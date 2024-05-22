Компани – основной кандидат «Баварии» на пост тренера, Венсан готов возглавить клуб. С Почеттино переговоров не было

Венсан Компани может стать главным тренером «Баварии».

Стороны ведут конкретные и позитивные переговоры, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Тренер « » – предпочтительный кандидат «Баварии», за его назначение выступают директора мюнхенцев и . Клуб привлекает, что 38-летний тренер готов к такому вызову.

В то же время пока стороны не достигли полного соглашения.

« » собирала информацию об ушедшем из «Челси» , но не вела с ним переговоров.