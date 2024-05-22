«Барса» проведет переговоры с Фликом в Лондоне сегодня. Решение об увольнении Хави еще не принято
«Барселона» и Ханси Флик проведут встречу в Лондоне.
По информации Diario Sport, спортивный директор «Барсы» Деку и координатор по футболу Боян Кркич вылетели в Англию на переговоры с бывшим тренером «Баварии» и его агентом Пини Захави. Встреча состоится сегодня.
На переговорах будет обсуждаться назначение Флика тренером «блауграны», если клуб решил уволить Хави. Однако это решение пока не принято. Будущее Хави будет обсуждаться после матча с «Севильей».
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