Радимов женится в третий раз. Экс-игрок «Зенита» и бизнесвумен Анастасия Кулешова подали заявление в ЗАГС

Владислав Радимов и его девушка подали заявление в ЗАГС.

Бывший футболист «Зенита» и сборной России выложил фото вместе с девушкой Анастасией Кулешовой у ЗАГСа. Также Радимов опубликовал фото уведомления на государственную регистрацию заключения их брака.

Кулешова – бизнесвумен, основательница бренда StasyStore.

Владислав сделал предложение девушке в декабре.

Радимов был женат дважды. Его последней женой была певица Татьяна Буланова. Они вместе прожили 11 лет, брак распался в 2016 году. Также он состоял в браке с Лорой Бушмановой, бывшей супругой защитника Евгения Бушманова. Кроме того, до женитьбы на Булановой у него были отношения с тележурналисткой Юлией Изотовой.

Фото: инстаграм