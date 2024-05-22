Торопа выписали из больницы после операции. Болельщики ЦСКА встретили голкипера баннером: «Слава, будь здоров!»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Владислав Тороп Здоровье Футбол

Голкипера ЦСКА Владислава Торопа выписали из больницы после операции.

Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

На прошлой неделе Тороп перенес операцию после травмы, полученной в результате  столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пенальти). У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лица.

Болельщики красно-синих встретили вратаря с баннером с надписью: «Слава, будь здоров!»

После выписки Тороп будет проходить реабилитацию на базе ЦСКА под наблюдением клубных врачей.

Фото: телеграм-канал ЦСКА

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Слава, будь здоров!!!
И счастлив
+8
0
+8
Ответ Твердый знак
Лечился в Питере? На фото погода просто питерская
У тебя серый фильтр с дождем стоит на телефоне?
+6
-1
+5
Молодец. Вот мне интересно, когда один иноземец просто толкнул вне штрафной одного вратаря этой же команды и тот ногу повредил при приземлении такой вой был и дисква, а здесь во вратарской такой же иноземец прямым ударом переломал лицо и тишина...В обеих случаях ясно было, что на мяче будет первым вратарь.
+5
-3
+2
Ответ Russian Horse
У тебя серый фильтр с дождем стоит на телефоне?
в Питере неделю уже как лето) сам в шоке!:)
+2
-1
+1
Ответ Ковид 07.10.52
Молодец. Вот мне интересно, когда один иноземец просто толкнул вне штрафной одного вратаря этой же команды и тот ногу повредил при приземлении такой вой был и дисква, а здесь во вратарской такой же иноземец прямым ударом переломал лицо и тишина...В обеих случаях ясно было, что на мяче будет первым вратарь.
Ну типа молодой, сам виноват, не умеет выходить или выходит, когда не надо. Очень обидно. И страшно было смотреть, как его потом качало. Вспомнился Эриксон, датчанин, и весь тот ужас. А здесь матч мог по-другому бы сложиться. И только питерский Циник прокомментировал, зачем так много материалов о Торопе. Устал читать, бедняжка.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий