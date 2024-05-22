Радимов женится в третий раз. Экс-игрок «Зенита» и бизнесвумен Анастасия Кулешова подали заявление в ЗАГС

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия светская хроника девушки и спорт Футбол

Владислав Радимов и его девушка подали заявление в ЗАГС.

Бывший футболист «Зенита» и сборной России выложил фото вместе с девушкой Анастасией Кулешовой у ЗАГСа. Также Радимов опубликовал фото уведомления на государственную регистрацию заключения их брака.

Кулешова – бизнесвумен, основательница бренда StasyStore.

Владислав сделал предложение девушке в декабре.

Радимов был женат дважды. Его последней женой была певица Татьяна Буланова. Они вместе прожили 11 лет, брак распался в 2016 году. Также он состоял в браке с Лорой Бушмановой, бывшей супругой защитника Евгения Бушманова. Кроме того, до женитьбы на Булановой у него были отношения с тележурналисткой Юлией Изотовой.

Фото: инстаграм Владислава Радимова

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14 комментариев
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Ничего, для нас он навсегда Буланов
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Мостовой:наконец-то женился бывший футболист,а то женятся кто попало.
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Ну женился и женился.

Нам то какая разница?
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Спасибо, держите в курсе
+8
-2
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В третий раз... Вот удивили, Пугачëва - 8, Элизабет Тейлор - 10, вот это настоящая любовь, Радимову до них ещё расти и расти.
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+5
Ответ Mister Evidence
Ну женился и женился. Нам то какая разница?
Мистер Карпин, перелогинтесь
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Теперь есть формальный повод выпить у Вадика, хотя когда это его останавливало 😁
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Офигеть, я не знал, что он был женат на Булановой
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Он всех приглашает на свадьбу?
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Жаба задушила что Буланова вышла замуж вот ей ответка.
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день как день и неее большеее
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Ответ Arturitto
Мостовой:наконец-то женился бывший футболист,а то женятся кто попало.
Думаешь Царь брачную ночь всю на чеканку тратил?
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Ответ Spartakus1984
Только тупые и безответственные по много раз женятся
Наоборот, только ответственные женятся. безответственные так живут.
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