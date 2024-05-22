Влут о суде по делу о ДТП в Нидерландах: «Пока ничего не ясно. Рад играть за «Урал», живу сегодняшним днем»
Рай Влут высказался о судебном процессе в Нидерландах по делу о ДТП.
В апреле прошлого года форварда «Урала» заочно приговорили к 2,5 годам тюремного заключения по делу о ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. В настоящий момент клуб ждет решения по апелляции.
– Когда будет вынесено решение по вашему делу? Есть ли надежда, что все закончится хорошо?
– Пока ничего не ясно, процесс продолжается. Я живу сегодняшним днем, рад играть за «Урал», а по остальному посмотрим в будущем, – сказал Влут.
А хорошо, по мнению спрашивающего - это как?
На мой взгляд хорошо, это когда преступник в тюрьме находится.
Только Конте его забанил навсегда и все наказание