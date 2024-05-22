Калешин покинет «Аланию» в конце сезона. Он работал в клубе с декабря («Матч ТВ»)

Евгений Калешин близок к уходу из «Алании».

По данным « », с большой вероятностью покинет владикавказский клуб по окончании сезона.

Калешин возглавил «Аланию» в декабре 2023 года, подписав контракт на 3,5 года. Перед заключительным туром Мелбет Первой лиги владикавказцы занимают 9-е место в таблице с 46 очками.

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