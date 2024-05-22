Палмер выиграл приз лучшему игроку сезона АПЛ по версии болельщиков

Коула Палмера признали лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков.

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила итоги голосования фанатов. Палмер обошел , , (все – «Арсенал»), , , Родри (все – «Манчестер Сити») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»).

В 34 матчах завершившегося сезона АПЛ Палмер забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. Его статистика – здесь.