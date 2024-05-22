Тюкавин сможет сыграть с «Краснодаром». Форвард «Динамо» скоро вернется в общую группу

Константин Тюкавин сможет сыграть в матче «Краснодар» – «Динамо».

Восстановление форварда москвичей после травмы голеностопа идет по плану, в ближайшие дни он вернется в общую группу.

Тренерский штаб рассчитывает, что Тюкавин примет участие в матче 30-го тура Мир РПЛ с « », пишет « ». Нападающий в любом случае отправится с командой на гостевую игру.

Перед последним туром чемпионата обе команды сохраняют шансы на титул. «Динамо» достаточно не проиграть, «Краснодару» нужно побеждать и рассчитывать, что «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом».

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А какой Тюкавин в жизни?