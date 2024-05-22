Финал ЛЧ-2025/26 пройдет в Будапеште. Стамбул примет финалы Лиги Европы в 2026-м и Лиги конференций в 2027-м

Будапешт примет финал Лиги чемпионов в 2026 году.

Сегодня исполком определил хозяев финальных матчей ближайших розыгрышей еврокубков.

Финал ЛЧ-2025/26 пройдет в Будапеште на « ». Решение о финале 2027 года будет принято до сентября, так как УЕФА ждет информацию о планах по реконструкции « ».

Финал Лиги Европы в 2026 году пройдет на стадионе «Бешикташа» в Стамбуле. В 2027-м решающий матч сыграют во .

Финал Лиги конференций-2025/2026 примет « ». В 2027-м финал пройдет в Стамбуле – также на стадионе «Бешикташа».