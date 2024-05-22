Бэйл считает Беллингема претендентом на «Золотой мяч»: «Нужно проявить себя на турнире сборных, как Месси на ЧМ-2022»
Гарет Бэйл объяснил, как Джуд Беллингем может получить «Золотой мяч».
Бывшего игрока «Реала» и сборной Уэльса спросили, является ли хавбек сборной Англии и «Мадрида» кандидатом на «Золотой мяч».
«Конечно. Победа в крупном турнире сборных может сыграть большую роль в завоевании этого трофея. Сейчас начинается и Кубок Америки, так что [между Винисиусом и Беллингемом] есть что разыграть. Чтобы выиграть «Золотой мяч», нужно брать командные трофеи.
Если идет турнир сборных, нужно проявлять себя на нем, как это сделал Месси пару лет назад [выиграв ЧМ-2022].
Очевидно, Беллингему предстоит многое доказать, но он уже проделал большую работу», – сказал Бэйл в беседе с PA Media.
Ривалдо в лч вылетел в 1/8, но блестяще выступил на КА.
А это Англия, стадион Уэмбли 18.12.2022.
На стадионе и в окресностях более 300 000 КАРЛ. Люди смотрят финал и празднуют победу Месси.
Так что прекрати себя обманывать, живи реальностью)))
Месси - это абсолютное величие и даже игрок Реала, который принес клубу лч 14 и 18, говорит, что если выступит как Месси на ЧМ 2022, то выиграет ЗМ.
Вот оно величие!
Мир выбрал Месси, проф.игроки за ориентир выбрали выступление Лео на ЧМ 2022.
Повторю, мне жаль таких как ты)