продвигать идею нового офсайда.
Ранее бывший тренер «Арсенала», а ныне глава отдела развития футбола ФИФА предложил изменить правило офсайда. По нему игрок будет считаться в положении «вне игры», только если опережает защитника всем телом.
По информации The Times, Венгер намерен предложить изменения в правила офсайда Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающему за правила футбола. Француза убедили результаты испытаний правила, которые проходили в Швеции, Италии и Нидерландах.
Венгер хочет, чтобы правило было принято как можно скорее. Однако его идея поддерживается не всеми. Так, Луиш Фигу, новый глава футбольного совета УЕФА, сомневается в необходимости изменений. Члены правления IFAB считают, что правило сначала стоит опробовать в турнире, где применяется ВАР.
Офсайд Венгера все ближе: одобрены новые тесты. Его уже пробовали в России
Сейчас будем считать миллиметры, насколько один игрок оторвался от другого
Такой бред🤦♂️🤦♂️🤦♂️
И в футболе снова будет магия и элементы гениальности
Высоко прессингующие, атакующие команды не смогут играть в такой футбол, зная, что высокая линия обороны уже не будет столь эффективной. Оставить за спиной всего нападающего, чтоб тот оказался в офсайде - это надо умудряться.
Это заставит команды располагать линию обороны глубже, атаковать меньшим количеством игроков - полузащита вынуждена будет растягиваться, чтоб хоть как-то продолжать контролировать пространства между линиями обороны и атаки.
Мы рискуем вновь увидеть преобладание стиля футбола "в откат" - пятерял мяч и все за линию мяча.
А-ля 70-е, 80-е.
Те, тренеры, что предпочитают старый, добрый катеначчо вновь станут актуальны.
Тогда получится, что Рома и Юве поспешили с увольнением Моуринью и Аллегри 🤪
вот чистое время - другое дело, профессиональному футболу не помешало бы