НБА. «Бруклин» – «Атланта», «Лейкерс» – «Денвер», «Финикс» против «Хьюстона» и другие матчи

Теги результаты Атланта Денвер Хьюстон Лейкерс Мемфис Майами Бруклин Финикс Портленд НБА Юта Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

В 23:00 по мск начнется встреча «Бруклин» – «Атланта».

«Лейкерс» Леброна Джеймса, которому осталось 9 очков до отметки 40 тысяч за карьеру, примут «Денвер» Николы Йокича, звездный «Финикс» сыграет с «Хьюстоном» Диллона Брукса.

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Атланта 54:59 (2 четверть)
Дата проведения
2 марта, 23.00, «Barclays Center»
Онлайн матча
Бруклин
Бриджес (17), К. Джонсон (14), Финни-Смит (7), Клэкстон (4), Шредер (3) – старт; Смит (3), Уилсон (3), Шарп (3), Уокер (0).
Атланта
Бей (14), Богданович (9), Капела (9), Мюррэй (6 + 10 передач), Джонсон (2) – старт; Хантер (14), Фернанду (4), Бафкин (1), Мэтьюз (0).

Майами – Юта
Дата проведения
3 марта, 01.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Мемфис – Портленд
Дата проведения
3 марта, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Лейкерс – Денвер
Дата проведения
3 марта, 04.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Финикс – Хьюстон
Дата проведения
3 марта, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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11 комментариев
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Ещё одно историческое событие - 40000 впервые в истории нба. Смотрим в онлайне, ведь следующий раз игрока набравшего 40к и тем более обогнавшего Леброна по очкам мы увидим в лучшем случае лет через 20-30 минимум. Великий игрок.
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Наверное в лиге очень не скоро появится игрок, способный побить рекорд Леброна Джеймса. Свое имя в историю лиги он вписал навечно.
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Кто как бы не относился к перевозчику талантов, следующего игрока набравшего 40к многие из нас не увидят
+3
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Ответ boller_73
Ещё одно историческое событие - 40000 впервые в истории нба. Смотрим в онлайне, ведь следующий раз игрока набравшего 40к и тем более обогнавшего Леброна по очкам мы увидим в лучшем случае лет через 20-30 минимум. Великий игрок.
Лэйкерс круче чем Леброн)
+2
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+1
Ответ Fogiii
Денвер, как и Клипперс самые неудобные противники для Лал, наличие Йокича нивелирует присутствие Дэвиса в защите. Без Джамала шансы есть, но не более 30%
Я все понимаю , но не маловат процент победы без Джамала? Получается с Мюрреем у Лал нет шансов победить от слова вообще?
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Ответ Xell
Лэйкерс круче чем Леброн)
Не факт. Если взять все рекорды , может у Леброеа их больше, чем у многих клубов)))
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Ответ boller_73
Ещё одно историческое событие - 40000 впервые в истории нба. Смотрим в онлайне, ведь следующий раз игрока набравшего 40к и тем более обогнавшего Леброна по очкам мы увидим в лучшем случае лет через 20-30 минимум. Великий игрок.
ну если пофантазировать, то из действущих в перспективе это могут сделать дончич, шга, тейтум, эдвардс, букер(?) и как верно подмечено ждать этого минимум 15 лет а то и больше. если конечно кто-нибудь не начнёт в стиле майкла штамповать сезоны с 30+ и в стиле того же леброна избегать серьёзных травм.
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