Игорь Калинин: «Факел» должен остаться в РПЛ. Нужно съездить в Воронеж, тогда будет понятно, почему. У нас любят футбол. Мы для кого играем-то?»

Теги премьер-лига Россия болельщики Факел Игорь Калинин Футбол

Игорь Калинин объяснил, почему «Факел» должен остаться в Мир РПЛ.

За тур до конца чемпионата воронежцы находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место. «Факел» может вылететь напрямую.

«У нас любят футбол. Люди ходят. Мы для кого играем-то? Футбол – игра зрелищная. На матч с «Локомотивом» вообще 2 тысячи приехало. Это приятно. Или лучше, когда ты приезжаешь куда-нибудь и играешь на пустом стадионе?

Нужно съездить в Воронеж и тогда будет понятно, почему «Факел» должен остаться в РПЛ», – сказал защитник «Факела».

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14 комментариев
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7 0:0 из 29 матчей. За такое нужно страдать в пердиве.
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что мешает играть в ФНЛ?
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передайте игорю калинину что никакого факела не существует, а есть Футбольный клуб «Факел-Воронеж» образованный в декабре 2008 года по инициативе председателя Воронежской областной думы владимира ключникова. Название «Факел» было выбрано Владимиром Ключниковым под давлением нескольких местных болельщиков, а приставка «Воронеж» призвана стимулировать муниципальные власти областного центра включиться в финансирование клуба.

Клуб был создан в результате объединения команд «ФЦШ-73» и «Динамо-Воронеж», выступавших в сезоне-2008 в зоне «Центр» второго дивизиона.
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Ну так обыграйте Ахмат и дело почти в шляпе.
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Комментарий удален модератором
В Калининграде тоже любят футбол и стадион хороший, может тоже тогда оставим их, гениальная логика этих людей конечно
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И на хрена тогда чемпионат Давайте играть как в театре
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Мерзкий тип
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Никто не должен оставлять Факел в РПЛ. Существует спортивный принцип, по нему и происходит отбор команд. Тут скорее вопрос к команде и ее руководству, почему при такой поддержке трибун они плетутся в конце таблицы.
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Желаю позорному факелу вечного пердива!!! Позорный клуб, позорный футбол!!!🤢🤢🤢
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