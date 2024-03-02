Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Амундсен, Нисканен, Валнес, Ниенге пробегут классическую «разделку» на 20 км
2 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Лахти пройдет мужская классическая «разделка» на 20 км.
Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам
9-й этап
Лахти, Финляндия
Мужчины
20 км, раздельный старт, классический стиль
Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
11. Жюль Шаппа (Франция)
13. Лаури Вуоринен (Финляндия)
33. Хенрик Деннестад (Норвегия)
34. Ииво Нисканен (Финляндия)
36. Калле Халварссон (Швеция)
38. Фридрих Мох (Германия)
40. Харальд Амундсен (Норвегия)
42. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
44. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
46. Гас Шумахер (США)
48. Пол Гульберг (Норвегия)
50. Мика Фермойлен (Австрия)
52. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
54. Уго Лапалю (Франция)
56. Пертту Хювяринен (Финляндия)
58. Йенс Бурман (Швеция)
60. Федерико Пеллегрино (Италия)
62. Эрик Валнес (Норвегия)
Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по лыжам в Лахти
Никто не спорит, что в Китае Клэбо был слаб на дистанции (в спринте всех вынес, традиционно). Цепляться за эти цифры (боже, девять минут, это же позор) довольно бессмысленно, всем понятно, что он просто остановился и дошел до финиша пешком, чтобы сэкономить силы на спринт (который легко забрал).
Но я про другое сейчас. Вот эти реально мощные ребята, под которых он попал, они сейчас здесь, в одной комнате с вами? Ведь каждого из этих "реально мощных ребят" Клэбо не раз, не два, и даже не три обыгрывал в дистанционных гонках. Даже в разобранном состоянии он проиграл на разделке в Китае только топовому Иво и Саше, а всех остальных "реально мощных ребят" обыграл без вопросов.
Десять лет прошло, а на спортсе продолжают самоутверждаться за счёт Йоси.
У него нездоровая фиксация на некоторых лыжниках и цель жизни - возвысить Большунова и принизить Клебо и Устюгова (причём второе гораздо важнее первого).
Приводить какие-то факты и апеллировать к логике тут бессмысленно.
3>5,
1>6,
война это мир,
свобода это рабство,
незнание это сила.
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Клебо - 23 победы в дистанционных гонках
Вечно второй - 1 победа в спринте
У кого-то это "изредка" в 23 раза реже происходит 🤣