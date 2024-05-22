Модрич решил остаться в «Реале» еще на сезон. Лука играет за «Мадрид» 12 лет
Лука Модрич продолжить играть за «Реал» .
38-летний полузащитник согласился остаться в «Мадриде» еще как минимум на один сезон, сообщает Marca. Хорват принял решение после встречи с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.
Отмечается, что Модрич не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Лука может продолжить играть до ЧМ-2026.
Модрич провел 12 сезонов в «Мадриде». Его статистику можно изучить здесь.
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