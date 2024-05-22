Бекхэм не чувствует себя боссом Месси: «Просто не могу воспринимать это так. Все еще не могу поверить, что величайший в этом виде спорта играет у нас»
Дэвид Бекхэм высказался о взаимоотношениях с Лионелем Месси.
– Каково это – быть боссом Месси?
– Я не могу это так воспринимать, просто не могу!
[Привезти Месси в Майами] было невероятно. И я все еще не могу в это поверить. Каждый раз, когда кто-то обращается ко мне и говорит: «У вас в команде есть Месси, вы это понимаете?»
Это и вправду нереально – говорить, что у нас есть, вероятно, величайший из всех, кто когда-либо играл в эту игру, самый успешный в этом спорте. И что он играет в Майами, в МЛС, – сказал Бекхэм в подкасте Smartless.
Он играл и за Реал,вообще то.Один из топовых полузащитников нулевых.Не думаю,что его мышление и твое совместимы.Где ты и где он?
Дети ведут борьбу за роналду в соц.сетях, надеясь хоть как то повлиять на историю.
Но миллиарды людей не имеют инстаграма и твиттера, они живут более свободной жизнью и независимы от фоточек и комментариев в соц.сетях.
Вот они 18.12.2022 лицезрели коронацию величайшего игрока в истории.
И никакой роналду ему не конкурент, после Лео есть еще Диего, Пеле и тд.
Без ЧМ - вершины спорта к ним в один ряд не встать.
В ютюбе что ли забанили?
Он всегда говорил что Месси величайший.
Он всегда говорил что роналду не ровня Лео.
А 18.12.2022 поздравил Месси в соц.сетях постом с подписью - Величайший из величайших.
Тогда Месси никак еще не планировал переход в Майами.
Только сегодня Атлетик написал как выросли доходы семьи Бекхэмов после приезда Лео)
700 миллионов сейчас у семейки Бекса в общем, до Лео было 300.
Интер теперь миллиардная франшиза.
Бекхэм конечно не может поверить что на него бабло сыплется)