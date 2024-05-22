Араухо может больше не сыграть за «Барсу» – участие в матче с «Севильей» под вопросом из-за проблем с коленом. Защитником интересуются «Бавария» и «Астон Вилла»

Рональд Араухо может больше не сыграть за «Барселону».

По данным Diario Spоrt, участие защитника в заключительном матче Ла Лиги против «Севильи» находится под вопросом. В последние несколько недель Араухо испытывает дискомфорт в колене, и после разговора с было решено не рисковать здоровьем уругвайца.

Также сообщается, что Араухо может покинуть «Барселону» этим летом – несколько недель назад «Бавария» сделала игроку официальное предложение, в его подписании также заинтересована «Астон Вилла». Отмечается, что Хави и спортивный директор «Барселоны» рассчитывают на защитника, но решающее значение будет иметь финансовое положение клуба. При этом сам Араухо также хочет остаться в «Барселоне», но не исключает «ни одного сценария».

В нынешнем сезоне Ла Лиги Араухо провел в составе «Барселоны» 25 матчей, отметившись голом и 2 ассистами. Статистика 25-летнего защитника доступна здесь.