LEON Вторая лига Б. «Алания-2» против «Строителя», «Форте» принимает «Ангушт» в перенесенных матчах

Теги результаты Вторая лига Б Динамо Ставрополь Ангушт Биолог Форте Алания Владикавказ-2 Строитель Каменск-Шахтинский Футбол

Клубы группы 1 LEON Второй лиги Б играют перенесенные матчи 1-го тура.

«Алания-2» встретится со «Строителем», «Форте» принимает «Ангушт».

LEON Вторая лига

Дивизион Б

Группа 1

1-й тур

Алания Владикавказ-2 – Строитель Каменск-Шахтинский
Дата проведения
22 мая, 16.00, «Stadion Akademii Fk Alaniya»
Онлайн матча

 

Форте – Ангушт
Дата проведения
22 мая, 16.00, «Stadion Torpedo, Taganrog»
Онлайн матча

 

Динамо Ставрополь – Биолог
Дата проведения
22 мая, 18.00, «Stadion Dinamo, Stavropol'»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги Б

Календарь Второй лиги Б

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