Мактоминей, Робертсон, Тирни, 4 игрока «Селтика» – в предварительной заявке Шотландии на Евро-2024
Сборная Шотландии назвала предварительный состав на Евро-2024.
Вратари: Ангус Ганн («Норвич»), Зендер Кларк, Крэйг Гордон (оба – «Хартс»), Лиэм Келли («Мазеруэлл»);
Защитники: Энди Робертсон («Ливерпуль»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Райан Портеус («Уотфорд»), Лиэм Купер («Лидс»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Грант Хэнли («Норвич»), Грег Тэйлор, Энтони Ралстон (оба – «Селтик»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»);
Полузащитники: Каллум Макгрегор («Селтик»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон») Райан Джек («Рейнджерс»).
Нападающие: Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Че Адамс («Саутгемптон»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Бен Доук («Ливерпуль»), Джеймс Форрест («Селтик»).
Половина участников Евро-2024 уже показала заявки. Все финальные и предварительные – здесь