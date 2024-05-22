Шамиль Газизов: «Со «Спартаком» договорились, Федуна давно простил. О работе в клубе только хорошие воспоминания»

Шамиль Газизов заявил об отсутствии претензий к «Спартаку».

– Для вас матчи со «Спартаком» будут принципиальными?

– Нет. Игры со «Спартаком» для всех принципиальны, за этот клуб болеют миллионы. А что-то личное – нет. Я испытывал огромные положительные эмоции, когда работал в « ». Спасибо клубу, что я там был, что испытал это в своей жизни.

Мы с ними давно договорились, я давно простил. Для меня это закрытая история – только хорошие воспоминания, – сказал гендиректор махачкалинского « ».