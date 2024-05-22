«В Аргентине сложно даже снять деньги из банкомата. В Самаре намного лучше». Хавбек «Крыльев» Орозко о странах

Хавбек «Крыльев» Франко Орозко сравнил жизнь в России и Аргентине.

– Что можете сказать о Самаре?

– Мне все нравится.

– Если сравнить с аргентинскими городами, где лучше?

– Конечно, в Самаре намного лучше. В Аргентине сейчас много сложностей.

Здесь все лучше. В Аргентине тебе сложно даже снять деньги из банкомата, а здесь все просто, – сказал аргентинский футболист.

Орозко перешел в «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно на правах аренды из аргентинского «Лануса». В РПЛ он провел одиннадцать матчей, в которых забил один мяч и отдал голевую передачу.