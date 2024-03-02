«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в РПЛ с 2017 года. Последний раз побеждали при Каррере

«Спартак» более 6 лет не обыгрывает «Зенит» в чемпионате.

В сегодняшнем матче 19-го тура Мир команды сыграли вничью (0:0).

«Спартак» не обыгрывает « » в Мир РПЛ на протяжении 12 матчей подряд – за это время у красно-белых 7 поражений и 5 ничьих с командой из Санкт-Петербурга. Последний раз « » удалось одержать победу над «Зенитом» в чемпионате 27 ноября 2017 года (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.