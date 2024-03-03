0:0 «Зенита» и «Спартака», приключения Абаскаля, скандалы в матче «Реала», дубль Месси и 2+2 от Суареса, Ферстаппен выиграл в Бахрейне, Кузнецов на драфте отказов и другие новости

1. В главном матче дня между «Зенитом» и «Спартаком» самым интересным стали приключения Абаскаля: дисквалифицированный Гильермо дал команде установку и улетел обратно в Москву – смотреть игру на базе. «Зенит» впервые не забил в матче текущего розыгрыша РПЛ, а «Спартак» по-прежнему не может обыграть питерцев в лиге, серия тянется с 2017 года. Кстати, на матч пришло 57 865 человек – это рекорд РПЛ после введения Fan ID.

ЦСКА пропустил на 93-й от «Оренбурга» (1:1), а «Краснодар» на 90-й упустил победу над «Рубином» (1:1), так что ситуация в таблице не сильно изменилась.

2. «Реал» играл с «Валенсией» в гостях и добился ничьей, уйдя с 0:2 благодаря дублю Винисиуса. По доброй мадридской традиции, не обошлось без скандалов: 2-й гол Винисиуса засчитали после ВАР, хотя было подозрение на офсайд, пенальти в ворота «Мадрида» на 90-й отменили (тоже после ВАР), а завершился матч финальным свистком за мгновение до навеса и гола «Реала» на 98:42 при 7 добавленных минутах, после чего недовольный этим решением Джуд Беллингем увидел красную карточку. Экс-судья Альфонсо Перес Бурруль поддержал решение рефери, а бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес назвал это «одним из худших эпизодов в футболе». Ждем сюжеты от легендарного клубного ТВ.

Арсен Захарян провел 15-й матч за «Сосьедад» без результативных действий.

3. В АПЛ гол Дарвина Нуньеса на 99-й принес «Ливерпулю» победу над «Ноттингем Форест» (1:0), а «Челси» не без труда сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2).

4. В Кубке Гагарина ЦСКА проиграл «Локомотиву», «Спартак» уступил «Северстали», московское «Динамо» обыграло минское, а «Салават» победил «Трактор». В матче в Уфе состоялось аж 4 драки подряд, а Робинсон нокаутировал Панина и получил два 20-минутных дисциплинарных штрафа и два 5-минутных.

5. «Вашингтон» выставил форварда Евгения Кузнецова на драфт отказов.

6. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первую гонку нового сезона – Гран-при Бахрейна. У Ферстаппена 8 побед подряд – это третья серия в истории «Ф-1». Нидерландец завоевал 5-й Большой шлем и сравнялся с Шумахером, у Хэмилтона – на 1 больше.

7. Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на Кубке Первого канала в состязаниях мужчин, Ксения Синицына взяла короткую в женском турнире. У пар в короткой программе первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец.

8. НХЛ. «Флорида» обыграла «Детройт» (4:0), Бобровский сделал шатаут и одержал 390-ю победу (обогнал Гашека и идет 2-м среди вратарей из Европы в истории лиги). «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» (1:3), Капризов без очков в 3-м матче подряд, Торопченко забросил 10-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

9. Эдуард Латыпов выиграл спринт на финальном этапе Кубка России по биатлону в Уфе. В женском спринте победила Анастасия Шевченко.

Норвежец Стурла Хольм Лагрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене, швейцарка Лена Хекки-Гросс первенствовала в женской гонке.

10. «Интер Майами» Месси разнес «Орландо Сити» в матче МЛС – 5:0! Лео забил два гола, а Луис Суарес к своему дублю добавил еще и два ассиста.

11. НБА. «Лейкерс» проиграли «Денверу» (Леброн пересек отметку 40 тысяч очков за карьеру) и другие результаты.

12. Финка Криста Пярмякоски победила в классической «разделке» на 20 км на этапе Кубка мира по лыжам в Лахти, у мужчин гонку выиграл Йоханнес Клэбо.

13. На UFC Fight Night 238 Шамиль Газиев проиграл Жаирзиньо Розенстрайку техническим нокаутом после остановки в четвертом раунде из-за травмы, Мокаев выиграл у Переса, Умар Нурмагомедов победил Алмахана единогласным решением судей.

14. «Барселона» не хочет платить 15 млн евро за Роберто Де Дзерби, а «Ливерпуль» готов. «Брайтон» не снизит отступные, пишет Diario Sport.-

15. Алан Дзагоев назначен селекционером ЦСКА.

16. Джорджина в платье, сшитом из футболки Криштиану Роналду с автографом, вышла на подиум на Неделе моды в Париже.

Цитаты дня.

«В США было обилие всего: продукты, одежда, аппаратура. А у нас ничего не было». Кузнецов о том, что его поразило в Америке

Денис Глушаков: «У «Зенита» есть «Газпром». У «Спартака» ресурсы не такие глобальные»

Лапорта запросил у Nike улучшенный контракт. Ему ответили: «Если хотели больше денег, почему не сохранили Месси вместо того, чтобы подписать Левандовского?»

Геннадий Орлов: «Россия – больше хоккейная страна. А в футболе украинская школа всегда стояла выше»

Зарема о «Спартаке»: «Поле не готово, лучший игрок не с командой, тренер кидает в самом принципиальном матче. Все чаще возникает мысль: «А тем ли мы оставили клуб?»