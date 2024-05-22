Мактоминей, Робертсон, Тирни, 4 игрока «Селтика» – в предварительной заявке Шотландии на Евро-2024

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Сборная Шотландии назвала предварительный состав на Евро-2024.

Вратари: Ангус Ганн («Норвич»), Зендер Кларк, Крэйг Гордон (оба – «Хартс»), Лиэм Келли («Мазеруэлл»);

Защитники: Энди Робертсон («Ливерпуль»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Райан Портеус («Уотфорд»), Лиэм Купер («Лидс»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Грант Хэнли («Норвич»), Грег Тэйлор, Энтони Ралстон (оба – «Селтик»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»);

Полузащитники: Каллум Макгрегор («Селтик»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон») Райан Джек («Рейнджерс»).

Нападающие: Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Че Адамс («Саутгемптон»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Бен Доук («Ливерпуль»), Джеймс Форрест («Селтик»).

Половина участников Евро-2024 уже показала заявки. Все финальные и предварительные – здесь

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7 комментариев
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Ответ rigobersong
Какой же третьесортный сброд сейчас на Евро стал попадать,:) Почти весь состав Шип и чемпионат Шотландии:)) Как же жаль наших ребят там нет:)
Чем Шип или чемпионат Дании хуже РПЛ?
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Крэйг Гордон😳. Тот самый, что играл еще в начале нулевых за сборную, как помню. Потом из-за чего то пропал на несколько лет с радаров, и вот снова здесь. 42 года человеку
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Вперёд, Тартановая армия!
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Ответ Plkhrdhh
Крэйг Гордон😳. Тот самый, что играл еще в начале нулевых за сборную, как помню. Потом из-за чего то пропал на несколько лет с радаров, и вот снова здесь. 42 года человеку
В конце прошлого сезона у него был двойной перелом ноги, но он вернулся и даже, как видно из заявки, поедет на Евро.
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