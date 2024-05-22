Мостовой об оценках в Академии РФС: «Хорошие у всех, и у меня тоже. Я играл на высочайшем уровне много лет – какими они еще могут быть?»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой ТАСС Футбол

Александр Мостовой рассказал о своей успеваемости в учебе на тренера.

«Что касается оценок, то они у всех хорошие. И у меня тоже, конечно.

Я много лет в футбол играл на высочайшем уровне, какие у меня еще могут быть оценки?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой об учебе на тренера: «В футбол играют живые люди, а не компьютер – нет разницы, что ты напечатаешь. Проблемы с компьютером есть, конечно»

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Экзамен по чеканке был уже?
+16
-5
+11
У Мостового надеюсь дипломная работа будет вроде - "Как чеканка мяча вырабатывает футбольную походку"?
+11
-5
+6
Комментарий удален пользователем
Хорош)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий