Ювентус – Монца где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 25 мая
В субботу, 25 мая, сыграют Ювентус и Монца в 38 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ювентус – Монца
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Ювентус
- Болонья – Ювентус : 3 – 3
- Аталанта – Ювентус : 0 – 1
- Ювентус – Салернитана : 1 – 1
- Рома – Ювентус : 1 – 1
- Ювентус – Милан : 0 – 0
Последние матчи Монца
- Монца – Фрозиноне : 0 – 1
- Фиорентина – Монца : 2 – 1
- Монца – Лацио : 2 – 2
- Лечче – Монца : 1 – 1
- Монца – Аталанта : 1 – 2
Прогноз на матч Ювентус – Монца
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