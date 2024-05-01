Винисиус о 2:2 с «Баварией»: «Тони подарил мне гол, он всегда все делает очень легко. Мы собираемся творить великие дела и хотим выйти в финал ЛЧ»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Уэмбли Тони Кроос Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор дал комментарий после 1-го матча с «Баварией» в 1/2 финала ЛЧ.

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. 

Винисиус Жуниор забил 2 гола в этой игре: на 24-й минуте – с передачи Тони Крооса и на 83-й минуте – с пенальти. 

«Мы всегда хотим побеждать, но понимаем, что это за турнир. Нельзя терять мячи. У обеих команд игроки очень высокого уровня, и нужно реализовать свои шансы. Это никогда не бывает легко, а теперь пришло время отдохнуть до следующей недели.

Мы знаем, что вместе с болельщиками сделаем все возможное, чтобы поехать в Лондон [на финальный матч]. Да, нужно быть сосредоточенными. Тони [Кроос] всегда все делает очень легко, и он подарил мне гол. Очень доволен работой команды в обороне.

Мы много тренировались вместе и очень хорошо знаем друг друга. Я очень рад, что смог забить два гола. Теперь настало время для волшебного вечера дома. В этом соревновании важно не проиграть. Вот почему мы здесь. Мы собираемся творить великие дела и хотим выйти в финал», – сказал вингер «Реала».

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вини последние три сезона (когда он уже разыгрался, не считая адаптационного первого и тяп-ляп второго) держит в ЛЧ топ-1 по сумме очков гол+пас. От него отстаёт даже Мбаппе.
Но нет же - простой бегунок ©
+22
0
+22
Кроос, Модрич лучшие полузащитники ХХI века. Их пасы гениальные. Жаль только одно, что их время подходит.
+10
-1
+9
Ответ Роман
Кроос, Модрич лучшие полузащитники ХХI века. Их пасы гениальные. Жаль только одно, что их время подходит.
Надо Баварии еще одного Крооса вырастить и отдать за бесценок Мадриду
+8
0
+8
Вини, просто продолжай)
+5
0
+5
Ответ xDe xDe
Вини последние три сезона (когда он уже разыгрался, не считая адаптационного первого и тяп-ляп второго) держит в ЛЧ топ-1 по сумме очков гол+пас. От него отстаёт даже Мбаппе. Но нет же - простой бегунок ©
Вот бы еще на все матчи так настраивался, как на матчи плэй-офф, то Винисиуса на руках бы носили. Хотя это уже было бы незаконно)
+2
0
+2
Гениальный пас от маэстро и крутое исполнение от бразильского топаря
Жду продолжения на Бернабеу)
+1
-1
0
Когда малыш Вини не на эмоциях - он машина по уничтожению с убойной реализацией. Связка Кроос-Винисиус не даст соврать, просто разорвали Баварию, один эталонным, разрезающим пасом, второй на скорости под пушечный удар, где даже реакция Нойера не помогла. Жаль только, Реал потом развалился и расслабился.
0
0
0
Вини игрок больших матчей. У него не супер стата с середняками в Ла Лиге, но бешеные цифры против топ клубов АПЛ, теперь еще сюда добавилась Бавария
0
0
0
Надо ему учиться бить пенальти. Как-то бесхитростно бьет 11-метровый. Скоро разберут его удары с точки, и будет труднее.
Лучше давать бить Кроосу или Модричу.
0
0
0
Ответ Висита Эльмурзаев
пасы настолько гениальные что на двоих у них меньше ассистов чем у Де Брюйне или Озила по отдельности)))
Так они глубинные плеймекеры. Если бы ты смотрел футбол не по тиктоку и цифрам, то понимал бы это
0
0
0
Ответ Moscwow
Вини игрок больших матчей. У него не супер стата с середняками в Ла Лиге, но бешеные цифры против топ клубов АПЛ, теперь еще сюда добавилась Бавария
Ну в финале Суперкубка за тайм положил хет-трик середняку.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий