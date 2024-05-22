Венгер хочет, чтобы IFAB как можно скорее принял новый офсайд, при котором атакующий должен опережать защищающегося всем телом. Его убедили тесты

Теги Луиш Фигу Арсен Венгер ФИФА правила IFAB Футбол

Арсен Венгер продолжает продвигать идею нового офсайда.

Ранее бывший тренер «Арсенала», а ныне глава отдела развития футбола ФИФА предложил изменить правило офсайда. По нему игрок будет считаться в положении «вне игры», только если опережает защитника всем телом.

По информации The Times, Венгер намерен предложить изменения в правила офсайда Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающему за правила футбола. Француза убедили результаты испытаний правила, которые проходили в Швеции, Италии и Нидерландах.

Венгер хочет, чтобы правило было принято как можно скорее. Однако его идея поддерживается не всеми. Так, Луиш Фигу, новый глава футбольного совета УЕФА, сомневается в необходимости изменений. Члены правления IFAB считают, что правило сначала стоит опробовать в турнире, где применяется ВАР.

Офсайд Венгера все ближе: одобрены новые тесты. Его уже пробовали в России

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55 комментариев
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Да здравствует возвращение либеро!
+46
0
+46
Раньше считали миллиметры, когда один игрок ближе защитника к воротам
Сейчас будем считать миллиметры, насколько один игрок оторвался от другого
Такой бред🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+33
-6
+27
Ответ TeLLer
Да здравствует возвращение либеро!
Если вернуться либеро, то может и 10-ки вернуться?
И в футболе снова будет магия и элементы гениальности
+20
-1
+19
Бред, мало того, что защитники в стоячем положении в 90%, так еще и спиной к собственным играют, это какой гандикап будет у нападения? ))
+17
-2
+15
Казалось мелочь, но действия в обороне будут совсем другие
+13
-1
+12
Считаю, такая фиксация офсайда рискует навредить футболу.

Высоко прессингующие, атакующие команды не смогут играть в такой футбол, зная, что высокая линия обороны уже не будет столь эффективной. Оставить за спиной всего нападающего, чтоб тот оказался в офсайде - это надо умудряться.

Это заставит команды располагать линию обороны глубже, атаковать меньшим количеством игроков - полузащита вынуждена будет растягиваться, чтоб хоть как-то продолжать контролировать пространства между линиями обороны и атаки.

Мы рискуем вновь увидеть преобладание стиля футбола "в откат" - пятерял мяч и все за линию мяча.
А-ля 70-е, 80-е.

Те, тренеры, что предпочитают старый, добрый катеначчо вновь станут актуальны.

Тогда получится, что Рома и Юве поспешили с увольнением Моуринью и Аллегри 🤪
+14
-2
+12
Ответ marchellinos
Давно пора. Эти сантиметры уже надоели и только портят игру.
А так не будет сантиметров???? Идиотизм
+12
-2
+10
Ответ deligy
Казалось мелочь, но действия в обороне будут совсем другие
Команды будут бояться играть с высокой линией обороны. Бегунки будут стоить ещё дороже.
+9
0
+9
Честно, пока выглядит так, что это убьет офсайд и у нас будут десятки шальных голов, иногда курьезных и бессмысленных, что поломает тактику обороны и т.д.
+10
-4
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Результативность выросла бы значительно, а с ней и интерес к футболу. Часто тошно смотреть как две классные команды с хорошим подбором атакующих игроков 90 минут толкут на поле воду в ступе, уповая только на ошибку соперника. Может и "автобусов" будет меньше.
Наоборот больше будет автобусов )
+5
0
+5
Филиппо Индзаги возобновляет карьеру
+3
0
+3
Теперь будем в другом месте те же самые линии чертить :)))) Точно также под микроскопом будем высматривать наложение линий и обсуждать их толщину. Не поменяется вообще ничего, кроме того, что теперь линии будем смотреть в другом месте.
+4
-1
+3
Будет очень много навес-бей
+3
0
+3
Ответ Геннадий Тёкин
А лучше вообще офсайд отменить и каждому игроку по мячу)).
Будет сделано, Волька!
+3
-1
+2
Ответ Геннадий Тёкин
А лучше вообще офсайд отменить и каждому игроку по мячу)).
И толстого на ворота
+2
0
+2
Ответ Саша Вжухов
Важен сам факт, что Роналду офсайдный преступник
Ну не щасчитай липовый второй гол Баварии, не было бы допов и голов с офсайда
+2
0
+2
Ответ Олег Мастерков
а если вперед попадёт только нос или пах?
Ибра закончил.так что не страшно
+3
-1
+2
Ответ gPk
Эти титулы будут жить вечно)
как и зуд в твоей горящей жопе, богучанище))
+5
-4
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Результативность выросла бы значительно, а с ней и интерес к футболу. Часто тошно смотреть как две классные команды с хорошим подбором атакующих игроков 90 минут толкут на поле воду в ступе, уповая только на ошибку соперника. Может и "автобусов" будет меньше.
где логика? Наоборот автобусов будет больше
+2
-1
+1
Ну, вернётся последний защитник. На 30 лет назад
+1
0
+1
Медиалига конечно не последняя инстанция, но как показала практика там - ужасное нововведение, насколько это возможно вообще, настолько, при всем уважении к Венгеру

вот чистое время - другое дело, профессиональному футболу не помешало бы
+1
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Предлагаю сделать офсайд как в хоккее, только вместо синих линий - одна центральная. Мяч должен пересечь центральную линию первым, а потом игрок. Это гораздо проще, но, конечно, это будет совсем другой футбол. Количество голевых моментов вырастет в разы. Тактика будет совсем другая.
+1
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А лучше вообще офсайд отменить и каждому игроку по мячу)).
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Ответ JENNINGS
Раньше считали миллиметры, когда один игрок ближе защитника к воротам Сейчас будем считать миллиметры, насколько один игрок оторвался от другого Такой бред🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
наверное тогда, чтобы не считать, остается только отмена офсайда, либо отмена на определенных секторах поля
0
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Ответ JENNINGS
Раньше считали миллиметры, когда один игрок ближе защитника к воротам Сейчас будем считать миллиметры, насколько один игрок оторвался от другого Такой бред🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Ну "может" голов поболе будет. В последнее время отмененных мячей где в оффсайд залезли нос или левое плечо правого мизинца - как в мультфильме золотая антилопа. Адепты защитной игры со счётом 0-0 простите-извините (да я читал про Либеро)
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Ответ 3per
Защитники будут просто висеть на плечах и цепляться за все что можно
это называется фол и будет наказываться (как и сейчас, кстати) штрафным ударом, ну или пенальти
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Ответ vitalis
это называется фол и будет наказываться (как и сейчас, кстати) штрафным ударом, ну или пенальти
Чемпионат Италии посмотри, там за такое ничего не дают
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Ответ Андрей Яковлев
зачем вы ищите логику у примитивных чайников? Разумеется все сядут ниже и забудут про прессинг.
Сам ты примитивный,да еще и дырявый)
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Ответ maks44
Предлагаю сделать офсайд как в хоккее, только вместо синих линий - одна центральная. Мяч должен пересечь центральную линию первым, а потом игрок. Это гораздо проще, но, конечно, это будет совсем другой футбол. Количество голевых моментов вырастет в разы. Тактика будет совсем другая.
Нападающие при атаках будут сторожить пятак, из вратарской не вылазить, закрывать обзор вратарю))
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Ответ z.e.r.o
Нападающие при атаках будут сторожить пятак, из вратарской не вылазить, закрывать обзор вратарю))
Сначала нужно зайти на чужую половину всей командой кроме вратаря. А потом, ради бога, пусть нападающие располагаются где угодно. Зато не будет ватокатания на своей половине между защитниками, пасовать назад вратарю с чужой половины будут только в крайнем случае.
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