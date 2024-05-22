Влут о суде по делу о ДТП в Нидерландах: «Пока ничего не ясно. Рад играть за «Урал», живу сегодняшним днем»

Теги премьер-лига Россия происшествия Урал Рай Влут Матч ТВ Футбол

Рай Влут высказался о судебном процессе в Нидерландах по делу о ДТП.

В апреле прошлого года форварда «Урала» заочно приговорили к 2,5 годам тюремного заключения по делу о ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. В настоящий момент клуб ждет решения по апелляции.

– Когда будет вынесено решение по вашему делу? Есть ли надежда, что все закончится хорошо?

– Пока ничего не ясно, процесс продолжается. Я живу сегодняшним днем, рад играть за «Урал», а по остальному посмотрим в будущем, – сказал Влут.

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10 комментариев
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Все говорят только о Промесе , а об убийце ребёнка молчат
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"Есть ли надежда, что все закончится хорошо?"
А хорошо, по мнению спрашивающего - это как?
На мой взгляд хорошо, это когда преступник в тюрьме находится.
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сказал же ,Врут на суде!
+5
-2
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Ответ Владимир Вологодский
Все говорят только о Промесе , а об убийце ребёнка молчат
Каррера тоже девчонку молодую убил в ДТП или покалечил , но оказался невиновен !
Только Конте его забанил навсегда и все наказание
+3
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+2
Ответ Бонд0077
Убийца из Нидерландов опаснее наркоторговца в Нидерландах. Там некоторые наркотики легализованы и практичнски все жители принимают. Осуждение Промеса тянет на желтую карточку, Влута на красную
Поэтому в той же Голландии Влута осудили на 2,5 года, а Промеса на 6 лет?
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Ответ OldRedWhite
Каррера тоже девчонку молодую убил в ДТП или покалечил , но оказался невиновен ! Только Конте его забанил навсегда и все наказание
Каким образом Конте его забанил, если после суда по этому ДТП они еще три года вместе работали в Юве и сборной?..
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Ответ Полуэктов Пётр
"Есть ли надежда, что все закончится хорошо?" А хорошо, по мнению спрашивающего - это как? На мой взгляд хорошо, это когда преступник в тюрьме находится.
Хорошо - это когда хорошо тому, кто эту фразу говорит
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