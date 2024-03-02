«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в РПЛ с 2017 года. Последний раз побеждали при Каррере
«Спартак» более 6 лет не обыгрывает «Зенит» в чемпионате.
В сегодняшнем матче 19-го тура Мир РПЛ команды сыграли вничью (0:0).
«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в Мир РПЛ на протяжении 12 матчей подряд – за это время у красно-белых 7 поражений и 5 ничьих с командой из Санкт-Петербурга. Последний раз «Спартаку» удалось одержать победу над «Зенитом» в чемпионате 27 ноября 2017 года (3:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
И Соболев красавец, на поле просто растворился и уходит в подтрибунку с уже вечными психами. Игнатов за 20 минут дал команде больше, чем Соболев за 70
Но Спартаку респект смотрелись интереснее
Спартаковцы тут уже где-то отскок углядели, не знаю, где...
После матча (с шестью ударами от Зенита): кхм Зенит столько очков с середняками теряет кря.....
Спасибо Хлусу, что не дал состояться автоголу, но в остальном за защиту тревожно. Местами надёжно, местами сумбур какой-то при выносах мяча из штрафной. Сюда же неудачный скорпион от Хлусевича и не самый скоростной Зобнин.
По второму тайму как будто азарт немного погас, стали поосторожнее играть, отсюда и моментов мало. Удар Хлусевича оставлю без комментариев.
Соболев в своём репертуаре. Понятно, что тебя персонально опекают, что мяч до тебя не доходит. Попробуй тогда сам добыть. Не можешь - дай попробовать другим. Ради приличия мог хоть Мише пятюни отбить, но предпочёл психануть.
Макси довольно авантюрный. То из ворот выйдет, то пас слабый отдаст да еще и напихает ни за что.
Угальде порадовал. Надеюсь, со временем не сбавит, как было с Тео.
Хорошее зрелище получилось на фоне предыдущих матчей. Жаль, голов не завезли
Ну и судейство качественное!
Заговор - так правильно