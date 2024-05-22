Мохамед Салах: «Мы знаем, что главное – это трофеи, и будем бороться изо всех сил в следующем сезоне. Болельщики «Ливерпуля» заслуживают этого»

Мохамед Салах пообещал, что «Ливерпуль» поборется за трофеи в следующем сезоне.

В завершившемся розыгрыше «Ливерпуль» занял итоговое 3-е место, набрав 82 очка. Салах стал лучшим бомбардиром команды в лиге с 18 голами в 32 матчах.

«Мы знаем, что самое главное – это трофеи, и сделаем все возможное, чтобы завоевать их в следующем сезоне. Наши болельщики заслуживают этого, и мы будем сражаться изо всех сил», – написал вингер « » в твиттере.