«МЮ» хочет купить двух центральных защитников летом. Трансферный бюджет клуба – 35 млн фунтов, возможны продажи и обмены игроками

Теги Ницца Манчестер Юнайтед Эвертон Фулхэм премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Кристал Пэлас Тосин Адарабиойо Марк Гехи Жан-Клер Тодибо Джерред Брэнтуэйт деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен укрепить центр обороны.

На позицию левого центрального защитника манкунианцы рассматривают Марка Гехи из «Кристал Пэлас» и Джерреда Брэнтуэйта из «Эвертона». Гехи, оцениваемый в 65 млн фунтов, рассматривается как альтернатива Брэнтуэйту, если «Эвертон» откажется продавать игрока за 55 млн фунтов.

Летом «МЮ» хочет подписать двух центральных защитников. Жан-Клер Тодибо из «Ниццы» и Тосин Адарабиойо из «Фулхэма» – кандидаты «Юнайтед» на позицию правого центрального защитника. Первый оценивается в 40 млн фунтов, второго можно подписать бесплатно из-за истекающего контракта.

Летний трансферный бюджет «МЮ» – 35 млн фунтов. Клуб рассчитывает увеличить эту сумму за счет продаж. Также возможны обмены игроками.

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68 комментариев
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Какие 35 млн. Мы в 2004-м?
+89
-1
+88
У вас есть 35 млн... Задача:
Купить 2 ЦЗ стоимость более 100млн
+61
-4
+57
Евгеньев и Солдатенков?
+43
-2
+41
Ответ romanbanan
Какие 35 млн. Мы в 2004-м?
Сейчас не до трансферов, базу надо усовершенствовать и крышу на стадионе подчинить у завхоза Рэтклиффа каждая копейка на счету 😄
+34
0
+34
Ответ den70
Евгеньев и Солдатенков?
Солдатенкова не потянут
+23
-2
+21
Ответ И здесь и там
35 лямов?! Что-то болелы мю зря радовались, Рэтклифф тот ещё жмот.
Здесь не жадность, а ФФП. Большие расходы, ранний вылет из Еврокубков и практически железное не попадание туда по итогам нынешнего сезона
+15
-1
+14
Джикия и Набабкин собирают чемоданы 😁
+15
-2
+13
Джикия что-то знал?!
+10
-2
+8
Ответ N. Vidich
Правильно, зачем читать новость целиком, лучше первым коммент настрочить и плюсики набрать? Или вы реально думаете что там НАСТОЛЬКО тупые сидят, что простую математику не знают? Ну написано же, планируют продавать. Полагаю даже, что много. Никто не говорит сколько получится, но это намерения. А НЕ "купить за 35 млн то, что продается за 100", очевидно же.
Продавать-то они планируют, но кто будет покупать?)
+6
0
+6
Обеднел совсем старый Траффорд. Раньше сотку кидали, не моргнув, за Магуайра.
+10
-4
+6
35 лямов?! Что-то болелы мю зря радовались, Рэтклифф тот ещё жмот.
+7
-2
+5
Где-то в Москве сейчас вбили в поисковик: Свежие хинкали в Манчестере заказать
+9
-5
+4
Выход есть, надо скидываться на игроков вместе с Барселоной и пускай пол года играют в одной команде, а потом в другую.
+3
0
+3
Ответ Don Cherry 67
устроят распродажу неликвидов и все дела
ну и за сколько они этот неликвид продадут? Если саудовцы не придут, боюсь дураков нет платить много за подобных игроков
+3
-1
+2
Джикия сейчас свободен !!!)
+1
0
+1
7Хаг совсем обчистил кассу МЮ...
+1
0
+1
Ответ den70
Евгеньев и Солдатенков?
Чернов и Дивеев
+1
0
+1
Ну купят кого-то может быть, а в итоге будет связка Эванс - Мага играть ...
+1
0
+1
Ответ И здесь и там
35 лямов?! Что-то болелы мю зря радовались, Рэтклифф тот ещё жмот.
устроят распродажу неликвидов и все дела
+1
0
+1
Ответ CCCP{{BOOM}}
Обеднел совсем старый Траффорд. Раньше сотку кидали, не моргнув, за Магуайра.
Не было такого, сотку только за Погба давали
+1
0
+1
Ну да, удачи манкунианцам купить хотя бы не сильно косячного защитника на 35 миллионов фунтов базового бюджета. Губа не дура, конечно. Плюс далеко не факт, что свой деградировавший балласт МЮ удастся сбагрить кому-нибудь за сколь значимую сумму.

P.S

Глейзеры зло и задолбали паразитировать на клубе.
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Ну ретклиф будет красавой если такие дела совершат
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Ответ Johnny Mnemonik
Как напишут сми , хоть плач хоть смейся ) 35 млн бюджет - вот это да , левый центр заащитник - зачем нужен лучший защитник в клубе в виде Мартинеса. А так на Тодибо скида в виде инеос , Адарабьо бесплатно , вот Вам и 35 )
Лучший защитник лазарета ? Или там ему конкуренцию составит другой левый защитник люк шоу
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Ответ Тимофей Рыбак
С Аякса возмут кого??
Там ценники от 100 мультов и ещё сыну нужно процентов 15 с трансфера заплатить
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Ещё хотят выручить деньги с продажи своих - ладно хорошо, пусть это добавится к центр защитников купить. А вся полузащита менять на какие деньги будут? Уходящие казик эриксен Амрабат, там троих игрок менять надо. Ладно одного можно аренду, а двух то надо купить хороших. Ещё вингеры нужны, конкурент хейлунд у ещё.. Там за лето вообще то минимум 6 позиций усилить.
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Ответ AleKul
О каких покупках может идти речь, сначала чистка необходима. Да и на остатке Лисандро, Мага, Линделеф, Камбвала, плюс из молодёжки можно кого нибудь подтянуть. Тем более без еврокубков.
Какая чистка 🤡 там уже играть некому от слова совсем.
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Ответ Папа Футбола
Сейчас не до трансферов, базу надо усовершенствовать и крышу на стадионе подчинить у завхоза Рэтклиффа каждая копейка на счету 😄
Ещё бы забор покрасить и асфальт проложить цены бы не было у этой базы
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Ответ romanbanan
Какие 35 млн. Мы в 2004-м?
Сейчас придут фаны голубятни и расскажут, что МЮ тратит не меньше Пепа
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Ответ Tun
Сейчас придут фаны голубятни и расскажут, что МЮ тратит не меньше Пепа
https://www.transfermarkt.world/premer-liga/einnahmenausgaben/wettbewerb/GB1/plus/0?ids=a&sa=&saison_id=2016&saison_id_bis=2023&nat=&pos=&altersklasse=&w_s=&leihe=&intern=0

Вместо тысячи слов.
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Ответ Папа Футбола
Сейчас не до трансферов, базу надо усовершенствовать и крышу на стадионе подчинить у завхоза Рэтклиффа каждая копейка на счету 😄
кому подчинить?
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