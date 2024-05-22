Мотта возглавит «Ювентус». Зарплата тренера вырастет в 4 раза – до 5 млн евро

Теги Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия Болонья Джоуи Сапуто Футбол

Тиаго Мотта станет новым тренером «Ювентуса».

По данным Sky Sport, тренер согласился возглавить «бьянконери», о чем в ближайшие часы сообщит президенту «Болоньи» Джоуи Сапуто.

Мотта подпишет с «Ювентусом» трехлетний контракт с зарплатой 5 млн евро за сезон. В «Болонье» он получал 1,2 млн евро.

В нынешнем сезоне «Болонья» под руководством Мотты вышла в Лигу чемпионов впервые за 60 лет. Команда занимает 3-е место в таблице Серии А, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.

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47 комментариев
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Ответ Filipp Gorski
Жаль Болонью:(
Не жаль
Пусть нового тренера ищут, это жизнь

За Мотту порадоваться надо - пошёл на повышение
А не убиваться из-за каждого "ухода"
+48
-8
+40
Жаль Болонью:(
+44
-5
+39
Ответ Alexey Key
Непорядочно он поступил, моё мнение. Останься ещё на год, погуди с командой в ЛЧ - потом иди уж куда хочешь. И герой города Болоньи просто! А так...Ну удачи в кризисном Юве, парень.
Испугался, что следующий сезон получится средним, и 5 миллионов уже никто не даст.
+38
-1
+37
Непорядочно он поступил, моё мнение.

Останься ещё на год, погуди с командой в ЛЧ - потом иди уж куда хочешь. И герой города Болоньи просто!

А так...Ну удачи в кризисном Юве, парень.
+38
-13
+25
Ответ Alexey Key
Непорядочно он поступил, моё мнение. Останься ещё на год, погуди с командой в ЛЧ - потом иди уж куда хочешь. И герой города Болоньи просто! А так...Ну удачи в кризисном Юве, парень.
А как гудеть если Сапуто скорее всего продаст лидеров минимум 3-4 из основы..?
+18
-1
+17
Отличная ЛЧ ждёт Болонью, запомнят ещё на 60 лет
+8
-1
+7
А в Болонью надо Аллегри подписать!
+5
0
+5
Ответ Дмитрий
Сорян за оффтоп! Почему приложение спортс ру превратилась в лагалища?
Надо говорить половой орган женщины, имейте совесть, это уважаемый ресурс
+6
-1
+5
Не особо в него верю , но лучше Аллегри точно
+6
-2
+4
Та Хоть Мостовой, главное чтобы не Аллегри. Хуже уже некуда
+3
-1
+2
Ответ Black Phoenix
Надо было как Алонсо, ещё сезон Болонью тренировать, хотя бы из профессионального самоуважения и не вестись на топ-клуб, да ещё и кризисный чтоб говнецо разгребать. Мотта провалится в Юве, а мог бы зажечь с Болоньей в ЛЧ. Вот Хаби верное решение принял, а тут двоякие чувства.
Бейер не распродаст команду и обещает усиление. Болония? Не уверен. Продадут лидеров, выдадут средний сезон и на перспективах работы в Топ клубе можно будет поставить крест.
+2
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Ответ Alexey Key
Непорядочно он поступил, моё мнение. Останься ещё на год, погуди с командой в ЛЧ - потом иди уж куда хочешь. И герой города Болоньи просто! А так...Ну удачи в кризисном Юве, парень.
Погуди легко только на словах, Калафьори с Зиркзее уйдут 100%, Фергюссон выбыл с крестами - 3 основополагающих игрока. Есть офигенный риск скатиться в середину таблицу и не пошуметь в ЛЧ, и зависнуть в Болоньке
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Ответ gPk
Ну у Де Дзерби схожая ситуация ,отличный прошлый сезон и скомканный этот сезон из-за провала менеджеров которые отпустили 3 ключевых игроков клуба (Санчес/Кайседо/МакКалистера),а на их место набрали всякий сброд.И ничего ,вроде как Де Дзерби у всех топовых клубов которые искали тренера был на слуху.
только вот разница в том, что Мотта уже с контрактом, а Де Дзерби все так же "на слуху"
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Ответ Yavich
Испугался, что следующий сезон получится средним, и 5 миллионов уже никто не даст.
Ну у Де Дзерби схожая ситуация ,отличный прошлый сезон и скомканный этот сезон из-за провала менеджеров которые отпустили 3 ключевых игроков клуба (Санчес/Кайседо/МакКалистера),а на их место набрали всякий сброд.И ничего ,вроде как Де Дзерби у всех топовых клубов которые искали тренера был на слуху.
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Ответ Ale10FJ
Про состав уровня 3-4 команды ты откуда взял?
А там есть вообще состав нормальный?Ну кроме разве что Бремера и Кьезы?)
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Ответ Black Phoenix
Надо было как Алонсо, ещё сезон Болонью тренировать, хотя бы из профессионального самоуважения и не вестись на топ-клуб, да ещё и кризисный чтоб говнецо разгребать. Мотта провалится в Юве, а мог бы зажечь с Болоньей в ЛЧ. Вот Хаби верное решение принял, а тут двоякие чувства.
откуда такие суждения? Алонсо оставаясь в Байере знает что игроки основы останутся ещё и усиление прибудет, . Мотта явно в курсе о планах Сапуто на будущее вот и понимает что надо уходить.
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Вот так мешки ослабляют клубы-сенсации, переманивая то тренера, то ведущих игроков. Естественно такие истории вспыхивают лишь на один сезон
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Ответ Mister Evidence
Не жаль Пусть нового тренера ищут, это жизнь За Мотту порадоваться надо - пошёл на повышение А не убиваться из-за каждого "ухода"
Вопрос какое будет к нему отношение игроков и владельцев. Может так сложиться, что к новому году могут уволить.
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Ответ Mister Evidence
Не жаль Пусть нового тренера ищут, это жизнь За Мотту порадоваться надо - пошёл на повышение А не убиваться из-за каждого "ухода"
Согласен. За тренера можно только порадоваться - и пусть у него все получится и Юве наконец начнёт играть в футбол и показывать красивую игру.
Болонье удачи, они и так прыгнули выше головы и заработают хорошие деньги в ЛЧ
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Ответ gPk
А там есть вообще состав нормальный?Ну кроме разве что Бремера и Кьезы?)
Вратарская линия где оба кипера могут равнозначно быть первыми, . оборона как ты уже и заметил из Бремера ещё Данило сборники Бразилии, есть Гатти сборник Италии, Рабьо чемпион мира и вице чемпион в такой команде как Франция где 3 состава, Локателли сборник и чемпион Европы, Кьеза, Влахович который даже в таком тухлом футболе 20 по системе гол + пас набил стату. не буду говорить про Костича , Маккени и т д , (игроки проверенные и играть футбол умеют) Ко всей этой компашке ещё и куча талантливой молодежи, Йылдыз, Суле, Миретти , Хейсен им по 18 лет а потенциал уже виден. Так что если Мотта явно не провалится его трогать не будут , Ювентус это не Наполи никто с плеча не рубит ,времени и материала у него будет достаточно, и вот уже все будет зависеть от него. А Болонья устроит распродажу в любом случае останется там Мотта или уйдет ..
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Ответ Filipp Gorski
Жаль Болонью:(
Чего жалеть? Впервые в лч, бабла поднимут, со временем откатятся на своё законное место. Как говорится, не грусти, что это закончилось, улыбнись потому, что это было
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Ответ football.in.kg
Вот так мешки ослабляют клубы-сенсации, переманивая то тренера, то ведущих игроков. Естественно такие истории вспыхивают лишь на один сезон
Мотте самому интересно тренить более классные клубы, не надо тут
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Немного не в тему, но был у Мотты-игрока случай, когда судья дал ему две желтые за два чужих нарушения. Мотта просто рядом был, судья не разобрался, у удаленного игрока истерика, но в те времена Вар всем еще только снился. Он тогда играл за Барсу.
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Перешел в команду, которая ниже в таблице))
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А Милан то чего ждал?(
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Включена плата за переманивание ребят из Болоньи)
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Ответ roma.atyakshev
только вот разница в том, что Мотта уже с контрактом, а Де Дзерби все так же "на слуху"
Ну так Де Дзерби только пару дней назад покинул клуб по своей инициативе.А то ,что Мотта подписал контракт с нынешним Ювентусом ничего не говорит)С таким же успехом Де Дзерби может пойти в Бенневенто и сделать из этого ачивку))
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Неужели Юве заиграет в атаку... любопытно!
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Ответ Yavich
Испугался, что следующий сезон получится средним, и 5 миллионов уже никто не даст.
Алонсо не испугался)
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Надо было как Алонсо, ещё сезон Болонью тренировать, хотя бы из профессионального самоуважения и не вестись на топ-клуб, да ещё и кризисный чтоб говнецо разгребать. Мотта провалится в Юве, а мог бы зажечь с Болоньей в ЛЧ.

Вот Хаби верное решение принял, а тут двоякие чувства.
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