«В Аргентине сложно даже снять деньги из банкомата. В Самаре намного лучше». Хавбек «Крыльев» Орозко о странах

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Матч ТВ Франко Орозко Футбол

Хавбек «Крыльев» Франко Орозко сравнил жизнь в России и Аргентине.

– Что можете сказать о Самаре?

– Мне все нравится.

– Если сравнить с аргентинскими городами, где лучше?

– Конечно, в Самаре намного лучше. В Аргентине сейчас много сложностей.

Здесь все лучше. В Аргентине тебе сложно даже снять деньги из банкомата, а здесь все просто, – сказал аргентинский футболист.

Орозко перешел в  «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно на правах аренды из аргентинского «Лануса». В РПЛ он провел одиннадцать матчей, в которых забил один мяч и отдал голевую передачу.

11 комментариев
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Цифровой бизнес в РФ на очень высоком уровне. Да и в целом обслуживание очень достойное и недорогое
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общепит и банки у нас лучше всех в мире)
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Ответ Amalfitano
Может многие не совсем понимают эти слова аргентинца, но за простой операцией снятия наличности через банкомат скрывается просто горы проблем в стране. В нынешней ситуации даже нет смысла сравнивать Аргентину и Россию. Аргентина стремительно превращается в Венесуэлу.
Сколько снимал в банкоматах и не одной проблемы не было 🤔🤔🤔
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Может многие не совсем понимают эти слова аргентинца, но за простой операцией снятия наличности через банкомат скрывается просто горы проблем в стране. В нынешней ситуации даже нет смысла сравнивать Аргентину и Россию. Аргентина стремительно превращается в Венесуэлу.
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Сейчас Аргентина во главе с правым президентом ,
которого привел к власти армянский бизнес - наш главный недруг в Латинской Америке !
Молодец Орозко - против отморозков !
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Что значит снять деньги сложно?
Деньги там снимаются спокойно, просто там дикие комиссии и не особо большой лимит.
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я забыл когда деньги снимал с банкомата в последний раз. всё по карте. что он покупал за наличные, интересно?
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Ответ razoblachitel
Цифровой бизнес в РФ на очень высоком уровне. Да и в целом обслуживание очень достойное и недорогое
Про обслуживание не знаю. А про цифровой бизнес согласен
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