Хавбек «Торпедо» Червяков сменит украинское спортивное гражданство на российское: «Будет полноценным лимитчиком к началу сезона»

Хавбек «Торпедо» Руслан Червяков не будет считаться легионером в сезоне-2024/25.

Об этом сообщил президент клуба Александр Волнушкин.

Ранее Червяков заявил, что готов отказаться от украинского спортивного гражданства в пользу российского.

«Он получил паспорт РФ, ему осталось получить спортивное гражданство. Это немного другая процедура, мы уже зашли в нее, и к началу сезона Руслан у нас будет полноценным лимитчиком.

По нормативу получение спортивного гражданства занимает три-четыре недели. Все процедуры четко прописаны по части срока», – сказал Волнушкин.