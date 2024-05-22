Карпин и Дюков обсудили новый контракт со сборной России. Переговоры продолжатся после окончания сезона («СЭ»)

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Александр Дюков Спорт-Экспресс Футбол

РФС начал переговоры о новом контракте с Валерием Карпиным.

По данным «Спорт-Экспресса», Карпин и глава РФС Александр Дюков провели первый раунд переговоров. Обсждения продолжатся по окончании нынешнего сезона.

Сообщается, что при продлении контракта с главным тренером сборной России не должно возникнуть проблем – с высокой долей вероятности Карпин подпишет новый контракт на 2 года в начале лета. При этом зарплата тренера по новому контракту практически не изменится.

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21 комментарий
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Ответ Black Phoenix
До сих пор не понимаю, зачем Карпину сборная с такими урезанными возможностями из-за евроизоляции. Денег он и в Ростове зарабатывает немало, а так совмещение сказывается негативно на результатах в РПЛ.
много денег не бывает.
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Считаю идеальным тренером для сборной Сашу Мостового. Он создан для команд без задач, может привить атакующий футбол.
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ну а что, идеальная подработка. Из задач выиграть раз в полгода товарку с какой нибудь более менее серьезной сборной типа Сербии . А зарплата при этом на том же уровне, что раньше. А по нынешним временам много денег не бывает. Сегодня работа есть, а завтра что-то не то сказал и работы не будет.
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Вот кто у Мостового хлеб отбирает.сейчас.самое время дать ему по рулить.
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Хз, раз сборная не играет официальные матчи, можно было бы назначить молодого специалиста за меньшую ЗП, заодно дать шанс

Карпин уже опробованный и не совсем удачный вариант
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Сейчас можно было бы в сборную найти кого нибудь подешевле.
Работы в ближайшие 5 лет практически нет ( по словам самого Дюкова - самый оптимистичный вариант это отборочные к ЧМ-2030).
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работа главного тренера сборной не бей лежачего.
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Ответ Black Phoenix
До сих пор не понимаю, зачем Карпину сборная с такими урезанными возможностями из-за евроизоляции. Денег он и в Ростове зарабатывает немало, а так совмещение сказывается негативно на результатах в РПЛ.
Кормит семью
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Зачем во времена бана тренер типа Карпина? Сгодился бы даже Мостовой до лучших времён, тем более на тренера Мостового когда-то должен же народ посмотреть
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Смысл в сборной.Пробовать играть южноамериканскими сборными.А играть с СНГ да ещё с составом для неизвестно для чего.Наверное просто деньги освоить.
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А почему не заключить без зарплаты. Вон Слуцкий за свою работу в сборной зп не получал
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Валера не подписывай Дюкова, хватит ему совмещать РФС с Зенитом.
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Ответ Мартинелли
А почему не заключить без зарплаты. Вон Слуцкий за свою работу в сборной зп не получал
Сравнили зарплату в ЦСКА и Ростове.
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