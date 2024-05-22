Мохамед Салах: «Мы знаем, что главное – это трофеи, и будем бороться изо всех сил в следующем сезоне. Болельщики «Ливерпуля» заслуживают этого»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах соцсети Футбол

Мохамед Салах пообещал, что «Ливерпуль» поборется за трофеи в следующем сезоне.

В завершившемся розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» занял итоговое 3-е место, набрав 82 очка. Салах стал лучшим бомбардиром команды в лиге с 18 голами в 32 матчах.

«Мы знаем, что самое главное – это трофеи, и сделаем все возможное, чтобы завоевать их в следующем сезоне. Наши болельщики заслуживают этого, и мы будем сражаться изо всех сил», – написал вингер «Ливерпуля» в твиттере.

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи Ливерпулю и новому тренеру Слоту
+6
-1
+5
Ответ Black Phoenix
18+10 - это хорошо если 1/5 праймового Криштиану в АПЛ, и то Роналду играл вингера, а Мо чистый нападающий. С тобой бесполезно спорить. Так и продолжаешь ересь в массы нести.
Мо — чистый нападающий? Как же он играет с Нуньесом и Жотой?
+3
0
+3
Ответ Black Phoenix
Оно и видно. Салах изо всех сил несколько раз с Реалом в ЛЧ боролся, и напоролся в итоге. Сейчас тоже браваду начал толкать и популистику в уши лить. Если у египтянина такой провальный сезон уже сейчас - в следующем, да и без Клоппа лучше не станет точно. Присядет на лавку Мо в итоге.
18+10 в АПЛ, всем бы такие провальные сезоны:))
+4
-3
+1
Салах авторитетный дед уже в Ливерпуле. Срастётся ли у него с "духом" Слотом.. По любому этап притирки будет
+1
-1
0
Ответ Black Phoenix
Оно и видно. Салах изо всех сил несколько раз с Реалом в ЛЧ боролся, и напоролся в итоге. Сейчас тоже браваду начал толкать и популистику в уши лить. Если у египтянина такой провальный сезон уже сейчас - в следующем, да и без Клоппа лучше не станет точно. Присядет на лавку Мо в итоге.
Сезон 21/22 у криштика 1 гол в АПЛ за сезон, вот это провал:))
+1
-1
0
Ответ Black Phoenix
18+10 - это хорошо если 1/5 праймового Криштиану в АПЛ, и то Роналду играл вингера, а Мо чистый нападающий. С тобой бесполезно спорить. Так и продолжаешь ересь в массы нести.
да что ты несёшь ёпта
0
0
0
Ответ Black Phoenix
Ноешь у нас ты на фоне провалов Барселоны в Ла Лиге и междусобойчиков Лапорты с Хави, для начала. Остальные твои претензии даже рассматривать не желаю. P.S Посмотрим на твои припадки, когда Реал возьмёт ЛЧ, а твоя Барса останется не у дел, как и обычно за последние 9 сезонов.
Причем тут Салах?:) Что у тебя в голове вообще?:))
0
0
0
Ответ rigobersong
Причем тут Салах?:) Что у тебя в голове вообще?:))
Причем тут Месси и сезон 11/12, лол?
0
0
0
Ответ Black Phoenix
Причем тут Месси и сезон 11/12, лол?
При том, что я привел пример:) Ты говоришь сезон у Салаха провальный, я тебе просто сказал, что он может быть провален на фоне праймового Месси, при этом если ты смотришь футбол, то должен понимать что их позиция на поле сравнима и я тебе привел вообще максимально возможное и корректное сравнения, а ты это оспорить не можешь, т.к. я тебе на пальцах поясняю почему сезон у Салаха не провальный и развел тут на ровном месте суету, а после того как крыть нечем начал в какой-то истерии плести про реал и Барселону, ну реально критическое мышление и уровень поддержать корректный диалог просто на нуле:)) Бесись дальше:))
0
0
0
Ответ rigobersong
При том, что я привел пример:) Ты говоришь сезон у Салаха провальный, я тебе просто сказал, что он может быть провален на фоне праймового Месси, при этом если ты смотришь футбол, то должен понимать что их позиция на поле сравнима и я тебе привел вообще максимально возможное и корректное сравнения, а ты это оспорить не можешь, т.к. я тебе на пальцах поясняю почему сезон у Салаха не провальный и развел тут на ровном месте суету, а после того как крыть нечем начал в какой-то истерии плести про реал и Барселону, ну реально критическое мышление и уровень поддержать корректный диалог просто на нуле:)) Бесись дальше:))
Я тебе на это ответил: сравни предыдущий сезон Салаха с нынешним и не неси свою обыкновенную пургу в массы, как ты это обычно делаешь.
0
0
0
Ответ Black Phoenix
Я тебе на это ответил: сравни предыдущий сезон Салаха с нынешним и не неси свою обыкновенную пургу в массы, как ты это обычно делаешь.
Ты ничего в своем первом сообщении не сравнивал, а сказал что сезон у Салаха провальный:)) Прошлый сезон 19+12 и Лига Европы, этот сезон 18+10 и борьба в АПЛ почти до самого конца:)) Сфокусируйся уже, ты не помнишь что сам написал 10 минут назад:))
0
0
0
Ответ Black Phoenix
Я не про первое сообщение, а про диалог вообще говорю. Это ты у нас любитель избирательности и предвзятости, хотя обвиняешь в этом почему-то меня.
Вот ты себе там надумал:) Я самый объективный пользователь на сайте:)) Ну или один из немногих:)
0
0
0
Ответ Black Phoenix
Который годами хейтит Роналду с Реалом и превозносит Месси? Да-да, слышали. На пару с Климовым эталонная объективность прямо.
Я никого не хйтил, с чего ты это взял:) Если правда для тебя воспринимается как хейт, это не значит что я кого-то хейчу:)) Я не хейтер:)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий