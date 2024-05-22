Калешин покинет «Аланию» в конце сезона. Он работал в клубе с декабря («Матч ТВ»)

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия Первая лига отставки Алания Владикавказ Матч ТВ Футбол

Евгений Калешин близок к уходу из «Алании».

По данным «Матч ТВ», Калешин с большой вероятностью покинет владикавказский клуб по окончании сезона.

Калешин возглавил «Аланию» в декабре 2023 года, подписав контракт на 3,5 года. Перед заключительным туром Мелбет Первой лиги владикавказцы занимают 9-е место в таблице с 46 очками.

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Калешин хочет организовать тренерский профсоюз. Он намерен возродить «советскую тренерскую школу» и вывести агентов из футбола («СЭ»)

19 комментариев
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Да что же такое, опять непризнанному гению режим не дает работать нормально
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Зачем составлять 2+ контракты?Практически никогда эти сроки не играют какой-то роли в трудовых отношениях.Если тренер захочет уйти ,ни один контракт его не остановит
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не спасли зиганавта все его крики
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Ответ Александр Охотко
Зачем составлять 2+ контракты?Практически никогда эти сроки не играют какой-то роли в трудовых отношениях.Если тренер захочет уйти ,ни один контракт его не остановит
А вдруг Бавария забрала бы себе этого гения
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+3
Удачи ему! Пусть найдёт свой клуб и своё место в жизни.
+3
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очень зря, добрые там люди в Осетии
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Ответ saintveles
не спасли зиганавта все его крики
А в чем его "зиганавтость" заключается?
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А смысл идти работать или играть в Аланию? В РПЛ все-равно каждый год не пускают. В чем мотивация (кроме денег, конечно же)?
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Некогда тренировать, надо создавать профсоюз и возрождать советскую тренерскую школу, тут не до Алании - задачи мирового масштаба у человека
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В Баварию или Челси?!
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Все-таки в Челси
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Для Алании 9-е место это провал.
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Зачем подписывают тренеров на 3-4 года если почти никто не дорабатывает весь срок. 2 года максимум нужуно а потом продлевать если нужно
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какой-то он поехавший
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Так вот откуда все эти мысли про НЕТ АГЕНТАМ, ДАЕШЬ СОВЕТСКУЮ ШКОЛУ И ПРОФСОЮЗ 🤪
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Пока нет стадиона - тренеру с какими-либо амбициями в "Алании" делать нечего. Команда уж явно сезон сливала и дальше будет это делать.
А жаль, был импульс на котором в РПЛ могли залететь.
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Круто
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где теперь всплывает отечественный сарри
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