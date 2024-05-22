Мостовой об оценках в Академии РФС: «Хорошие у всех, и у меня тоже. Я играл на высочайшем уровне много лет – какими они еще могут быть?»

Александр Мостовой рассказал о своей успеваемости в учебе на тренера.

«Что касается оценок, то они у всех хорошие. И у меня тоже, конечно.

Я много лет в футбол играл на высочайшем уровне, какие у меня еще могут быть оценки?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой об учебе на тренера: «В футбол играют живые люди, а не компьютер – нет разницы, что ты напечатаешь. Проблемы с компьютером есть, конечно»