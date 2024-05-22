Феллер о Кроосе: «Тони может завершить карьеру с 6 кубками ЛЧ – просто вдумайтесь! Хотелось бы, чтобы он закончил не раньше середины июля»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Руди Феллер Тони Кроос Евро-2024 Футбол

Руди Феллер высказался о решении Тони Крооса завершить карьеру.

«Тони Кроос – выдающийся футболист. Он может завершить свою впечатляющую карьеру с шестью титулами Лиги чемпионов – просто вдумайтесь!

Прежде всего, мне бы хотелось, чтобы он завершил карьеру не раньше середины июля, и мы сможем провести с ним еще много успешных матчей на чемпионате Европы», – сказал спортивный директор сборной Германии.

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8 комментариев
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Больше чем у Барсы за всю свою историю))
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Главное, что во всех 6 ЛЧ принимал прямое участие

А не как Лёнчик, ЛЧ 2006 1/4, 1/2 и финал отсутствовал даже в заявке, а в 1/8 ничем не отметился
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-6
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Так по любому до этого месяца он и будет играть.
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Ответ Mister Evidence
Главное, что во всех 6 ЛЧ принимал прямое участие А не как Лёнчик, ЛЧ 2006 1/4, 1/2 и финал отсутствовал даже в заявке, а в 1/8 ничем не отметился
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