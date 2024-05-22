Невилл о 115 обвинениях «Ман Сити»: «Успех Пепа построен на фундаменте нарушения правил, если клуб признают виновным. Это основа»

Гари Невилл допускает, что обвинения «Сити» омрачат успех Пепа Гвардиолы.

В феврале 2023 года обвинила « » в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.

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«Если кто-то назовет Пепа лучшим [тренером в истории АПЛ], я бы не сказал, что это неправильно, с учетом того, что Пеп добился за короткий период времени.

Если кто-то назовет Гвардиолу лучшим, это не будет ошибкой. Я бы назвал – еще бы. И я точно не хочу упоминать 115 обвинений «Ман Сити». Но пока они не будут сняты, всегда будет небольшое «но».

Пепа оценивают как лучшего, основываясь на его успехе. Но если «горожан» признают виновными, то его успех построен на фундаменте нарушения правил. Это основа», – заявил бывший защитник « » в подкасте Stick To Football.

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