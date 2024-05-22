«Барса» проведет переговоры с Фликом в Лондоне сегодня. Решение об увольнении Хави еще не принято

Теги Барселона Деку Ла Лига Пини Захави Боян Кркич Ханс-Дитер Флик агенты Футбол

«Барселона» и Ханси Флик проведут встречу в Лондоне.

По информации Diario Sport, спортивный директор «Барсы» Деку и координатор по футболу Боян Кркич вылетели в Англию на переговоры с бывшим тренером «Баварии» и его агентом Пини Захави. Встреча состоится сегодня.

На переговорах будет обсуждаться назначение Флика тренером «блауграны», если клуб решил уволить Хави. Однако это решение пока не принято. Будущее Хави будет обсуждаться после матча с «Севильей».

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44 комментария
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Поздравляю фанатов Барселоны с ужасным следующим сезоном по вине толстосума Лапорты, который обиделся на Хави за интервью в стиле клоппа
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+29
Ответ войд
Комментарий скрыт
В прошлом сезоне чемпионы если ты не в курсе
+20
-4
+16
Новость про Барсу, но уже прибежали болелы Реала и с удовольствием стали её комментировать)
Люди неисправимы
+25
-19
+6
Ответ Аслан низамидинов
Поздравляю фанатов Барселоны с ужасным следующим сезоном по вине толстосума Лапорты, который обиделся на Хави за интервью в стиле клоппа
спасибо, но сами фанаты на стороне Хави а не лапорты
+10
-6
+4
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Им нужно обязательно где-то почесать языки)
Конечно, ведь ты никогда не писал комментарии под новостями Реала ?))
+4
-2
+2
Возможное увольнение Хави странное решение если смотреть со стороны
+2
-1
+1
Ответ Игорь Лебедев
Возможное увольнение Хави странное решение если смотреть со стороны
да, так и есть, просто Хави посмел сказать очевидную вещь, которая и так всем ясна а лапортик обиделся
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Координатор по футболу Кркич? Это ещё что за должность?
+1
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Я За!
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Сомнительное назначение
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Выбор тренера в Барселоне - Эта музыка будет вечной !(с)
а Баварии?
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Ответ Влад Аронофски
какую? то что ему трава мешает?
то что в Барселоне кризис и мы не можем позволить купить топовых игроков как условные реал и Сити
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Ответ Влад Аронофски
какую? то что ему трава мешает?
То что денег нет конкурировать с реалом или сити
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Ответ Qarasik
Флик только об этом и мечтает, болтаться в середине таблицы и играть в лиге конференций с гави, пук, педри, кубарсёй.
много раз видел Барсу в середине таблицы?
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Ответ krasno-siniyman
Новость про Барсу, но уже прибежали болелы Реала и с удовольствием стали её комментировать) Люди неисправимы
Ну это логично.Заклятые соперники,выступают в одном чемпионате, естественно, болельщики этих команд будут на ветках своих оппонентов,так как следят друг за другом поболее,чем любители других клубов и чемпионатов.
Детский сад какой-то,комментировать очевидное и так просто объяснимое..
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Если мой клуб будет играть в финале ЛЧ, то мне вообще по...на любой другой клуб). Да, я иногда захожу на ветки Мадрида, но это не сравнить с тем, как глоры Мадрида дежурят на ветках Барсы, изливаясь желчью)
Ожидаемое лицемерное «это другое». Кто бы сомневался :)
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Ответ Shumi-jr
Конечно, ведь ты никогда не писал комментарии под новостями Реала ?))
Если мой клуб будет играть в финале ЛЧ, то мне вообще по...на любой другой клуб). Да, я иногда захожу на ветки Мадрида, но это не сравнить с тем, как глоры Мадрида дежурят на ветках Барсы, изливаясь желчью)
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Флику бы лучше не соглашаться, а то будет вертеться в том же цирке, что и Хави, и ему замену начнут раньше искать, чем уволят)))
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Дебилы,руководители,Хави вполне нормально Барсой рулит.Лучше вряд-ли кто-то другой сможет.Да и нет нормальных кандидатов. Вон Бавария за всякий хлам хватается,а в своё время Нагельсмана выгнала.Вот и Барса будет потом локти кусать.
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А для меня было бы интересно посмотреть другого тренера. В начале прихода Хави был тотальный прессинг,а сейчас нет его,нет мысли в атаке,хотя состав вполне боевой.
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Выбор тренера в Барселоне - Эта музыка будет вечной !(с)
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А Флик в Лондон прибыл на переговоры с Челси?
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Лапорта ведёт себя как 15-летняя обиженка.
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