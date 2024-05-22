Хавбек «Торпедо» Червяков сменит украинское спортивное гражданство на российское: «Будет полноценным лимитчиком к началу сезона»
Хавбек «Торпедо» Руслан Червяков не будет считаться легионером в сезоне-2024/25.
Об этом сообщил президент клуба Александр Волнушкин.
Ранее Червяков заявил, что готов отказаться от украинского спортивного гражданства в пользу российского.
«Он получил паспорт РФ, ему осталось получить спортивное гражданство. Это немного другая процедура, мы уже зашли в нее, и к началу сезона Руслан у нас будет полноценным лимитчиком.
По нормативу получение спортивного гражданства занимает три-четыре недели. Все процедуры четко прописаны по части срока», – сказал Волнушкин.
>Много нулей в ЗП,
Ну Торпедо - явно не тот случай.
>много нулей в скиллах.
Вы сколько матчей с участием этого футболиста смотрели? Что конкретно по его скиллам сказать можете?