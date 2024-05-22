Карпин и Дюков обсудили новый контракт со сборной России. Переговоры продолжатся после окончания сезона («СЭ»)
РФС начал переговоры о новом контракте с Валерием Карпиным.
По данным «Спорт-Экспресса», Карпин и глава РФС Александр Дюков провели первый раунд переговоров. Обсждения продолжатся по окончании нынешнего сезона.
Сообщается, что при продлении контракта с главным тренером сборной России не должно возникнуть проблем – с высокой долей вероятности Карпин подпишет новый контракт на 2 года в начале лета. При этом зарплата тренера по новому контракту практически не изменится.
Карпин уже опробованный и не совсем удачный вариант
Работы в ближайшие 5 лет практически нет ( по словам самого Дюкова - самый оптимистичный вариант это отборочные к ЧМ-2030).