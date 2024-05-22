Лунев о финале ЛЕ: «Желаю Лехе Миранчуку забить двушку и отдать голевую. «Байер» – тоже не чужая для меня команда, буду болеть за красивый футбол»

Теги Байер Аталанта премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Андрей Лунев Алексей Миранчук Матч ТВ Футбол

Андрей Лунев пожелал удачи Алексею Миранчуку в финале Лиги Европы.

В финальном матче турнира «Аталанта», в составе которой выступает российский полузащитник, сегодня сыграет с «Байером». Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Если бы Лехи Миранчука не было, то ответ [на вопрос о моих симпатиях] был бы очевиден. А так хочется, чтобы наш соотечественник поднял трофей, потому что этого долго не было.

«Байер» – тоже не чужая для меня команда. Я буду болеть за красивый футбол, а победит сильнейший. Желаю удачи и Лехе, чтобы двушку забил и отдал голевую. И чтобы «Байер» при этом показывал тоже красивый футбол.

Игра будет интересная. Два года назад мы от «Аталанты» вылетели. Тогда она была тактически очень сильна, как и сейчас. Но я предположу, что «Байер» будет владеть территориальным преимуществом всю игру. И у него будет больше шансов. Нас ждет интересная и увлекательная игра», – сказал голкипер «Карабаха» и сборной России.

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18 комментариев
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Если Леху выпустят минут на 20 будет успех
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Байеру удачи и успехов. Топлю за то, чтобы беспроигрышная серия завершилась полным сезоном. Тем более ЛЕ станет отличным результатом и наградой для Алонсо и его банды.
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тоже нейтрльно буду смотреть футбол, хочется и продления серии немцев и Миранчуку евротрофей хотелось бы
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Вряд ли он на поле вообще выйдет, в самой концовке если только.
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Губа не дура, это значит как минимум 3 пропущенных Байером вангует. Не сходится с нынешним Байером
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В живых остаться должен только один. Проигравшему "срубят голову". Хотя, если Байер не проиграет в основное время, то его рекорд продолжится. Я буду болеть за Аталанту. Украине может повезёт больше. Их Лунин, возможно, поднимет кубок Чемпионов над головой. Так что для нас и Лига Европы будет за счастье.
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Когда последний раз Миранчук делал дубль?
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При всëм уважении к бывшему игроку Локо, ныне входящему в состав европейского клуба нужно признать что он игрок на замену, в основе выходил считанные разы. Лунëв про голы и передачи Миранчука просто пошутил, хотел сделать приятное Локомотиву и его болельщикам.
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Только Миранчук=2+1
В общем очень ласково хочет приложить Баейр Лунев !:)
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Уверен что он вообще не появится на поле.
Уже Гасперини определил стартовый состав .
Миранчука нет в старте. Стоят Копмейстер,Скамакка,Де Кетеларе,Лукман. Уверен где-то с 75 минуты замененит уставшего Де Кетеларе,выйдет Миранчук. Он в последнее время сдал. Тяжеловат как кляча
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