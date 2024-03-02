Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Амундсен, Нисканен, Валнес, Ниенге пробегут классическую «разделку» на 20 км

2 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Лахти пройдет мужская классическая «разделка» на 20 км.

мира-2023/24 по лыжным гонкам

9-й этап

Лахти, Финляндия

Мужчины

20 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

11. (Франция)

13. (Финляндия)

33. Хенрик Деннестад (Норвегия)

34. (Финляндия)

36. (Швеция)

38. Фридрих Мох (Германия)

40. Харальд Амундсен (Норвегия)

42. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

44. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

46. Гас Шумахер (США)

48. Пол Гульберг (Норвегия)

50. Мика Фермойлен (Австрия)

52. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

54. Уго Лапалю (Франция)

56. Пертту Хювяринен (Финляндия)

58. Йенс Бурман (Швеция)

60. Федерико Пеллегрино (Италия)

62. Эрик Валнес (Норвегия)

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по лыжам в Лахти