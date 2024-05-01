Кроос о 2:2 с «Баварией»: «Реал» заслужил ничью. Мы уверены, что дома обеспечим себе выход в финал»

Тони Кроос оценил ничью с «Баварией» (2:2) в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Матч получился событийным, у обеих команды сегодня были разные по качеству отрезки. Довольно странно то, что все голы были забиты, когда другая команда играла лучше. Такое случается, когда на поле индивидуально сильные игроки.

Думаю, мы заслужили ничью, но, конечно, мы уверены, что дома обеспечим себе выход в финал», – сказал хавбек « ».

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