«Барса» проведет переговоры с Фликом в Лондоне сегодня. Решение об увольнении Хави еще не принято

«Барселона» и Ханси Флик проведут встречу в Лондоне.

По информации Diario Sport, спортивный директор «Барсы» и координатор по футболу вылетели в Англию на переговоры с бывшим тренером «Баварии» и его агентом . Встреча состоится сегодня.

На переговорах будет обсуждаться назначение тренером «блауграны», если клуб решил уволить Хави. Однако это решение пока не принято. Будущее Хави будет обсуждаться после матча с «Севильей».