Дженоа – Болонья где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 24 мая
В пятницу, 24 мая, сыграют Дженоа и Болонья в 38 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Дженоа – Болонья
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Дженоа
- Рома – Дженоа : 1 – 0
- Дженоа – Сассуоло : 2 – 1
- Милан – Дженоа : 3 – 3
- Дженоа – Кальяри : 3 – 0
- Дженоа – Лацио : 0 – 1
Последние матчи Болонья
- Болонья – Ювентус : 3 – 3
- Наполи – Болонья : 0 – 2
- Торино – Болонья : 0 – 0
- Болонья – Удинезе : 1 – 1
- Рома – Болонья : 1 – 3
Прогноз на матч Дженоа – Болонья
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