В Израиле побили мировой рекорд по длительности серии пенальти – 56 ударов. «Димона» обыграла «Шимшон» со счетом 23:22

Теги высшая лига Израиль рекорды Футбол

В Израиле установили мировой рекорд по продолжительности серии пенальти.

В полуфинале плей-офф третьего дивизиона Израиля команды «Димона» и «Шимшон» Тель-Авив сыграли вничью в основное время (2:2). Матч перешел в серию пенальти.

Команды пробили 56 пенальти – по 28 каждая. «Димона» со счетом 23:22.

Предыдущий рекорд по длительности серии пенальти был установлен в марте 2022 года в Англии. Тогда «Вашингтон» обыграл «Бедлингтон» в серии с 54 пенальти в матче первого раунда Мемориального кубка Эрнеста Армстронга.

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16 комментариев
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ДимОООООООООООООООНа!
+23
-6
+17
Шимон
Каста здесь, Каста рядом
+2
0
+2
Договорились.
+1
0
+1
Она вам не Димона (с)
+7
-7
0
все 23 пенальти пробил роналду
+2
-2
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На контору сыграли явно))
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