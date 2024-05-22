Хавбек «Торпедо» Червяков сменит украинское спортивное гражданство на российское: «Будет полноценным лимитчиком к началу сезона»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо лимит на легионеров натурализация ТАСС Руслан Червяков Футбол

Хавбек «Торпедо» Руслан Червяков не будет считаться легионером в сезоне-2024/25.

Об этом сообщил президент клуба Александр Волнушкин.

Ранее Червяков заявил, что готов отказаться от украинского спортивного гражданства в пользу российского.

«Он получил паспорт РФ, ему осталось получить спортивное гражданство. Это немного другая процедура, мы уже зашли в нее, и к началу сезона Руслан у нас будет полноценным лимитчиком.

По нормативу получение спортивного гражданства занимает три-четыре недели. Все процедуры четко прописаны по части срока», – сказал Волнушкин.

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9 комментариев
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Раньше лимитчиками других называли)
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Полноценный лимитчик - это звучит гордо, и прям отличный срез состояния нашего футбола последних лет. Вот он - полноценный лимитчик! Не особо полезный, в футбол вроде маленько умеет, начеканит, из клуба в клуб переходит только так. Много нулей в ЗП, много нулей в скиллах.
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Ответ Честный контроль
Раньше лимитчиками других называли)
В лучшей лиге мира свои лимитчики. Клубы ФНЛ обязаны выпускать в составе молодых игроков на весь матч. В сезоне 23/24 это вроде футболисты 2002 года рождение и младше.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Кто бы мог подумать, что украинцев в нашей стране начнут считать легионерами.
Всегда считали и считают до сих пор. Не считают только членов ЕАЭС, а Украины там нет.
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А у самого Вллнушкина какое гражданство? А то фамилия как будто он из племени Маори. Или не Вллнушкин?
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"У меня два паспорта, как у любого нормального украинца" (с) Сергей "ХтоШо" Черкасский
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Ответ Очки Дани Алвеса
Полноценный лимитчик - это звучит гордо, и прям отличный срез состояния нашего футбола последних лет. Вот он - полноценный лимитчик! Не особо полезный, в футбол вроде маленько умеет, начеканит, из клуба в клуб переходит только так. Много нулей в ЗП, много нулей в скиллах.
Лимитчик в смысле ФНЛ - это не только о паспорте, это ещё и о возрасте. Червякову 19, а в ФНЛ есть лимит, что обязательно в составе должен быть российский игрок до 21 (по-моему) года, и тут Червяков как раз подходит.

>Много нулей в ЗП,

Ну Торпедо - явно не тот случай.

>много нулей в скиллах.

Вы сколько матчей с участием этого футболиста смотрели? Что конкретно по его скиллам сказать можете?
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