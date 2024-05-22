Тебас о Мбаппе и «Реале»: «Клубы АПЛ вряд ли повторят предложение «Мадрида». Приход Килиана – преимущество для Ла Лиги, но игроки – не единственный фактор успеха»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Хавьер Тебас Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Глава Ла Лиги высказался о влиянии возможного перехода Килиана Мбаппе в «Реал».

– Я убежден, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал Мадрид», я на 99% уверен, что он будет там в следующем сезоне. Это единственный европейский клуб, который мог бы его подписать. Судя по тому, что я читал и слышал, вряд ли какой-либо клуб АПЛ повторит предложение «Реала».

– Поможет ли трансфер Мбаппе сделать Ла Лигу привлекательнее?

– Мы прогрессируем и продолжим это делать, но его приезд, конечно, станет для нас преимуществом.

Игроки способствуют успеху чемпионата, но это не единственный фактор. Криштиану Роналду, например, перешел в Серию А, но, несмотря на это, лига не взорвалась. В «ПСЖ» играли Месси, Неймар и Мбаппе, но Лига 1 также не емонстрировала больших успехов», – сказал Хавьер Тебас в интервью Le Parisien.

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7 комментариев
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Этот человек глава Ла лиги? или просто 🤡
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Кроме говорить и убивать лигу он чем нибудь ещё занимается?)
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кто о чем, а вшивый о бане. Тебас, ты не оригинален
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Тебас так говорит, как будто в этом есть какая-то его заслуга
Мбаппе привлек именно Реал, а не Ла Лига, которая при Тебасе умирает
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Ответ Raul14
Кроме говорить и убивать лигу он чем нибудь ещё занимается?)
Да, тянет за уши Барсу, хотя должен был отправить в сегунду
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Ответ Hans Zimmer
Этот человек глава Ла лиги? или просто 🤡
И то и другое
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