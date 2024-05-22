Экс-игрок ЦСКА Попов о Гинере: «Захотел квартиру метров под 200, а денег не хватало – Евгений Леннорович дал беспроцентный кредит и вычитал из зарплаты каждый месяц. Я так две квартиры взял, удобная схема»

Теги ЦСКА Денис Попов Евгений Гинер премьер-лига Россия деньги Футбол

Экс-игрок ЦСКА Денис Попов рассказал о помощи Евгения Гинера в покупке жилья.

– Почти всем новичкам ЦСКА Гинер давал квартиры. С этим вам тоже повезло?

– Да. Он нам прямо говорил: «На баловство я вам не дам ни копейки. А если нужно что-то серьезное – обращайтесь». Вот я и обратился. Захотел квартиру метров под 200, а денег не хватало.

В итоге обратился к Евгению Ленноровичу, он дал мне беспроцентный кредит. А чтобы я его погасил, каждый месяц вычитал определенную сумму из зарплаты. Удобная схема. Я так две квартиры взял – в Серебряном бору и на «Динамо», – сказал Попов.

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9 комментариев
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Это Гинер все купил
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Ну все лучше чем на тачки или в кофеманиях стульями махать.
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+8
Умная стратегия Гинера.
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В коммунизм входят по одному... буржуи. Вон чего могут себе позволить - беспроцентный кредит.
А нам же такое не надо, ведь нет?
:(
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Денис, а можно как в футбол играл?
+2
0
+2
кому таторы, а кому ляторы !!!!!!!!!!!!!!
0
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Ответ kwinto88
Это Гинер все купил
😂
+1
-1
0
Ответ Иван Иванов
В коммунизм входят по одному... буржуи. Вон чего могут себе позволить - беспроцентный кредит. А нам же такое не надо, ведь нет? :(
зачем вам такое ???
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