«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в РПЛ с 2017 года. Последний раз побеждали при Каррере

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Массимо Каррера Футбол

«Спартак» более 6 лет не обыгрывает «Зенит» в чемпионате.

В сегодняшнем матче 19-го тура Мир РПЛ команды сыграли вничью (0:0).

«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в Мир РПЛ на протяжении 12 матчей подряд – за это время у красно-белых 7 поражений и 5 ничьих с командой из Санкт-Петербурга. Последний раз «Спартаку» удалось одержать победу над «Зенитом» в чемпионате 27 ноября 2017 года (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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110 комментариев
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Сегодня просто аплодирую команде. Были собраны, сконцентрированы, знали что делать. Если сравнивать с прошлым годом, то это небо и земля. Мы увидели и здоровый прагматизм. И в атаке даже стеночки и забегания.😁 Ребята, не растеряйте это🙏 ну а всем остальным, любителям дома 2: и дальше можете мусолить жёлтые темы, строить домыслы. На то, что происходит на поле, они особо то и не повлияли.
+48
-8
+40
"Зенит" не обыгрывает "Спартак" в РПЛ с 2024 года
+48
-12
+36
Всегда был против критики Хлусевича, но сегодня просто дно, проиграл все что можно, потерял где только можно и весь матч с улыбкой...
И Соболев красавец, на поле просто растворился и уходит в подтрибунку с уже вечными психами. Игнатов за 20 минут дал команде больше, чем Соболев за 70
+29
-2
+27
Ответ миха Попов
Что за упоротый второй комментатор, Гена Орлов курит в сторонке!
А первый нормальный, да?)
+22
0
+22
Душная игра
Но Спартаку респект смотрелись интереснее
+23
-7
+16
Ответ Александр Воронин
Ну наверное когда мяч в добавленное время чиркнул по штанге. Или это на отскок не тянет?
И что, что в штангу попал? В самом начале Хлусевич вообще с ленточки вывез, так что кто еще отскочил - большой вопрос
+17
-4
+13
По игре ничья, в первом тайме Зенит должен был забивать, во втором - Спартак.

Спартаковцы тут уже где-то отскок углядели, не знаю, где...
+20
-8
+12
Ответ Ильяс Уалиханов
Комментарий скрыт
Причем здесь ничья. Я бы похвалил команду, даже если б сегодня гол пропустила. Важен прогресс и рисунок игры. В том году в никакие ворота вообще. Ну вернее в наши. А результат придёт. Поднаберут очков.
+10
-1
+9
Спартак вообще лучшую игру провёл в сезоне, Артур пока вообще ни о чём, Семак опять заменами убил игру, поменяв вместо Кассьерры Мостового - лучшего игрока матча
+8
-1
+7
Как-то даже непривычно читать "последний раз" вместо дебильного "крайний раз".
+7
0
+7
Я ведь Спартак в ПОРЯДКЕ ,чтобы не предрекали "эксперты" футбольные и около ! Это я вам говорю- спартаковец с июля 1954 г. Поддержим команду !
+9
-2
+7
Ответ unreality
Зенит столько очков дома с середняками теряет в этом сезоне, что если Краснодар не выиграет РПЛ, то реально - Никогдар. Перед ними прям дорожку стелят: идите и выигрывате) P.S. Замены напрашивались после 1 тайма... но.. а вообще, некоторые явно наелись чемпионств ;)
Все три месяца до матча: СПАРТАК ПОЛУЧИТ ДЕЖУРНУЮ ПЯТЕРКУ
После матча (с шестью ударами от Зенита): кхм Зенит столько очков с середняками теряет кря.....
+12
-6
+6
Ответ миха Попов
Что за упоротый второй комментатор, Гена Орлов курит в сторонке!
Черданцев, перелогинься )
+6
0
+6
0-0 справедливый результат по такой игре. У Зенита понравились Педро и Адамов. Сергеева надо было раньше выпускать.
+6
0
+6
Можно сказать, что Абаскаль был прав, перестроив центр обороны.
+5
0
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Ответ Александр Воронин
Ну наверное когда мяч в добавленное время чиркнул по штанге. Или это на отскок не тянет?
Или когда Зенит из своих ворот мяч на линии вынес, ой это ж не Зенит был…
+8
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+5
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Сколько бразильских игроков было в стартом составе у Зенита?
6 бразильцев, 2 колумбийца и серб
+5
0
+5
Ответ Вячеслав Припузов
Достойная игра Спартака, не смотря на спланированное внешнее давление со всех сторон...
Ну Промес сам себе все спланировал, с Аббаскалем раздули вряд ли бы он по проколу взял и улетел в остальном хорошо сыграли
+5
0
+5
Ответ Вячеслав Припузов
Достойная игра Спартака, не смотря на спланированное внешнее давление со всех сторон...
Опять спартачам в шаровары насрали, да что ж такое...
+5
0
+5
Сколько бразильских игроков было в стартом составе у Зенита?
+6
-2
+4
Зенит отскочил, Спартак почти наказал в добавленное время. Увы, мяч чиркнул по штанге.
+9
-5
+4
Очень энергозатратный первый тайм от Спартака с активным прессингом. Вышли заряженными, настроенными на игру и на борьбу, это порадовало.

Спасибо Хлусу, что не дал состояться автоголу, но в остальном за защиту тревожно. Местами надёжно, местами сумбур какой-то при выносах мяча из штрафной. Сюда же неудачный скорпион от Хлусевича и не самый скоростной Зобнин.

По второму тайму как будто азарт немного погас, стали поосторожнее играть, отсюда и моментов мало. Удар Хлусевича оставлю без комментариев.

Соболев в своём репертуаре. Понятно, что тебя персонально опекают, что мяч до тебя не доходит. Попробуй тогда сам добыть. Не можешь - дай попробовать другим. Ради приличия мог хоть Мише пятюни отбить, но предпочёл психануть.

Макси довольно авантюрный. То из ворот выйдет, то пас слабый отдаст да еще и напихает ни за что.

Угальде порадовал. Надеюсь, со временем не сбавит, как было с Тео.

Хорошее зрелище получилось на фоне предыдущих матчей. Жаль, голов не завезли

Ну и судейство качественное!
+5
-1
+4
Ответ Александр Воронин
Ну наверное когда мяч в добавленное время чиркнул по штанге. Или это на отскок не тянет?
нет
+5
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+4
Ответ bezpodrobnostey
Как-то даже непривычно читать "последний раз" вместо дебильного "крайний раз".
Это да. Нелепая, но такая заразная привычка, что даже некоторые вполне адекватные с виду люди на это подсели. Удивительно.
+3
0
+3
Чëртова штанга(
+6
-3
+3
Что за упоротый второй комментатор, Гена Орлов курит в сторонке!
+7
-4
+3
Ответ luu
Спартак вообще лучшую игру провёл в сезоне, Артур пока вообще ни о чём, Семак опять заменами убил игру, поменяв вместо Кассьерры Мостового - лучшего игрока матча
А мне у вас Артур понравился, но и Педро конечно интересный товарищ, если он получая мяч может по парочке убирать в каждом матче, то максимум на год в Санкт-Петербурге
+3
0
+3
Не надо было Карреру увольнять в принципе.
+3
0
+3
А разговоров то было.
+4
-1
+3
Ответ Вячеслав Припузов
Достойная игра Спартака, не смотря на спланированное внешнее давление со всех сторон...
Спланированное внешнее давление 🤦
Заговор - так правильно
+3
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