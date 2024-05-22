Игорь Калинин: «Факел» должен остаться в РПЛ. Нужно съездить в Воронеж, тогда будет понятно, почему. У нас любят футбол. Мы для кого играем-то?»

Игорь Калинин объяснил, почему «Факел» должен остаться в Мир РПЛ.

За тур до конца чемпионата воронежцы находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место. «Факел» может вылететь напрямую.

«У нас любят футбол. Люди ходят. Мы для кого играем-то? Футбол – игра зрелищная. На матч с «Локомотивом» вообще 2 тысячи приехало. Это приятно. Или лучше, когда ты приезжаешь куда-нибудь и играешь на пустом стадионе?

Нужно съездить в Воронеж и тогда будет понятно, почему «Факел» должен остаться в РПЛ», – сказал защитник « ».

Расклады на невылет из РПЛ: пять команд в опасности. Но даже «Балтика» еще может спастись