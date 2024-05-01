Винисиус о 2:2 с «Баварией»: «Тони подарил мне гол, он всегда все делает очень легко. Мы собираемся творить великие дела и хотим выйти в финал ЛЧ»

Винисиус Жуниор дал комментарий после 1-го матча с «Баварией» в 1/2 финала ЛЧ.

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в первом полуфинальном матче чемпионов.

забил 2 гола в этой игре: на 24-й минуте – с передачи и на 83-й минуте – с пенальти.

«Мы всегда хотим побеждать, но понимаем, что это за турнир. Нельзя терять мячи. У обеих команд игроки очень высокого уровня, и нужно реализовать свои шансы. Это никогда не бывает легко, а теперь пришло время отдохнуть до следующей недели.

Мы знаем, что вместе с болельщиками сделаем все возможное, чтобы поехать в Лондон [на финальный матч]. Да, нужно быть сосредоточенными. Тони [Кроос] всегда все делает очень легко, и он подарил мне гол. Очень доволен работой команды в обороне.

Мы много тренировались вместе и очень хорошо знаем друг друга. Я очень рад, что смог забить два гола. Теперь настало время для волшебного вечера дома. В этом соревновании важно не проиграть. Вот почему мы здесь. Мы собираемся творить великие дела и хотим выйти в финал», – сказал вингер « ».