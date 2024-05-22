Бекхэм не чувствует себя боссом Месси: «Просто не могу воспринимать это так. Все еще не могу поверить, что величайший в этом виде спорта играет у нас»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм высказался о взаимоотношениях с Лионелем Месси.

– Каково это – быть боссом Месси?

– Я не могу это так воспринимать, просто не могу!

[Привезти Месси в Майами] было невероятно. И я все еще не могу в это поверить. Каждый раз, когда кто-то обращается ко мне и говорит: «У вас в команде есть Месси, вы это понимаете?»

Это и вправду нереально – говорить, что у нас есть, вероятно, величайший из всех, кто когда-либо играл в эту игру, самый успешный в этом спорте. И что он играет в Майами, в МЛС, – сказал Бекхэм в подкасте Smartless.

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46 комментариев
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Это говорит бывший игрок МЮ 👍
+21
-6
+15
Кучка фриков, постоянно хейтящих Месси и восхваляющих Роналду, не смогут переписать историю и факты. Как бы они не старались возвысить своего кумира, Роналду будет одним из самых ярких футболистов и все. Но никогда не будет претендовать на звание самого лучшего. Чтобы на это претендовать ему нужно обойти человек 5-6, действительно величайших. Инста накрутки и глоры-школьники не изменят сего факта, увы🥲
+18
-5
+13
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
почему удалили свой комм??)) и тот же самый написали заново? Потому что минусы пошли?)
+13
-3
+10
Ответ Mister Evidence
Комментарий скрыт
как вам слово "уважение"? попробуйте использовать в комментариях и мыслях. очень неплохое
+8
-1
+7
Ответ Великий Алонсо
Бэкхем глубоко языком нырнул
Этим ты каждый день занимаешься,когда говоришь про роналду
+6
0
+6
Ответ Mister Evidence
Комментарий скрыт
А ты так это воспринимаешь?
Он играл и за Реал,вообще то.Один из топовых полузащитников нулевых.Не думаю,что его мышление и твое совместимы.Где ты и где он?
+6
0
+6
Ответ football.in.kg
Что ещё может сказать владелец клуба про своего игрока, приносящего хайповое бабло? Конечно, хвалить, петь оды и говорить то что нужно говорить
Но это говорит Бэкхэм, а не какой-нибудь Аль-ибн Хасан, поющий оды Альнасровцу
+6
-1
+5
Ответ Митрандир цвета хаки
Кучка фриков, постоянно хейтящих Месси и восхваляющих Роналду, не смогут переписать историю и факты. Как бы они не старались возвысить своего кумира, Роналду будет одним из самых ярких футболистов и все. Но никогда не будет претендовать на звание самого лучшего. Чтобы на это претендовать ему нужно обойти человек 5-6, действительно величайших. Инста накрутки и глоры-школьники не изменят сего факта, увы🥲
Плюсую каждое слово.
Дети ведут борьбу за роналду в соц.сетях, надеясь хоть как то повлиять на историю.
Но миллиарды людей не имеют инстаграма и твиттера, они живут более свободной жизнью и независимы от фоточек и комментариев в соц.сетях.
Вот они 18.12.2022 лицезрели коронацию величайшего игрока в истории.
И никакой роналду ему не конкурент, после Лео есть еще Диего, Пеле и тд.
Без ЧМ - вершины спорта к ним в один ряд не встать.
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+4
Ответ Великий Алонсо
Бэкхем глубоко языком нырнул
Прям как Роналду своим пальчиком в Марсело
+7
-3
+4
Ну раз так считает сам Бэкхем... роналдуфилы слишком глупые люди
+8
-4
+4
Ответ football.in.kg
Что ещё может сказать владелец клуба про своего игрока, приносящего хайповое бабло? Конечно, хвалить, петь оды и говорить то что нужно говорить
Есть же интервью Бекхэма от 2018, 2020, 2021.
В ютюбе что ли забанили?
Он всегда говорил что Месси величайший.
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Ответ Дима
Комментарий удален пользователем
Наверное потому что Месси генерирует рекламные доходы лиге?)
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+3
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Ярый игрок Манчестер юнайтед Бэкхэм растоптал вашего роналду! Пора признать это.
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+3
Ответ Mister Evidence
Комментарий скрыт
Артём, ты же прекрасно понял, о чём речь. Не кипяшуй😉
+4
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Бэкс пипец целеустремлённый человек. Ведь он хотел привести в Майями Месси едва ли не с момента ухода Лео в ПСЖ. Тогда да, не сложилось, у гнома были ещё планы позажигать в Европе, но теперь обещания сдержаны и все довольны итоговым симбиозом. Месси комфортно играет на пенсии, и кайфует со своими друганами по Барсе, а Бэкхем делает все возможное, чтобы этой братии было хорошо и уютно, ведь они генерируют ему кучу бабла и известности, медийку прокачивают.
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+3
Ответ Саша Вжухов
Это говорит бывший игрок МЮ 👍
И Реала 😁
+3
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+3
Модрич выбрал Месси, Бейл говорит, что Беллингем дабы получить зм должен проявить себя в сборной, как это сделал Месси на ЧМ 2023, Бэкхем говорит, что Месси величайший в этом виде спорта, а фанатки принцессы пустыни плачут с 2022)))))
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Ответ Сергей Григорьев
Все у него лижут, когда он в команде!! Играй там Роналду, сказал бы тоже самое про него!! Все переобуваются
Посмотри интервью Бекхэма от 20 года, 21 , да даже 18.
Он всегда говорил что роналду не ровня Лео.
А 18.12.2022 поздравил Месси в соц.сетях постом с подписью - Величайший из величайших.
Тогда Месси никак еще не планировал переход в Майами.
+2
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+2
Ответ ЭкспертДиванный
А ты так это воспринимаешь? Он играл и за Реал,вообще то.Один из топовых полузащитников нулевых.Не думаю,что его мышление и твое совместимы.Где ты и где он?
Просто Артём болезненно воспринял клубничный намёк на фруктовые обстоятельства, не более того🤓
+2
0
+2
Ответ Mister Evidence
Комментарий скрыт
Опять новый акк у Артема.
+1
0
+1
Лео Месси несомненно является гением футбола, и как минимум, лучшим игроком современности, а против фактов не попрёшь - Лео Месси выиграл 8 Золотых Мячей, 6 Золотых Бутс, Чемпион Мира, Чемпион Копа Америка, дважды был признан MVP на ЧМ, дважды MVP на Копа Америка, 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов, самый титулованный футболист в истории! 🐐🇦🇷
+5
-4
+1
Ответ Великий Алонсо
Бэкхем глубоко языком нырнул
Рекорд будет?🤓
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-1
+1
А у Авейру ни боссов, ни друзей.. Поэтому он и никто.. Просто гитарист, "помешанный" на фамилии Месси.. Хе.. 😂
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+1
Ответ dadohonov
Думаю, пока Майями в минусе, они это делают на перспективу, что бы когда то стать большим клубом
Возможно, для Бэкса вообще деньги не главное, а медийность и известность важнее на дистанции. Он богат и без Интера.
+1
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+1
Ответ Саша Вжухов
Это говорит бывший игрок МЮ 👍
А также бывший игрок Реала
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+1
Ответ Саша Вжухов
Это говорит бывший игрок МЮ 👍
И Реала)
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Ответ Сергей Григорьев
Все у него лижут, когда он в команде!! Играй там Роналду, сказал бы тоже самое про него!! Все переобуваются
Он не может и не мог там играть. Бэкхем изначально хотел именно Месси.. Как и в СА звали Месси на лярд.. Авейру лярд там никто не предлагал..
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Комментарий удален пользователем
Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Black Phoenix
Возможно, для Бэкса вообще деньги не главное, а медийность и известность важнее на дистанции. Он богат и без Интера.
Ага, деньги не важны)
Только сегодня Атлетик написал как выросли доходы семьи Бекхэмов после приезда Лео)
700 миллионов сейчас у семейки Бекса в общем, до Лео было 300.
Интер теперь миллиардная франшиза.
Бекхэм конечно не может поверить что на него бабло сыплется)
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