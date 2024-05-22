Кварацхелия, Микаутадзе, Кверквелия, Мамардашвили, Давиташвили – в составе сборной Грузии на Евро-2024

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Стал известен состав сборной Грузии на Евро-2024.

Тренер команды Вилли Саньоль объявил заявку из 26 игроков, которые будут готовиться к чемпионату Европы. Француз отметил, что в составе возможны изменения до 7 июня в случае травм.

ВратариГеоргий МамардашвилиВаленсия»), Георгий Лория («Динамо» Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах»).

Защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Охдуд»), Гурам Кашия («Слован»), Георгий Гвелесиани («Персеполис»), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили («Кремонезе»), Отар Какабадзе («Краковия»), Георгий Гочолеишвили («Шахтер»), Джемал Табидзе («Панэтоликос»).

Полузащитники и нападающие: Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Анзор Меквабишвили («Университатя Крайова»), Джаба Канкава («Слован»), Отар Китеишвили («Штурм»), Ника Квеквескири («Лех»), Георгий Кочорашвили («Леванте»), Сандро Алтунашвили («Вольфсберг»), Леван Шенгелия («Панэтоликос»), Георгий Цитаишвили («Динамо» Батуми), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Жорж Микаутадзе («Метц»), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ»), Георгий Квилитая (АПОЭЛ), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Зурико Давиташвили («Бордо»).

Грузия сыграет в группе F с Турцией, Португалией и Чехией.

Половина участников Евро-2024 уже показала заявки. Все финальные и предварительные – здесь

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12 комментариев
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Удачи грузинам! Буду за вас топить. Столько имён хороших.
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Сазонов, ау, ты где?
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С Чехией и Турцией надо биться.
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Крепкая сборная образовалась у грузин.еще и тренер легенда . Могут выстрелить чего мы им и желаем
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Ответ Камбоджа Иванов
Сазонов, ау, ты где?
После травмы не набрал оптимальную форму, мало играл.
+2
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хвича затащит грузинов наверх!
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Соломон Кверквелия все еще пылит
Чорлука-Кверквелия что за защита у Локо была лет 6 назад
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Сборная Грузии сейчас в неплахой форме, Гол Хвичи со штрафного в вората Фиорентина назан лучшим голом месяца ! Микаутадзе переходит в Монако к Головину! Мамардашвили перед выбором, в Атлетико Мадрид или Ньюкасл?
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