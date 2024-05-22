Модрич решил остаться в «Реале» еще на сезон. Лука играет за «Мадрид» 12 лет

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Флорентино Перес Футбол

Лука Модрич продолжить играть за «Реал» .

38-летний полузащитник согласился остаться в «Мадриде» еще как минимум на один сезон, сообщает Marca. Хорват принял решение после встречи с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

Отмечается, что Модрич не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Лука может продолжить играть до ЧМ-2026.

Модрич провел 12 сезонов в «Мадриде». Его статистику можно изучить здесь.

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64 комментария
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Приятная новость, а самому Луке дай бог доиграть до 40
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-4
+86
Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
Чувак, тебе минусов на миллиард лет вперёд захотелось собрать?
+76
-3
+73
Ну если бы ещё и Лука ушёл, то я не представляю как бы Реал справлялся в следующем сезоне

На позиции ЦП по сути остаются только Вальверде и Камавинга, который универсал и заменяет 2-3 позиции

Себальоса же можно смело сплавлять, реально бесполезный игрок даже как для скамейки
+35
-2
+33
Легенда Лука 🔥🔥🔥
+21
0
+21
Ответ Рим Мухаметшин
Себальос и Кастилья (тот же Нико Пас), разумеется, ниже уровнем игры, но с ролью лавки справится могут. А там и Вирца можно было бы попробовать урвать
Себальос уровень Бетиса, а не Мадрида
+20
-2
+18
И самое главное, удалось избежать болезненной смены поколений, аки Милан/МЮ. 2017 - уход Пепе, 2018 - Роналду, далее пауза на 3 года, и единовременная потеря Рамоса и Варана, уходы уже давно потерявших важные роли в Мадриде Иско, Марсело, Бэйла годом позднее, + ключевой, но вовремя проданный Каземиро, и далее Бензема, Начо и Кроос. И в итоге, остаются Карва с Модричем, может и не на один год. Образцовая работа, снимаю шляпу
+10
-2
+8
как же я рад 💪🏿
+9
-2
+7
Ответ Mister Evidence
Ну если бы ещё и Лука ушёл, то я не представляю как бы Реал справлялся в следующем сезоне На позиции ЦП по сути остаются только Вальверде и Камавинга, который универсал и заменяет 2-3 позиции Себальоса же можно смело сплавлять, реально бесполезный игрок даже как для скамейки
Беллингем будет играть в центре поля с переходом на схему 4-3-3.
+9
-2
+7
"Все, о чем я прошу вас, мадридисты,- это дать Луке Модричу время и набраться терпения. Он настолько хорош, что «Сантьяго Бернабеу» влюбится в него". Жозе Моуринью, 2012 г.
+7
0
+7
Это позволит Реалу еще более плавно подготовиться к уходу Кросса и Модрича. И вообще, несмотря на то, что по функционалу они с Тони разные игроки я уверен, что Модрича не продлили бы останься Тони в Реале еще на год-два.
+8
-2
+6
Ответ Mister Evidence
Ну если бы ещё и Лука ушёл, то я не представляю как бы Реал справлялся в следующем сезоне На позиции ЦП по сути остаются только Вальверде и Камавинга, который универсал и заменяет 2-3 позиции Себальоса же можно смело сплавлять, реально бесполезный игрок даже как для скамейки
Себальос и Кастилья (тот же Нико Пас), разумеется, ниже уровнем игры, но с ролью лавки справится могут. А там и Вирца можно было бы попробовать урвать
+7
-2
+5
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Не вижу связи
+7
-2
+5
Ответ Денис
Комментарий удален модератором
Эксперимент админа, возможно тестер разрабов на минусы
+4
0
+4
Ответ Amalfitano
Это позволит Реалу еще более плавно подготовиться к уходу Кросса и Модрича. И вообще, несмотря на то, что по функционалу они с Тони разные игроки я уверен, что Модрича не продлили бы останься Тони в Реале еще на год-два.
Нет. В последние дни, до решения Тони, писали, что обоих готовы были оставить.
+9
-5
+4
Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий удален модератором
Реклама безопасного ..... 🫠🤭
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0
+3
Ответ Mister Evidence
Себальос уровень Бетиса, а не Мадрида
Себальос и не претендует на первый состав. Игрок ротации
+4
-2
+2
Прекрасная новость!!! Карвахаль, Модрич и Васкес в качестве последних нитей, связывающих с прошлым.
+5
-3
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Чувак, тебе минусов на миллиард лет вперёд захотелось собрать?
Коммент скрыт, ну, судя по количеству минусов, он что-то плохое про Луку сказал. Так что и от меня -
+2
0
+2
Уход Модрича разбил бы сердце мадридистов. От Тони еще не отошли
+5
-3
+2
Зря, в новом сезоне будет выходить минут на 10, и то не в каждом матче. Уходя уходи во время
+2
0
+2
Ответ RMA88
Джуд полный аналог Крооса по позиции. Браим и Гюлер явная замена моднича. Бокс ту бокс один у нас это Валя. Кама и Тчу опорная зона, ближе к защите
Джуд может в бокс-ту-бокс.
+2
0
+2
Ответ Mister Evidence
Джуд не умеет так пасовать, как Кроос
Никто не умеет. Что ж теперь.
+2
0
+2
Ответ Mister Evidence
Ну если бы ещё и Лука ушёл, то я не представляю как бы Реал справлялся в следующем сезоне На позиции ЦП по сути остаются только Вальверде и Камавинга, который универсал и заменяет 2-3 позиции Себальоса же можно смело сплавлять, реально бесполезный игрок даже как для скамейки
про Тчуамени забыли
+1
0
+1
Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
У тебя план по минусам?
+5
-4
+1
Ну раз Тони уходит, то такой легендище, как Лука, тем более нужен, а если и Начо уходит, то он же будет первым капитаном, пусть и выходить будет редко, потом уже Карвахаль, а там уже Феде и Вини. Как время быстро идёт. Вроде только пришли, а уже 6 лет в команде
+4
-3
+1
Ответ RMA88
Джуд полный аналог Крооса по позиции. Браим и Гюлер явная замена моднича. Бокс ту бокс один у нас это Валя. Кама и Тчу опорная зона, ближе к защите
Джуд не умеет так пасовать, как Кроос
+1
0
+1
Отличная новость.
Интересно, номер Черепахе отдаст?
+1
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Легендарик
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Хорошая новость! Тем более молодёжи нужен дядька!
Избежать травм по возможности!
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Ответ Александр Кашкаров
Нужно уходить вовремя, как Кроос, а не держаться за место до 100 лет, когда уже не тянешь
Все он тянет , он не претендует на роль основного , а получает удовольствие от игры
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