Неймар не восстановится к началу сезона после травмы «крестов». Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш подтвердил: «В сентябре-октябре сможет сыграть, возможно»
Неймар пропустит начало сезона в «Аль-Хилале».
Форвард сборной Бразилии проходит восстановление после травмы крестообразных связок колена. До травмы он провел за «Аль-Хилаль» лишь три матча после перехода в клуб летом прошлого года.
«Восстановление при такой травме, как у Неймара, обычно длится 10-11 месяцев. Неймар не сможет вернуться к началу следующего сезона.
Мы думаем, что в сентябре или в октябре он, возможно, сможет сыграть», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш.
Первый отрабатывает контракт на полную (33+11 по гол+пас) и не отлынивает от работы
Второй что в ПСЖ, что здесь чистый хрусталь и ищет повод (травма, хандра, нытьё) чтобы не играть