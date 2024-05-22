Компани – основной кандидат «Баварии» на пост тренера, Венсан готов возглавить клуб. С Почеттино переговоров не было

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Бернли чемпионшип Маурисио Почеттино Макс Эберль Кристоф Фройнд Футбол

Венсан Компани может стать главным тренером «Баварии».

Стороны ведут конкретные и позитивные переговоры, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Тренер «Бернли» – предпочтительный кандидат «Баварии», за его назначение выступают директора мюнхенцев Макс Эберль и Кристоф Фройнд. Клуб привлекает, что 38-летний тренер готов к такому вызову.

В то же время пока стороны не достигли полного соглашения.

«Бавария» собирала информацию об ушедшем из «Челси» Маурисио Почеттино, но не вела с ним переговоров.

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23 комментария
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Ответ Football Forever
Компани немецкий знает, поэтому он кандидат в Баварию.
Черчесов знает немецкий и достижений как у тренера больше
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видимо, на сезон берут. иначе такое количество отказов со стороны тренеров не объяснить
+4
-2
+2
Компани немецкий знает, поэтому он кандидат в Баварию.
+2
-2
0
Поздравляю Байера они чемпионы 24/25
+1
-1
0
Они бы ещё Анри позвали. Или Пирло.
+1
-1
0
Решили не звонить Почетино чтоб снова не обломаться
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0
Хороших немецких тренеров уже не осталось?
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