Карпин и Дюков обсудили новый контракт со сборной России. Переговоры продолжатся после окончания сезона («СЭ»)

РФС начал переговоры о новом контракте с Валерием Карпиным.

По данным « », и глава РФС Александр Дюков провели первый раунд переговоров. Обсждения продолжатся по окончании нынешнего сезона.

Сообщается, что при продлении контракта с главным тренером сборной России не должно возникнуть проблем – с высокой долей вероятности Карпин подпишет новый контракт на 2 года в начале лета. При этом зарплата тренера по новому контракту практически не изменится.