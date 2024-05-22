Торопа выписали из больницы после операции. Болельщики ЦСКА встретили голкипера баннером: «Слава, будь здоров!»
Голкипера ЦСКА Владислава Торопа выписали из больницы после операции.
Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
На прошлой неделе Тороп перенес операцию после травмы, полученной в результате столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пенальти). У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лица.
Болельщики красно-синих встретили вратаря с баннером с надписью: «Слава, будь здоров!»
После выписки Тороп будет проходить реабилитацию на базе ЦСКА под наблюдением клубных врачей.
Фото: телеграм-канал ЦСКА
И счастлив