Бэйл считает Беллингема претендентом на «Золотой мяч»: «Нужно проявить себя на турнире сборных, как Месси на ЧМ-2022»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Гарет Бэйл Кубок Америки Золотой мяч Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Евро-2024 Футбол

Гарет Бэйл объяснил, как Джуд Беллингем может получить «Золотой мяч».

Бывшего игрока «Реала» и сборной Уэльса спросили, является ли хавбек сборной Англии и «Мадрида» кандидатом на «Золотой мяч».

«Конечно. Победа в крупном турнире сборных может сыграть большую роль в завоевании этого трофея. Сейчас начинается и Кубок Америки, так что [между Винисиусом и Беллингемом] есть что разыграть. Чтобы выиграть «Золотой мяч», нужно брать командные трофеи.

Если идет турнир сборных, нужно проявлять себя на нем, как это сделал Месси пару лет назад [выиграв ЧМ-2022].

Очевидно, Беллингему предстоит многое доказать, но он уже проделал большую работу», – сказал Бэйл в беседе с PA Media.

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40 комментариев
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На данный момент Винисиус ближе к ЗМ, он ярче выступает. Многое будет зависеть от игры Джуда на Евро.
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Ну это бред, конечно. Тот же Кроос и Винисиус ярче и лучше себя проявили в важнейших матчах. Беллингем не похож на лучшего в мире ни по каким аспектам пока что. Как топ-полузащитник - однозначно, как лучший в мире - очевидное он далёк пока.
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Беллингем по сезону не лучший ни в атаке Реала (Винисиус), ни в полузащите (Кроос), какой ему ЗМ? Пиарят почём зря
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Ответ alireal
КА второсортный турнир, за него только месси могут дать ЗМ
Эта второсортная КА уделала твою хваленную Гейропу состоящую в основном из футбольных карликов.
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Под 7 играет в Реале
Может под 7 играл до 18- го года🤣🤣🤣
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Ответ Slava Vestiaz
У Беллингема не та сборная чтоб себя успешно показать
Сборная у него как раз та, а вот тренер сборной это другой вопрос. По подбору игроков на Евро Англия уступает разве что Франции
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Ответ Oleg
Ривалдо в 1999 в шоке) Получил за КА. Знал бы он что у детей со спорт ру кроме Месси никто не получал. Да в выступлении Зубастика в его 1 ЗМ тоже КА решала значимую роль.
При этом МанЮшные пролетели мимо золотого мяча с треблом за 1999 год и всеми личными наградами у Бекхэма и даже женитьба на спайс-гёрле ему не помогла )
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Ответ deligy
При этом МанЮшные пролетели мимо золотого мяча с треблом за 1999 год и всеми личными наградами у Бекхэма и даже женитьба на спайс-гёрле ему не помогла )
Я о том и пишу)
Ривалдо в лч вылетел в 1/8, но блестяще выступил на КА.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Ой, как Месси не нужно, чтобы весь мир тебя считал посмешищем, лучше по-футбольному.
Когда свербит на душе от чьих то успехов,переходим на бред.Может найдутся единомышленники а в компании то легче страдается🤣🤣
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Будет интересно, если и Англия,, и Бразилия победят соответственно на ЧЕ и Копа.
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Кстати, а куда делся архив новостей?
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Ответ QWertY
Комментарий скрыт
что такое Шимпа?
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Ой, как Месси не нужно, чтобы весь мир тебя считал посмешищем, лучше по-футбольному.
https://youtu.be/TW8Io1aaRrY?si=Lap3xdpaS5uGvOtw
А это Англия, стадион Уэмбли 18.12.2022.
На стадионе и в окресностях более 300 000 КАРЛ. Люди смотрят финал и празднуют победу Месси.
Так что прекрати себя обманывать, живи реальностью)))
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Ответ Oleg
https://youtu.be/TW8Io1aaRrY?si=Lap3xdpaS5uGvOtw А это Англия, стадион Уэмбли 18.12.2022. На стадионе и в окресностях более 300 000 КАРЛ. Люди смотрят финал и празднуют победу Месси. Так что прекрати себя обманывать, живи реальностью)))
Комментарий удален модератором
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Ой, как Месси не нужно, чтобы весь мир тебя считал посмешищем, лучше по-футбольному.
Видишь как тебя реальность бьет?)
Месси - это абсолютное величие и даже игрок Реала, который принес клубу лч 14 и 18, говорит, что если выступит как Месси на ЧМ 2022, то выиграет ЗМ.
Вот оно величие!
Мир выбрал Месси, проф.игроки за ориентир выбрали выступление Лео на ЧМ 2022.
Повторю, мне жаль таких как ты)
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Ответ Oleg
Видишь как тебя реальность бьет?) Месси - это абсолютное величие и даже игрок Реала, который принес клубу лч 14 и 18, говорит, что если выступит как Месси на ЧМ 2022, то выиграет ЗМ. Вот оно величие! Мир выбрал Месси, проф.игроки за ориентир выбрали выступление Лео на ЧМ 2022. Повторю, мне жаль таких как ты)
себя пожалей, маргарита горячкина)))
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