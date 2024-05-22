Араухо может больше не сыграть за «Барсу» – участие в матче с «Севильей» под вопросом из-за проблем с коленом. Защитником интересуются «Бавария» и «Астон Вилла»

Теги Бавария Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Севилья Хави Деку Ла Лига возможные трансферы Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо может больше не сыграть за «Барселону».

По данным Diario Spоrt, участие защитника в заключительном матче Ла Лиги против «Севильи» находится под вопросом. В последние несколько недель Араухо испытывает дискомфорт в колене, и после разговора с Хави было решено не рисковать здоровьем уругвайца.

Также сообщается, что Араухо может покинуть «Барселону» этим летом – несколько недель назад «Бавария» сделала игроку официальное предложение, в его подписании также заинтересована «Астон Вилла». Отмечается, что Хави и спортивный директор «Барселоны» Деку рассчитывают на защитника, но решающее значение будет иметь финансовое положение клуба. При этом сам Араухо также хочет остаться в «Барселоне», но не исключает «ни одного сценария».

В нынешнем сезоне Ла Лиги Араухо провел в составе «Барселоны» 25 матчей, отметившись голом и 2 ассистами. Статистика 25-летнего защитника доступна здесь.

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23 комментария
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Продавать нужно и его и Де Йонга и выходить из долговой ямы
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Ответ Инсаф Галиуллинн
В Баварии он станет монстром
Как Ким и Упамекано?
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В этом сезоне он абсолютно не был тем топом, если дадут приличные деньги, то вполне можно продать, поднять в команду Файе и вернуть Гарсию.
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ара-Ухо - надо бы оставить, по-хорошему. На продажу можно выставить других парней, за которых можно получить примерно неплохие деньги: Кунде (60 лям), Ферран (40 лям), Рафинья (80 лям). И даже Тер Штеген (50-60 лям). Остальные до кучи кто за сколько: Лангле, Фати, Дест, Чади (плохо, что так дешево, раз уж решили отпустить).
Ты живешь в параллельной реальности.Какие 80 лямов за Рафинью,который по ТМ стоит 50
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В одно время был неприкасаемым
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Ответ SaH4r.
Араухо, Де Йонг, Кристенсен, Кунде, Левандовски, Ферран и Фати. Минимум двоих надо продать из них.
Ферран и Фати естественно, 2 бесполезных палена
+4
-4
0
Ответ SaH4r.
Араухо, Де Йонг, Кристенсен, Кунде, Левандовски, Ферран и Фати. Минимум двоих надо продать из них.
Кроме Кристенсена и Кунде остальных можно продать и даже нужно
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Ответ blaugrana_man
Зная способности Лапорты по переговорам, это будет выглядеть так: Кунде 20, Ферран бесплатно + 5-10 млн бонусов, Рафинья 30-40 (в зависимости от того куда), МАТС неприкосновенен ) так что увы и ах)
Не понимаю, как так дешево скинули Риада. Мадрид бы такого за 30-40 продал
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-1
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