Клозе о Кроосе: «Снимаю шляпу – Тони все еще великолепен и остался прежним, несмотря на огромный успех. Победа в ЛЧ и на Евро может стать достойным финалом, которого он заслуживает»

Теги Бавария Мирослав Клозе бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Мирослав Клозе высказался об уходе Тони Крооса из футбола.

Вчера полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил о завершении карьеры после Евро-2024.

«Нет слов, чтобы описать его. То, чего Кроос добился в «Реале» и какую роль он играет в команде, невероятно. Умение Тони читать игру – это просто безумие. Он по-прежнему великолепен.

Самое важное, что он остался прежним, несмотря на огромный успех. Это то, что мне в нем нравится, в этом его большая сила. Ту человечность, которая его отличает, невозможно превзойти. Снимаю перед ним шляпу.

Он многого достиг, и я рад за него, потому что он все это заслужил, он добился всего сам. Теперь он может выиграть еще два титула – Лигу чемпионов и чемпионат Европы. Я буду держать за него кулаки. Это было бы достойным финалом, которого он заслуживает», – сказал бывший игрок «Баварии» и сборной Германии.

Я видел игру Тони Крооса

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16 комментариев
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Сказочная история была бы, если Реал побеждает в ЛЧ а Германия на Евро и Кроосу вручают Золотой мяч.
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Тони - один из тех игроков, который не имеет хейтеров, как и Клозе. Неадекватных из спортса не считаю
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Ответ Папа Футбола
Сказочная история была бы, если Реал побеждает в ЛЧ а Германия на Евро и Кроосу вручают Золотой мяч.
Там Копа намечается, так что вряд ли..
+11
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Ответ Данияр Жумабекович
Тони - один из тех игроков, который не имеет хейтеров, как и Клозе. Неадекватных из спортса не считаю
Ну просто он как личность не особо интересная, хайпа вокруг него не много. Он как Родри или Бускетс в прошлом, играет себе в центре поля, управляет игрой команды, но никто этого не замечает. Никаких противоречий нет, вот и хейтеров нет. Идеальный персонаж в мире футбола.
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Ответ Папа Футбола
Сказочная история была бы, если Реал побеждает в ЛЧ а Германия на Евро и Кроосу вручают Золотой мяч.
Кроос гроссмейстер, но Германия, выигрывающая Евро - событие не настолько вероятное
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Ответ Mamontilo
Кроос гроссмейстер, но Германия, выигрывающая Евро - событие не настолько вероятное
нет больше той Германии. увы
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Ответ Данияр Жумабекович
Там Копа намечается, так что вряд ли..
Там Лео все еще за чм 22 получает зм), до следующего чм расписано)
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Ответ Данияр Жумабекович
Тони - один из тех игроков, который не имеет хейтеров, как и Клозе. Неадекватных из спортса не считаю
Мне кажется, вы не смотрели матчи Супер-Кубка Испании, проходившие в Саудовской Аравии - после его слов про отъезд 21летнего испанского футболиста в чемпионат Араваии каждое его касание сопровождалось диким свистом - так что его там очень сильно невзлюбили.

Врочем, на его игру это не повлияло ;)
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Не сомневаюсь, что «Мадрид» приложит максимум усилий для того, чтобы Тони завершил футбольную карьеру в качестве победителя ЛЧ!
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Он много что заслужил за свои годы, в принципе.
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Комментарий удален пользователем
Столько людей из мира футбола высказываются про Крооса исключительно в хороших тонах, что еще раз подчеркивает какой он профи и человек. Наверно поэтому подобные заявления делаются заранее - чтобы еще раз посмотреть назад на славную карьеру и оценить по достоинству достижения.
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