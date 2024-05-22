Палмер выиграл приз лучшему игроку сезона АПЛ по версии болельщиков
Коула Палмера признали лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков.
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила итоги голосования фанатов. Палмер обошел Деклана Райса, Мартина Эдегора, Вильяма Салиба (все – «Арсенал»), Эрлинга Холанда, Филипа Фодена, Родри (все – «Манчестер Сити») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»).
В 34 матчах завершившегося сезона АПЛ Палмер забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. Его статистика – здесь.
Палмер лучший по гол+пас в лиги
лучший молодой игрок лиги
игрок сезона по версии болельщиков
команда года апл
лучший игрок лиги по системе г+п
исторический сезон провел!