Невилл о 115 обвинениях «Ман Сити»: «Успех Пепа построен на фундаменте нарушения правил, если клуб признают виновным. Это основа»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Алекс Фергюсон Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Гари Невилл допускает, что обвинения «Сити» омрачат успех Пепа Гвардиолы.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.

Ранее «горожане» выиграли чемпионат Англии – четвертый раз подряд и в шестой раз за 8 сезонов при Гвардиоле.

«Если кто-то назовет Пепа лучшим [тренером в истории АПЛ], я бы не сказал, что это неправильно, с учетом того, что Пеп добился за короткий период времени.

Если кто-то назовет Гвардиолу лучшим, это не будет ошибкой. Я бы назвал Алекса Фергюсона – еще бы. И я точно не хочу упоминать 115 обвинений «Ман Сити». Но пока они не будут сняты, всегда будет небольшое «но».

Пепа оценивают как лучшего, основываясь на его успехе. Но если «горожан» признают виновными, то его успех построен на фундаменте нарушения правил. Это основа», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick To Football.

Пеп – безумный коллекционер трофеев. Шестая из восьми возможных АПЛ!

Мы и не заметили, а Пеп превратил «Сити» в «Мадрид». Этот титул – не стиль, а живучесть

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32 комментария
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глупо спорить с тем, что гвардиола - судейский баловень. не будь эвребе - не было бы 6 трофеев за сезон и остался бы он местячковым чемпионом типа чави, не будь негрейры - то даже местячковым чемпионом он почти наверняка бы не был, остался бы локальным второсортным тренером типа фарке или де дзерби. сейчас клуб 115ти нарушений, которые в упор не расследуются. не удивлюсь, если по примеру негрейры вскроется подобное и в апл. за столько лет видны регулярные последовательные ошибки судей в пользу голубого вагона.
+24
-12
+12
Ну собственно говоря да. Надо уже разобрать эту историю до конца. И побыстрее. Знак вопроса стоит.
+12
-6
+6
Что с нэгрейра в бчк, что с 115 в шитке. Единственные честные трофеи физруола выиграл в баварии
+10
-7
+3
База. «Вор должен сидеть в тюрьме»(с). Хорошо, что начали нарратив про Армстронга разгонять, как бы это васькам со спортса aka фанатам фк 115 ни не нравилось. Смешно будет смотреть, если нарушения докажут, как Пепка за свой коллаборционизм будет оправдываться. Не забудем, что его брательник владеет акциями Жироны, так что в Дубайской ОПГ все повязаны плотно, пусть не думает, что все такие наивные чукчи, как его персофаны.
+7
-4
+3
Ответ Папа Футбола
Это уже дела юристов и адвокатов, а чисто по футболу Гвардиола сделал из Ман Сити настоящую машину по завоеванию трофеев и с этим глупо спорить.
Видимо сделал ее из имеющегося, не покупая Грилишей за 120 и Док за 60, и Гвардиолов за 100, причем первые два, так, чисто в ротацию
+5
-3
+2
Если нарушения докажут, то грош цена карьере Пепа в МС.
+3
-2
+1
Получается, если Сити признают виновными и начнут лишать титулов, то Клопп в отпуске может выиграть ещё 2 титула АПЛ? 🤔
+1
0
+1
ЭТО БАЗА
а не основа)
+6
-5
+1
Ответ xQcoW
Что с нэгрейра в бчк, что с 115 в шитке. Единственные честные трофеи физруола выиграл в баварии
всё так
+1
0
+1
Ответ Зоновский петух
Ну собственно говоря да. Надо уже разобрать эту историю до конца. И побыстрее. Знак вопроса стоит.
Интересный ник, поставь в конце тире и продолжи надпись "должун"
+1
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Ответ DolJun
глупо спорить с тем, что гвардиола - судейский баловень. не будь эвребе - не было бы 6 трофеев за сезон и остался бы он местячковым чемпионом типа чави, не будь негрейры - то даже местячковым чемпионом он почти наверняка бы не был, остался бы локальным второсортным тренером типа фарке или де дзерби. сейчас клуб 115ти нарушений, которые в упор не расследуются. не удивлюсь, если по примеру негрейры вскроется подобное и в апл. за столько лет видны регулярные последовательные ошибки судей в пользу голубого вагона.
И не поспоришь ведь.
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Ответ SopTecret
ого, у сити 4 финала, круто
у МС 2 финала,но мы говорим об лучшей команде в истории ОПЛ а не Европы,но тем не менее по игре только Барсы была ярче и сочнее этого МС в 21 веке.
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Ответ S.CLOWN
4 финала-3 победы.
ого, у сити 4 финала, круто
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Ответ S.CLOWN
при Гвардиоле МС стал лучшим клубов в истории АПЛ и всей Англии и 2м лучшим клубом в истории после его же Барсы в 21 веке в целом.
Как у него дела в ЛЧ, напомни пожалуйста
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Ответ DolJun
глупо спорить с тем, что гвардиола - судейский баловень. не будь эвребе - не было бы 6 трофеев за сезон и остался бы он местячковым чемпионом типа чави, не будь негрейры - то даже местячковым чемпионом он почти наверняка бы не был, остался бы локальным второсортным тренером типа фарке или де дзерби. сейчас клуб 115ти нарушений, которые в упор не расследуются. не удивлюсь, если по примеру негрейры вскроется подобное и в апл. за столько лет видны регулярные последовательные ошибки судей в пользу голубого вагона.
Базу выдал. Если посчитать спорные решения в пользу его команд, можно талмуд на 1000 страниц написать. Вопрос только, кому выгодна была его раскрутка и кто за его пиар-компанией стоял. Не забудем, что его как игрока тоже ловили на допинге, так что хотя бы здесь есть последовательность)
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Ответ DolJun
глупо спорить с тем, что гвардиола - судейский баловень. не будь эвребе - не было бы 6 трофеев за сезон и остался бы он местячковым чемпионом типа чави, не будь негрейры - то даже местячковым чемпионом он почти наверняка бы не был, остался бы локальным второсортным тренером типа фарке или де дзерби. сейчас клуб 115ти нарушений, которые в упор не расследуются. не удивлюсь, если по примеру негрейры вскроется подобное и в апл. за столько лет видны регулярные последовательные ошибки судей в пользу голубого вагона.
всё так и адекватно
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Ответ Большое сердце Неймара
Интересный ник, поставь в конце тире и продолжи надпись "должун"
хорошо было
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Ответ madaev
Видимо сделал ее из имеющегося, не покупая Грилишей за 120 и Док за 60, и Гвардиолов за 100, причем первые два, так, чисто в ротацию
Кто-то покупает Грилишей за 120, а кто-то Антони за 95. А кто-то на 600 миллионов покупает не шесть Грилишей и Гвардиолов, а пучок Угочукв, Чуквуемек и Мадуек, а потом тренеров меняет по два раза в год.

Может дело все же не только в больших тратах?
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Ответ BolxoB
а кто сделал из имеющегося без покупок вот такую доминирующую команду?)
Кажется у Юргена нет Гвардиола за сотку и Грилиша за 120, и в резерве цз на соточку и больше
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всего лишь одно 116е нарушение - и кто угодно закроет глаза на предыдущие 115
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