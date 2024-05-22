«Пусть Макрон прекратит цирк с Мбаппе – как президент страны может говорить Пересу: «Пожалуйста, отпустите его»? Анри придется вызвать кого-то другого». Журналист Риоло о Килиане и Олимпиаде

Журналист Даниэль Риоло высказался об участии Килиана Мбаппе в Олимпиаде.

Ранее появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон и тренер олимпийской сборной Тьерри Анри попытались убедить Флорентино Переса позволить Мбаппе сыграть на Олимпиаде, однако президент «Реала» не намерен отпускать форварда.

«Честно говоря, мне это надоело. Эта история вокруг Мбаппе становится абсолютно нелепой. Типа: «Присутствие Мбаппе на Олимпиаде так необходимо для блага нации, что я устроил ужин с Инфантино и всей этой кликой чиновников ФИФА, вместе с Флорентино Пересом, который проезжал мимо». Хватит, прекратите этот цирк. Как президент страны может подойти к Пересу и сказать: «Послушайте, вы должны отпустить его»? А что потом? Пообещаем сделку строительной компании Переса, чтобы Мбаппе сыграл на Олимпиаде? Через некоторое время все это не будет иметь значения. Анри придется вызывать в [олимпийскую] сборную кого-то другого.

Кстати, эта проблема гораздо шире, чем просто присутствие Мбаппе в олимпийской сборной. На фоне этой истории, к которой приковано все внимание, мы видим, что всем плевать на остальные клубы, даже если никто не хочет говорить об этом, чтобы не слышать в ответ: «Вы не хотите участвовать в общенациональном деле». Чемпионат возобновится в выходные после 18 августа, финал [Олимпиады] состоится 11-го числа. Игроки [которые сыграют на Олимпиаде] не пройдут предсезонную подготовку.

Клубы вкладывают колоссальные деньги. На Олимпиаде есть и другие виды спорта, остановитесь. Нет такого президента, спортивного директора или тренера, который хотел бы отпустить игрока. Им приходится договариваться, и в таких случаях лига и федерация обсуждают это и говорят: «Хорошо, давайте договоримся – максимум два игрока на клуб». Я считаю совершенно нормальным, что все устали от этого, это может испортить сезон. Пусть президент Франции прекратит свой цирк с Мбаппе. Отношения между ними становятся нездоровыми. Я больше не могу терпеть это, я сыт по горло», – сказал Риоло.