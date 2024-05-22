В Израиле побили мировой рекорд по длительности серии пенальти – 56 ударов. «Димона» обыграла «Шимшон» со счетом 23:22

В Израиле установили мировой рекорд по продолжительности серии пенальти.

В полуфинале плей-офф третьего дивизиона Израиля команды «Димона» и «Шимшон» Тель-Авив сыграли вничью в основное время (2:2). Матч перешел в серию пенальти.

Команды пробили 56 пенальти – по 28 каждая. «Димона» со счетом 23:22.

Предыдущий рекорд по длительности серии пенальти был установлен в марте 2022 года в Англии. Тогда «Вашингтон» обыграл «Бедлингтон» в серии с 54 пенальти в матче первого раунда Мемориального кубка Эрнеста Армстронга.