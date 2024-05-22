Лунев о финале ЛЕ: «Желаю Лехе Миранчуку забить двушку и отдать голевую. «Байер» – тоже не чужая для меня команда, буду болеть за красивый футбол»

Андрей Лунев пожелал удачи Алексею Миранчуку в финале Лиги Европы.

В финальном матче турнира « », в составе которой выступает российский полузащитник, сегодня сыграет с « ». Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Если бы Лехи Миранчука не было, то ответ [на вопрос о моих симпатиях] был бы очевиден. А так хочется, чтобы наш соотечественник поднял трофей, потому что этого долго не было.

«Байер» – тоже не чужая для меня команда. Я буду болеть за красивый футбол, а победит сильнейший. Желаю удачи и Лехе, чтобы двушку забил и отдал голевую. И чтобы «Байер» при этом показывал тоже красивый футбол.

Игра будет интересная. Два года назад мы от «Аталанты» вылетели. Тогда она была тактически очень сильна, как и сейчас. Но я предположу, что «Байер» будет владеть территориальным преимуществом всю игру. И у него будет больше шансов. Нас ждет интересная и увлекательная игра», – сказал голкипер «Карабаха» и сборной России.