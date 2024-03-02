НБА. «Бруклин» – «Атланта», «Лейкерс» – «Денвер», «Финикс» против «Хьюстона» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
В 23:00 по мск начнется встреча «Бруклин» – «Атланта».
«Лейкерс» Леброна Джеймса, которому осталось 9 очков до отметки 40 тысяч за карьеру, примут «Денвер» Николы Йокича, звездный «Финикс» сыграет с «Хьюстоном» Диллона Брукса.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 марта, 23.00, «Barclays Center»
- Бруклин
- Бриджес (17), К. Джонсон (14), Финни-Смит (7), Клэкстон (4), Шредер (3) – старт; Смит (3), Уилсон (3), Шарп (3), Уокер (0).
- Дата проведения
- 3 марта, 01.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 3 марта, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 3 марта, 04.30, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 3 марта, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.