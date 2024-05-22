Мотта возглавит «Ювентус». Зарплата тренера вырастет в 4 раза – до 5 млн евро
Тиаго Мотта станет новым тренером «Ювентуса».
По данным Sky Sport, тренер согласился возглавить «бьянконери», о чем в ближайшие часы сообщит президенту «Болоньи» Джоуи Сапуто.
Мотта подпишет с «Ювентусом» трехлетний контракт с зарплатой 5 млн евро за сезон. В «Болонье» он получал 1,2 млн евро.
В нынешнем сезоне «Болонья» под руководством Мотты вышла в Лигу чемпионов впервые за 60 лет. Команда занимает 3-е место в таблице Серии А, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.
Пусть нового тренера ищут, это жизнь
За Мотту порадоваться надо - пошёл на повышение
А не убиваться из-за каждого "ухода"
Останься ещё на год, погуди с командой в ЛЧ - потом иди уж куда хочешь. И герой города Болоньи просто!
А так...Ну удачи в кризисном Юве, парень.
Болонье удачи, они и так прыгнули выше головы и заработают хорошие деньги в ЛЧ
Вот Хаби верное решение принял, а тут двоякие чувства.