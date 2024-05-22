Тебас о Мбаппе и «Реале»: «Клубы АПЛ вряд ли повторят предложение «Мадрида». Приход Килиана – преимущество для Ла Лиги, но игроки – не единственный фактор успеха»

Глава Ла Лиги высказался о влиянии возможного перехода Килиана Мбаппе в «Реал».

– Я убежден, что перейдет в « », я на 99% уверен, что он будет там в следующем сезоне. Это единственный европейский клуб, который мог бы его подписать. Судя по тому, что я читал и слышал, вряд ли какой-либо клуб АПЛ повторит предложение «Реала».

– Поможет ли трансфер Мбаппе сделать привлекательнее?

– Мы прогрессируем и продолжим это делать, но его приезд, конечно, станет для нас преимуществом.

Игроки способствуют успеху чемпионата, но это не единственный фактор. , например, перешел в Серию А, но, несмотря на это, лига не взорвалась. В «ПСЖ» играли , Неймар и Мбаппе, но Лига 1 также не емонстрировала больших успехов», – сказал Хавьер Тебас в интервью Le Parisien.