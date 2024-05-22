Тюкавин сможет сыграть с «Краснодаром». Форвард «Динамо» скоро вернется в общую группу

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин сможет сыграть в матче «Краснодар» – «Динамо».

Восстановление форварда москвичей после травмы голеностопа идет по плану, в ближайшие дни он вернется в общую группу.

Тренерский штаб рассчитывает, что Тюкавин примет участие в матче 30-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», пишет «Спорт-Экспресс». Нападающий в любом случае отправится с командой на гостевую игру.

Перед последним туром чемпионата обе команды сохраняют шансы на титул. «Динамо» достаточно не проиграть, «Краснодару» нужно побеждать и рассчитывать, что «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом».

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!

А какой Тюкавин в жизни?

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24 комментария
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Хорошая новость. Константин нужен команде.
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Отличная новость!
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Ответ Viktor Martunov
Отличная новость!
Господи помоги Динамо стать чемпионом. !
+18
-8
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Ну как то радостно на душе стало. Как представил что Смолов выйдет в основе так пот холодный пробил.
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Ответ Владимир Никаноров
Дай то Бог! Здоровья и удачи Косте! Очень радостная новость!
Не пойму Володя, быки с минусами на всех налетели? Убираю почти всем, свои мимо проходят.
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Ответ Dinamik1
Ну как то радостно на душе стало. Как представил что Смолов выйдет в основе так пот холодный пробил.
Сплюнь)
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Ответ Владимир Вологодский
Зачем нам знать твои циклы ?
Не хами на женские циклы. Здесь об этом уже писали, если не знал, всего лишь напомнил.
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Ответ Василий Усов
Господи помоги Динамо стать чемпионом. !
В Воронеже вон сегодня тоже священник по полю ходил 🤣🤣🤣
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Ответ Василий Усов
Господи помоги Динамо стать чемпионом. !
В Храм сходить не помешало бы. Четвëртый двенадцатый цикл как раз, всё сходится.
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Ответ Viktor Martunov
Не пойму Володя, быки с минусами на всех налетели? Убираю почти всем, свои мимо проходят.
Василич, привет!
Думаю это не быки, скорее всего бакланы.
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Ответ Василий Усов
Господи помоги Динамо стать чемпионом. !
Господи помоги Динамо
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Дай то Бог! Здоровья и удачи Косте! Очень радостная новость!
+5
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Дай бог ему быть здоровым и забить Краснодару.
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Ответ Franklin Edmundo "Frank" Rijkaard
На замену выйдет
Да хоть и так.
+3
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Ответ Эд Коршунов
Господи помоги Динамо
Не поможет, у него дела поважнее
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Ну слава богу, а то когда Краснодар выиграет будут кричать что повезло без Тюкавина,теперь не на что будет валить (против Тюкавина ничего не имею, сильный нап,трудяга,дай бог ему здорлвья).
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Вся страна ждёт золотой гол Тюкавина
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Ответ Игорь Чернецов
Василич, привет! Думаю это не быки, скорее всего бакланы.
Да и среди них здесь тоже с минусами, чего им своих то.
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