Шамиль Газизов: «Со «Спартаком» договорились, Федуна давно простил. О работе в клубе только хорошие воспоминания»
Шамиль Газизов заявил об отсутствии претензий к «Спартаку».
– Для вас матчи со «Спартаком» будут принципиальными?
– Нет. Игры со «Спартаком» для всех принципиальны, за этот клуб болеют миллионы. А что-то личное – нет. Я испытывал огромные положительные эмоции, когда работал в «Спартаке». Спасибо клубу, что я там был, что испытал это в своей жизни.
Мы с ними давно договорились, Федуна я давно простил. Для меня это закрытая история – только хорошие воспоминания, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».