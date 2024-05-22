Неймар не восстановится к началу сезона после травмы «крестов». Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш подтвердил: «В сентябре-октябре сможет сыграть, возможно»

Теги травмы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Жорже Жезуш Футбол

Неймар пропустит начало сезона в «Аль-Хилале».

Форвард сборной Бразилии проходит восстановление после травмы крестообразных связок колена. До травмы он провел за «Аль-Хилаль» лишь три матча после перехода в клуб летом прошлого года.

«Восстановление при такой травме, как у Неймара, обычно длится 10-11 месяцев. Неймар не сможет вернуться к началу следующего сезона.

Мы думаем, что в сентябре или в октябре он, возможно, сможет сыграть», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш.

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22 комментария
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А надо вообще?
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+13
Ответ Mister Evidence
Разница между Роналду и Неймаром: Первый отрабатывает контракт на полную (33+11 по гол+пас) и не отлынивает от работы Второй что в ПСЖ, что здесь чистый хрусталь и ищет повод (травма, хандра, нытьё) чтобы не играть
Ага. Специально получил одну из серьезнейших травм, чтобы не играть. Варианту попроще не нашел
+16
-5
+11
Разница между Роналду и Неймаром:

Первый отрабатывает контракт на полную (33+11 по гол+пас) и не отлынивает от работы

Второй что в ПСЖ, что здесь чистый хрусталь и ищет повод (травма, хандра, нытьё) чтобы не играть
+13
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+2
Ответ Эркинбек Апаканов
Комментарий удален модератором
Я таких не знаю
+3
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Зря он тогда подло ,тайно ушёл из Барселоны.
+2
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Ответ Mister Evidence
Разница между Роналду и Неймаром: Первый отрабатывает контракт на полную (33+11 по гол+пас) и не отлынивает от работы Второй что в ПСЖ, что здесь чистый хрусталь и ищет повод (травма, хандра, нытьё) чтобы не играть
Я понимаю, если было бы сравнение с Бензема, но явно не с Неймаром, который получил тяжелейшую травму. Неуместное сравнение
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А возможно и не сыграет.
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Разводняк века!))) А потом поплачет и попросится домой в Бразилию.))
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Как-то очень долго он лечит кресты
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Как-то очень долго он лечит кресты
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Как-то очень долго он лечит кресты
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Разрушил свою карьеру уходя из Барселоны...а мог бы стать величиной
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К какому началу сезона? Он закончил карьеру)
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Ответ Саша Вжухов
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