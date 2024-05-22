Кварацхелия, Микаутадзе, Кверквелия, Мамардашвили, Давиташвили – в составе сборной Грузии на Евро-2024

Стал известен состав сборной Грузии на Евро-2024.

Тренер команды объявил заявку из 26 игроков, которые будут готовиться к чемпионату Европы. Француз отметил, что в составе возможны изменения до 7 июня в случае травм.

Вратари: (« »), Георгий Лория («Динамо» ), Лука Гугешашвили (« »).

Защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Охдуд»), Гурам Кашия («Слован»), Георгий Гвелесиани («Персеполис»), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили («Кремонезе»), Отар Какабадзе («Краковия»), Георгий Гочолеишвили («Шахтер»), Джемал Табидзе («Панэтоликос»).

Полузащитники и нападающие: Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Анзор Меквабишвили («Университатя Крайова»), Джаба Канкава («Слован»), Отар Китеишвили («Штурм»), Ника Квеквескири («Лех»), Георгий Кочорашвили («Леванте»), Сандро Алтунашвили («Вольфсберг»), Леван Шенгелия («Панэтоликос»), Георгий Цитаишвили («Динамо» Батуми), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Жорж Микаутадзе («Метц»), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ»), Георгий Квилитая (АПОЭЛ), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Зурико Давиташвили («Бордо»).

Грузия сыграет в группе F с Турцией, Португалией и Чехией.

Половина участников Евро-2024 уже показала заявки. Все финальные и предварительные – здесь