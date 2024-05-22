Неймар не восстановится к началу сезона после травмы «крестов». Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш подтвердил: «В сентябре-октябре сможет сыграть, возможно»

Неймар пропустит начало сезона в «Аль-Хилале».

Форвард сборной Бразилии проходит восстановление после травмы крестообразных связок колена. До травмы он провел за « » лишь три матча после перехода в клуб летом прошлого года.

«Восстановление при такой травме, как у , обычно длится 10-11 месяцев. Неймар не сможет вернуться к началу следующего сезона.

Мы думаем, что в сентябре или в октябре он, возможно, сможет сыграть», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» .