Клозе о Кроосе: «Снимаю шляпу – Тони все еще великолепен и остался прежним, несмотря на огромный успех. Победа в ЛЧ и на Евро может стать достойным финалом, которого он заслуживает»

Мирослав Клозе высказался об уходе Тони Крооса из футбола.

Вчера полузащитник « » и сборной Германии объявил о завершении карьеры после Евро-2024.

«Нет слов, чтобы описать его. То, чего Кроос добился в «Реале» и какую роль он играет в команде, невероятно. Умение Тони читать игру – это просто безумие. Он по-прежнему великолепен.

Самое важное, что он остался прежним, несмотря на огромный успех. Это то, что мне в нем нравится, в этом его большая сила. Ту человечность, которая его отличает, невозможно превзойти. Снимаю перед ним шляпу.

Он многого достиг, и я рад за него, потому что он все это заслужил, он добился всего сам. Теперь он может выиграть еще два титула – и чемпионат Европы. Я буду держать за него кулаки. Это было бы достойным финалом, которого он заслуживает», – сказал бывший игрок «Баварии» и сборной Германии.

Я видел игру Тони Крооса