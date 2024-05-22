Группа юристов призвала ФИФА разобраться с ситуацией с правами человека в Саудовской Аравии, прежде чем отдать ей ЧМ-2034: «Страна очень сильно не соответствует требованиям»

Правозащитники призвали ФИФА подумать о ситуации с ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

В октябре 2023 года Саудовская Аравия заявила о намерении провести турнир. ФИФА подтвердила, что страна стала единственным претендентом на ЧМ-2034. В марте Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение турнира, ФИФА должна утвердить ее до 11 декабря.

Группа юристов-международников призвала ФИФА тщательно изучить ситуацию с правами человека в Саудовской Аравии, прежде чем отдавать право на проведение чемпионата мира этой стране.

22-страничный документ был доставлен в штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе от имени швейцарских юристов Марка Пита и Стефана Веренберга, а также британского адвоката Родни Диксона. Они предложили совместно с ФИФА разработать план действий и провести мониторинг Саудовской Аравии независимыми экспертами.

В документе ФИФА призывают использовать рычаги воздействия на Саудовскую Аравию для соблюдения международных стандартов в области прав человека, которых ФИФА с 2017 года требует от стран-хозяек турниров.

«Очевидно, что Саудовская Аравия очень сильно не соответствует этим требованиям. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, ФИФА просто не может должным образом разрешить стране проведение чемпионата мира по футболу 2034 года», – говорится в документе.

Юристы ссылаются на проблемы в областях свободы выражения мнений, обращения с заключенными и рабочими-мигрантами, ограничения свобод женщин.

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