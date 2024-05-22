Сергей Семак: «Какая разница, за кого болеть в матче «Краснодар» – «Динамо»? Главное самим побеждать. Как сложится, так сложится»

Сергей Семак не будет следить за матчем «Краснодара» и «Динамо».

«Зенит» станет чемпионом России, если обыграет « », а «Краснодар» в параллельном матче победит «Динамо».

– Мы делаем свою работу. Всегда старались и играли с преимуществом, единственное, чего не хватало – забить. С «Ахматом» были и голы, и победа. Теперь готовимся к следующему матчу. Главное, что у нас есть шансы. Будем делать то, что от нас зависит.

– Не обидно, что все зависит не только от вас, но и от «Краснодара»?

– А что делать? Мне нечего предъявить ребятам. Они играли, но, к сожалению, были ошибки. Плюс мы не смогли забить, потеряли много очков, которые не должны были терять. Но это футбол, тут ничего не сделаешь. Теперь надо исходить из условий, которые есть сейчас. Будем работать, трудиться и стараться побеждать – а там как сложится.

– В последнем туре в параллельном матче будете болеть за «Краснодар»?

– Нам нужно решать свои вопросы. Какая разница, за кого болеть в другой игре? Самое главное – самим побеждать. В остальном – как сложится, так сложится. Понятно, что нужна победа «Краснодара». Но не надо будет ни за кем следить, если мы сами не сможем выиграть. Поэтому в первую очередь необходима своя победа, – сказал тренер «Зенита».

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!