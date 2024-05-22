Мотта возглавит «Ювентус». Зарплата тренера вырастет в 4 раза – до 5 млн евро

Тиаго Мотта станет новым тренером «Ювентуса».

По данным Sky Sport, тренер согласился возглавить «бьянконери», о чем в ближайшие часы сообщит президенту «Болоньи» Джоуи Сапуто.

подпишет с « » трехлетний контракт с зарплатой 5 млн евро за сезон. В «Болонье» он получал 1,2 млн евро.

В нынешнем сезоне « » под руководством Мотты вышла в Лигу чемпионов впервые за 60 лет. Команда занимает 3-е место в таблице Серии А, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.