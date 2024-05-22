Группа юристов призвала ФИФА разобраться с ситуацией с правами человека в Саудовской Аравии, прежде чем отдать ей ЧМ-2034: «Страна очень сильно не соответствует требованиям»

Теги ФИФА Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия чемпионат мира Политика Футбол

Правозащитники призвали ФИФА подумать о ситуации с ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

В октябре 2023 года Саудовская Аравия заявила о намерении провести турнир. ФИФА подтвердила, что страна стала единственным претендентом на ЧМ-2034. В марте Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение турнира, ФИФА должна утвердить ее до 11 декабря.

Группа юристов-международников призвала ФИФА тщательно изучить ситуацию с правами человека в Саудовской Аравии, прежде чем отдавать право на проведение чемпионата мира этой стране.

22-страничный документ был доставлен в штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе от имени швейцарских юристов Марка Пита и Стефана Веренберга, а также британского адвоката Родни Диксона. Они предложили совместно с ФИФА разработать план действий и провести мониторинг Саудовской Аравии независимыми экспертами.

В документе ФИФА призывают использовать рычаги воздействия на Саудовскую Аравию для соблюдения международных стандартов в области прав человека, которых ФИФА с 2017 года требует от стран-хозяек турниров.

«Очевидно, что Саудовская Аравия очень сильно не соответствует этим требованиям. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, ФИФА просто не может должным образом разрешить стране проведение чемпионата мира по футболу 2034 года», – говорится в документе.

Юристы ссылаются на проблемы Саудовской Аравии в областях свободы выражения мнений, обращения с заключенными и рабочими-мигрантами, ограничения свобод женщин.

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41 комментарий
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А ещё там глину месить можно только на стройке
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+56
Ответ Dmitry Stepanov
А ещё там глину месить можно только на стройке
И пол менять только при отделке🤓
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С рабочими-мигрантами там и вправду плохо обращаются. Одного вообще постоянно до нервных срывов доводят с трибун🍓🥸
+31
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+25
"свободы выражения мнений" - в Европе с этим тоже проблема.
+28
-9
+19
Ответ Честный контроль
Был в СА 2 раза, нарушение прав человека не заметил!
Так ты ж за свой счёт не заметил. А попробуй проверить с грантами, спонсорами и даже госфинансированием. Минимум притеснения сразу найдёшь🤓
+12
-1
+11
Камара из Монако недавно свободно мнение изложил. Сколько сразу на него полетело...
+12
-6
+6
разберутся, проверяйте. саудовская аравия уважаемый партнёр как в вашингтонском обкоме, так и в нейтральном цюрихе
+7
-3
+4
Ответ Честный контроль
Был в СА 2 раза, нарушение прав человека не заметил!
на стройке что ли вкалывал, рядом с мигрантами, или так, из окна отеля жизнь созерцал?
+8
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+4
Единственная страна заявила желание принять турнир, но ее хотят забанить. Чего хотят эти юристы? Чтобы ЧМ 2034 не было или заставить другую страну "с правами человека" подать заявку?
+7
-4
+3
Ответ ТимТалер
Правозащитники решили выбить себе приятные бонусы ))
А что же они не вмешиваются в нарушения прав человека на Украине, в Белгороде, В Курске, в Воронеже? Там нарушения прав человека со стороны Украины.
+5
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+3
Был в СА 2 раза, нарушение прав человека не заметил!
+7
-5
+2
а может стоит подогнать международные стандарты под ислам?
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Ответ Dmitry Stepanov
А ещё там глину месить можно только на стройке
А минусы будут?)
+6
-4
+2
Ответ CHELSEA_2008
Чьим требованиям и кто их определяет? А так же с чего они решили что их мироустройство верное и прогрессивное по сравнению с Саудовской Аравией?
Какое мироустройство по-твоему более верное и прогрессивное: то, где тебя порют по субботам на конюшне, или то, где так не принято?
Когда это для себя определишь, дальше можешь решать по аналогии.
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зачем юристы ,когда там есть роналду.
+1
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Ответ Честный контроль
Был в СА 2 раза, нарушение прав человека не заметил!
Неужели уже и женщин в автобус пускают?
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+1
Ответ Dmitry Stepanov
А ещё там глину месить можно только на стройке
😂🤣😂🤣😂
+1
0
+1
Ответ Игорь Сухов
А что же они не вмешиваются в нарушения прав человека на Украине, в Белгороде, В Курске, в Воронеже? Там нарушения прав человека со стороны Украины.
потому что там идут боевые действия. хотя про нарушения прав человека в Белгороде было известно ещё до начала войны
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Ответ Игорь Сухов
А что же они не вмешиваются в нарушения прав человека на Украине, в Белгороде, В Курске, в Воронеже? Там нарушения прав человека со стороны Украины.
Там могут по ушам дать серьёзные люди. Это другое.
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Ответ Syndycate
Про свободу выражения мнений конечно очень лицемерно звучит) Когда буквально на днях во Франции потребовали оштрафовать футболиста или даже клуб, который заклеил на футболке что-то там связанное с гейством) Мол это неправильно, и за это нужно наказывать)
Действительно, это же ровно то же самое, что и нормы шариата!
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Ответ football.in.kg
Единственная страна заявила желание принять турнир, но ее хотят забанить. Чего хотят эти юристы? Чтобы ЧМ 2034 не было или заставить другую страну "с правами человека" подать заявку?
Юристы выполняют приказ америки. Геев нет- нарушил права человека.
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Ответ Dmitry Stepanov
А ещё там глину месить можно только на стройке
И еще там заднеприводные только автомобили 😀
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
И пол менять только при отделке🤓
Можно сначала поменять пол, а потом уже отделают... тебя)
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Давайте мы проведём
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Про свободу выражения мнений конечно очень лицемерно звучит) Когда буквально на днях во Франции потребовали оштрафовать футболиста или даже клуб, который заклеил на футболке что-то там связанное с гейством) Мол это неправильно, и за это нужно наказывать)
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Вообще не понятно почему другие страны отказываются. В Англии,Германии,Испании,Японии вообще не надо вкладывать ни цента. Стадионы,гостинницы,рестораны на любой вкус есть. В СА даже если все построят,зачем местным смотреть на толпы пьяных в шортах. А если нельзя будет бухать,зачем фанам такой чемпионат.
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"После Катара ставка, исчисляемая в количестве чемоданов с деньгами, для Инфантино возросла" - примерно так это читается на понятном обывателю языке.
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Надо немного скорректировать текст - "группа английских юристов".
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Правозащитники решили выбить себе приятные бонусы ))
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