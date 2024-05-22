«В Аргентине сложно даже снять деньги из банкомата. В Самаре намного лучше». Хавбек «Крыльев» Орозко о странах
Хавбек «Крыльев» Франко Орозко сравнил жизнь в России и Аргентине.
– Что можете сказать о Самаре?
– Мне все нравится.
– Если сравнить с аргентинскими городами, где лучше?
– Конечно, в Самаре намного лучше. В Аргентине сейчас много сложностей.
Здесь все лучше. В Аргентине тебе сложно даже снять деньги из банкомата, а здесь все просто, – сказал аргентинский футболист.
Орозко перешел в «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно на правах аренды из аргентинского «Лануса». В РПЛ он провел одиннадцать матчей, в которых забил один мяч и отдал голевую передачу.
которого привел к власти армянский бизнес - наш главный недруг в Латинской Америке !
Молодец Орозко - против отморозков !
Деньги там снимаются спокойно, просто там дикие комиссии и не особо большой лимит.