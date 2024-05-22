Бэйл считает Беллингема претендентом на «Золотой мяч»: «Нужно проявить себя на турнире сборных, как Месси на ЧМ-2022»

Гарет Бэйл объяснил, как Джуд Беллингем может получить «Золотой мяч».

Бывшего игрока «Реала» и сборной Уэльса спросили, является ли хавбек сборной и « » кандидатом на «Золотой мяч».

«Конечно. Победа в крупном турнире сборных может сыграть большую роль в завоевании этого трофея. Сейчас начинается и , так что [между и ] есть что разыграть. Чтобы выиграть «Золотой мяч», нужно брать командные трофеи.

Если идет турнир сборных, нужно проявлять себя на нем, как это сделал Месси пару лет назад [выиграв ЧМ-2022].

Очевидно, Беллингему предстоит многое доказать, но он уже проделал большую работу», – сказал Бэйл в беседе с PA Media.