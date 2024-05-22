Компани – основной кандидат «Баварии» на пост тренера, Венсан готов возглавить клуб. С Почеттино переговоров не было
Венсан Компани может стать главным тренером «Баварии».
Стороны ведут конкретные и позитивные переговоры, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Тренер «Бернли» – предпочтительный кандидат «Баварии», за его назначение выступают директора мюнхенцев Макс Эберль и Кристоф Фройнд. Клуб привлекает, что 38-летний тренер готов к такому вызову.
В то же время пока стороны не достигли полного соглашения.
«Бавария» собирала информацию об ушедшем из «Челси» Маурисио Почеттино, но не вела с ним переговоров.