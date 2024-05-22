Лунев о финале ЛЕ: «Желаю Лехе Миранчуку забить двушку и отдать голевую. «Байер» – тоже не чужая для меня команда, буду болеть за красивый футбол»
Андрей Лунев пожелал удачи Алексею Миранчуку в финале Лиги Европы.
В финальном матче турнира «Аталанта», в составе которой выступает российский полузащитник, сегодня сыграет с «Байером». Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Если бы Лехи Миранчука не было, то ответ [на вопрос о моих симпатиях] был бы очевиден. А так хочется, чтобы наш соотечественник поднял трофей, потому что этого долго не было.
«Байер» – тоже не чужая для меня команда. Я буду болеть за красивый футбол, а победит сильнейший. Желаю удачи и Лехе, чтобы двушку забил и отдал голевую. И чтобы «Байер» при этом показывал тоже красивый футбол.
Игра будет интересная. Два года назад мы от «Аталанты» вылетели. Тогда она была тактически очень сильна, как и сейчас. Но я предположу, что «Байер» будет владеть территориальным преимуществом всю игру. И у него будет больше шансов. Нас ждет интересная и увлекательная игра», – сказал голкипер «Карабаха» и сборной России.
В общем очень ласково хочет приложить Баейр Лунев !:)
Миранчука нет в старте. Стоят Копмейстер,Скамакка,Де Кетеларе,Лукман. Уверен где-то с 75 минуты замененит уставшего Де Кетеларе,выйдет Миранчук. Он в последнее время сдал. Тяжеловат как кляча