Палмер выиграл приз лучшему игроку сезона АПЛ по версии болельщиков

Теги Челси премьер-лига Англия рейтинги Мартин Эдегор Олли Уоткинс Родри Филип Фоден Деклан Райс Эрлинг Холанд Вильям Салиба Коул Палмер Футбол

Коула Палмера признали лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков.

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила итоги голосования фанатов. Палмер обошел Деклана РайсаМартина ЭдегораВильяма Салиба (все – «Арсенал»), Эрлинга ХоландаФилипа Фодена, Родри (все – «Манчестер Сити») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»). 

В 34 матчах завершившегося сезона АПЛ Палмер забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. Его статистика – здесь.

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17 комментариев
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Полностью заслужил. Несмотря на молодость, отсутствие опыта и проблемы клуба, выдал яркий перформанс
+12
-3
+9
Ответ Football Forever
Палмер провел выдающийся сезон, но лучшего стоило выбирать из тройки Родри, Фоден, Эдегор
Почему ?)
Палмер лучший по гол+пас в лиги
+7
-2
+5
игрок сезона челси
лучший молодой игрок лиги
игрок сезона по версии болельщиков
команда года апл
лучший игрок лиги по системе г+п
исторический сезон провел!
+2
0
+2
Хоть что-то приятное о Челси в последнее время
+1
-1
0
Как я и писал и хотел, Палмер!
+2
-2
0
В соло вытащил пенсию в еврокубки
0
0
0
Палмер провел выдающийся сезон безо всяких но. В очередной раз удивился его голевому чутью, когда в предпоследнем туре он забивал головой Брайтону. Давно не видел, чтобы игрок настолько просто клал в одно касание из любых позиций! Можно сказать, ему сопутствует большая удача, но похоже в Сити допустили ужасную ошибку - за легкостью Палмера теряется даже талант Фодена. Это что-то из разряда Беллингема, непостижимая магия, которая пугает.
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0
Ответ Football Forever
Всё же Челси провалил сезон, я из этого исхожу.
Номинация «лучший игрок сезона» а не лучшая команда
+1
-1
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Ответ Axs Men
У него половина голов пенальти, я не говорю что пенальти легко забить, но явно легче чем с игры. А с игры забил больше Фоден, и среди них было много ключевых и важных голов. Привёл свою команду к чемпионству в упорной борьбе. И не надо говорить про команды, в Челси тоже не бомжи играют, там состав на млрд
Тогда может Уоткинс?
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Ответ Cearvm
Палмер провел выдающийся сезон безо всяких но. В очередной раз удивился его голевому чутью, когда в предпоследнем туре он забивал головой Брайтону. Давно не видел, чтобы игрок настолько просто клал в одно касание из любых позиций! Можно сказать, ему сопутствует большая удача, но похоже в Сити допустили ужасную ошибку - за легкостью Палмера теряется даже талант Фодена. Это что-то из разряда Беллингема, непостижимая магия, которая пугает.
Я бы сказал, что он заметно лучше и Фодена и Биллингема, причём лучше нынешних, с первыми их сезонами во взрослом футболе и вовсе не сравнить. Другое дело, что он так провёл свой первый и пока единственный сезон во взрослом футболе. Это одновременно и поражает и заставляет всё-таки подождать второй сезон.
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