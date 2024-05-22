«МЮ» хочет купить двух центральных защитников летом. Трансферный бюджет клуба – 35 млн фунтов, возможны продажи и обмены игроками
«Манчестер Юнайтед» намерен укрепить центр обороны.
На позицию левого центрального защитника манкунианцы рассматривают Марка Гехи из «Кристал Пэлас» и Джерреда Брэнтуэйта из «Эвертона». Гехи, оцениваемый в 65 млн фунтов, рассматривается как альтернатива Брэнтуэйту, если «Эвертон» откажется продавать игрока за 55 млн фунтов.
Летом «МЮ» хочет подписать двух центральных защитников. Жан-Клер Тодибо из «Ниццы» и Тосин Адарабиойо из «Фулхэма» – кандидаты «Юнайтед» на позицию правого центрального защитника. Первый оценивается в 40 млн фунтов, второго можно подписать бесплатно из-за истекающего контракта.
Летний трансферный бюджет «МЮ» – 35 млн фунтов. Клуб рассчитывает увеличить эту сумму за счет продаж. Также возможны обмены игроками.
Купить 2 ЦЗ стоимость более 100млн
P.S
Глейзеры зло и задолбали паразитировать на клубе.
Вместо тысячи слов.