«МЮ» хочет купить двух центральных защитников летом. Трансферный бюджет клуба – 35 млн фунтов, возможны продажи и обмены игроками

«Манчестер Юнайтед» намерен укрепить центр обороны.

На позицию левого центрального защитника манкунианцы рассматривают из « » и из « ». Гехи, оцениваемый в 65 млн фунтов, рассматривается как альтернатива Брэнтуэйту, если «Эвертон» откажется продавать игрока за 55 млн фунтов.

Летом «МЮ» хочет подписать двух центральных защитников. Жан-Клер Тодибо из «Ниццы» и Тосин Адарабиойо из « » – кандидаты «Юнайтед» на позицию правого центрального защитника. Первый оценивается в 40 млн фунтов, второго можно подписать бесплатно из-за истекающего контракта.

Летний трансферный бюджет «МЮ» – 35 млн фунтов. Клуб рассчитывает увеличить эту сумму за счет продаж. Также возможны обмены игроками.