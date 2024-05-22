Экс-игрок ЦСКА Попов о Гинере: «Захотел квартиру метров под 200, а денег не хватало – Евгений Леннорович дал беспроцентный кредит и вычитал из зарплаты каждый месяц. Я так две квартиры взял, удобная схема»

Экс-игрок ЦСКА Денис Попов рассказал о помощи Евгения Гинера в покупке жилья.

– Почти всем новичкам ЦСКА Гинер давал квартиры. С этим вам тоже повезло?

– Да. Он нам прямо говорил: «На баловство я вам не дам ни копейки. А если нужно что-то серьезное – обращайтесь». Вот я и обратился. Захотел квартиру метров под 200, а денег не хватало.

В итоге обратился к Евгению Ленноровичу, он дал мне беспроцентный кредит. А чтобы я его погасил, каждый месяц вычитал определенную сумму из зарплаты. Удобная схема. Я так две квартиры взял – в Серебряном бору и на «Динамо», – сказал .