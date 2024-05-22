Феллер о Кроосе: «Тони может завершить карьеру с 6 кубками ЛЧ – просто вдумайтесь! Хотелось бы, чтобы он закончил не раньше середины июля»
Руди Феллер высказался о решении Тони Крооса завершить карьеру.
«Тони Кроос – выдающийся футболист. Он может завершить свою впечатляющую карьеру с шестью титулами Лиги чемпионов – просто вдумайтесь!
Прежде всего, мне бы хотелось, чтобы он завершил карьеру не раньше середины июля, и мы сможем провести с ним еще много успешных матчей на чемпионате Европы», – сказал спортивный директор сборной Германии.
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