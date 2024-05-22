LEON Вторая лига Б. «Алания-2» против «Строителя», «Форте» принимает «Ангушт» в перенесенных матчах
Клубы группы 1 LEON Второй лиги Б играют перенесенные матчи 1-го тура.
«Алания-2» встретится со «Строителем», «Форте» принимает «Ангушт».
LEON Вторая лига
Дивизион Б
Группа 1
1-й тур
- Дата проведения
- 22 мая, 16.00, «Stadion Akademii Fk Alaniya»
- Дата проведения
- 22 мая, 16.00, «Stadion Torpedo, Taganrog»
- Дата проведения
- 22 мая, 18.00, «Stadion Dinamo, Stavropol'»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.