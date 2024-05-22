Финал ЛЧ-2025/26 пройдет в Будапеште. Стамбул примет финалы Лиги Европы в 2026-м и Лиги конференций в 2027-м

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Будапешт примет финал Лиги чемпионов в 2026 году.

Сегодня исполком УЕФА определил хозяев финальных матчей ближайших розыгрышей еврокубков.

Финал ЛЧ-2025/26 пройдет в Будапеште на «Пушкаш Арене». Решение о финале 2027 года будет принято до сентября, так как УЕФА ждет информацию о планах по реконструкции «Сан-Сиро».

Финал Лиги Европы в 2026 году пройдет на стадионе «Бешикташа» в Стамбуле. В 2027-м решающий матч сыграют во Франкфурте.

Финал Лиги конференций-2025/2026 примет «Ред Булл Арена Лейпциг». В 2027-м финал пройдет в Стамбуле – также на стадионе «Бешикташа».

4 комментария
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А с чего так много финалов Стамбулу? Тем более, что последний финал вполне так себе прошел, в плане организации. Или все из-за того что дешево?
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Надо поставить цель себе и съездить на финал ЛЧ
+1
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В Будапеште классный стадион. Помню на евро в ковидные годы, только на этом стадионе не было ограничений не посещаемость. Атмосфера нереальная была, особенно на фоне остальные пустых стадионов)
+1
-1
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Ответ Peter Parker
А с чего так много финалов Стамбулу? Тем более, что последний финал вполне так себе прошел, в плане организации. Или все из-за того что дешево?
Желающих на условия УЕФА мало, наверное
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