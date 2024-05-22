Модрич решил остаться в «Реале» еще на сезон. Лука играет за «Мадрид» 12 лет

Лука Модрич продолжить играть за «Реал» .

38-летний полузащитник согласился остаться в « » еще как минимум на один сезон, сообщает Marca. Хорват принял решение после встречи с президентом «сливочных» .

Отмечается, что Модрич не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Лука может продолжить играть до ЧМ-2026.

провел 12 сезонов в «Мадриде». Его статистику можно изучить здесь.