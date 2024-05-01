Кроос о 2:2 с «Баварией»: «Реал» заслужил ничью. Мы уверены, что дома обеспечим себе выход в финал»

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Тони Кроос оценил ничью с «Баварией» (2:2) в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Матч получился событийным, у обеих команды сегодня были разные по качеству отрезки. Довольно странно то, что все голы были забиты, когда другая команда играла лучше. Такое случается, когда на поле индивидуально сильные игроки.

Думаю, мы заслужили ничью, но, конечно, мы уверены, что дома обеспечим себе выход в финал», – сказал хавбек «Реала».

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5 комментариев
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нельзя говорить заранее о выходе финала
+3
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+3
Ответ MGM
нельзя говорить заранее о выходе финала
Футболисту у которого 6 финалов и 5 побед можно
+2
0
+2
Мастер ,сенсей ,гуру
+3
-2
+1
Тони здесь так высказался (или, может, перевели неудачно), словно Бавария с ногами мадридцев съедала, и повезло выцарапать у них заслуженную ничью. Ничего подобного же. По всем метрикам матч равный, опасность моментов у Мадрида и вовсе выше. Ну а у немцев побольше владения мячом.
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Здоровая уверенность в собственном успехе нужна, но, конечно, Кроосу припомнят эти слова, если Реал не выйдет в финал. С другой стороны, кому, если не Кроосу, источать такую уверенность?
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