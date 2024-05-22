«Пусть Макрон прекратит цирк с Мбаппе – как президент страны может говорить Пересу: «Пожалуйста, отпустите его»? Анри придется вызвать кого-то другого». Журналист Риоло о Килиане и Олимпиаде

Теги ПСЖ Тьерри Анри Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон олимпийская сборная Франции Даниэль Риоло Футбол

Журналист Даниэль Риоло высказался об участии Килиана Мбаппе в Олимпиаде.

Ранее появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон и тренер олимпийской сборной Тьерри Анри попытались убедить Флорентино Переса позволить Мбаппе сыграть на Олимпиаде, однако президент «Реала» не намерен отпускать форварда.

«Честно говоря, мне это надоело. Эта история вокруг Мбаппе становится абсолютно нелепой. Типа: «Присутствие Мбаппе на Олимпиаде так необходимо для блага нации, что я устроил ужин с Инфантино и всей этой кликой чиновников ФИФА, вместе с Флорентино Пересом, который проезжал мимо». Хватит, прекратите этот цирк. Как президент страны может подойти к Пересу и сказать: «Послушайте, вы должны отпустить его»? А что потом? Пообещаем сделку строительной компании Переса, чтобы Мбаппе сыграл на Олимпиаде? Через некоторое время все это не будет иметь значения. Анри придется вызывать в [олимпийскую] сборную кого-то другого.

Кстати, эта проблема гораздо шире, чем просто присутствие Мбаппе в олимпийской сборной. На фоне этой истории, к которой приковано все внимание, мы видим, что всем плевать на остальные клубы, даже если никто не хочет говорить об этом, чтобы не слышать в ответ: «Вы не хотите участвовать в общенациональном деле». Чемпионат возобновится в выходные после 18 августа, финал [Олимпиады] состоится 11-го числа. Игроки [которые сыграют на Олимпиаде] не пройдут предсезонную подготовку.

Клубы вкладывают колоссальные деньги. На Олимпиаде есть и другие виды спорта, остановитесь. Нет такого президента, спортивного директора или тренера, который хотел бы отпустить игрока. Им приходится договариваться, и в таких случаях лига и федерация обсуждают это и говорят: «Хорошо, давайте договоримся – максимум два игрока на клуб». Я считаю совершенно нормальным, что все устали от этого, это может испортить сезон. Пусть президент Франции прекратит свой цирк с Мбаппе. Отношения между ними становятся нездоровыми. Я больше не могу терпеть это, я сыт по горло», – сказал Риоло.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Согласен. Цирк когда президент страны лезет в дела спорта да ещё и другой страны. Занимайся налогами во Франции. Тебя выбирали не для уговорив мбаппе каждый год, а для улучшения жизни граждан!!! Олень.
+40
-3
+37
Адекватный журналист - редкий случай.
+17
-3
+14
микрон 🤡
+13
-6
+7
Это действительно выглядит нелепо, слишком много ненужного внимания от президента будто других дел и проблем нет
+7
-3
+4
У Макрона, наверное, есть дела поважнее, чтобы уговаривать Переса отпустить Мбаппе и других игроков Реала на Олимпиаду, ведь так? Нет, ну так ведь?
+3
-1
+2
Ответ Chistian Jadson
Не вижу ничего нелепого, макрон заинтересован в том чтобы Франция на своей домашней Олимпиаде взяла максимальное количество наград
Это нелепо. Президент страны с поклоном просит отпустить игрока. У него других дел нет?
+2
0
+2
Макрон слишком много общается с другим президентом циркачом, это заразно. Следующий этап: попросить Переса усилить оборону сборной Франции.
+2
-1
+1
Ответ ZA.RMA
Это действительно выглядит нелепо, слишком много ненужного внимания от президента будто других дел и проблем нет
просто у него есть свободное время между встречами с геем министром , больше он видимо ничем не занимается
+5
-4
+1
Комментарий удален модератором
Из РФ это смотрится как высказывание с другой планеты))
+2
-2
0
французам еще на евро выступать, там мбаппе сыграет,
не слишком ли много летних матчей, и не будет полноценного отдыха. думаю, перес не отпустит,
он отвечает за реал мадрид, а не за олимпийские медали французов, во франции хватит игроков и без мбаппе
0
0
0
Давай Мбаппе в президенты!!
0
0
0
Такой же никчёмный, как и просроченный.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий