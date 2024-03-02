Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Амундсен, Нисканен, Валнес, Ниенге пробегут классическую «разделку» на 20 км

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2 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Лахти пройдет мужская классическая «разделка» на 20 км.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

9-й этап

Лахти, Финляндия

Мужчины

20 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

11. Жюль Шаппа (Франция)

13. Лаури Вуоринен (Финляндия)

33. Хенрик Деннестад (Норвегия)

34. Ииво Нисканен (Финляндия)

36. Калле Халварссон (Швеция)

38. Фридрих Мох (Германия)

40. Харальд Амундсен (Норвегия)

42. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

44. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

46. Гас Шумахер (США)

48. Пол Гульберг (Норвегия)

50. Мика Фермойлен (Австрия)

52. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

54. Уго Лапалю (Франция)

56. Пертту Хювяринен (Финляндия)

58. Йенс Бурман (Швеция)

60. Федерико Пеллегрино (Италия)

62. Эрик Валнес (Норвегия)

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по лыжам в Лахти

37 комментариев
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Ответ Мультик
В разобранном виде он был только у тебя в фантазиях если только. Как он мог быть в разобранном виде, если он готовился. Это тебе не сереженька, а профи. Спринт и разделка показали его разобранный вид. Нет это и есть его реальный а не нарисованный лыжный уровень. Его реальная сила. И нужно понимать следующее. Добавление, скажем, Большунова - это вовсе не минус одна позиция у Клебана. Что вот нет Большунова - и клебан первый, а есть Большунов - и клебан второй. Большунов своим темпом совсем другого уровня задает для клебана неприподъемную планку, загоняя того в жесточайший кризис. Другие, кряхтя, с горем пополам, кое-как, тянут, а клебан сдается и сходит с пробега. Поэтому добавление только одного Большунова - это сразу минус десяток-полтора позиций у так называемого "короля".
Оберсдорф, 2021, ЧМ, 50 км
+6
-1
+5
Ответ Мультик
Клэбо 2,5 Нисканен 3 Голберг 6,5 Валнес 21 Амудсен 21 Вот помню случай был на олимпиаде в скиатлоне. Клебан тоже первым был у буков. А потом раз - и девять минут) О чем это говорит? О неадекватной оценке и ужасной переоцененности рюкзака. Логика тут следующая: - Клепа сильный лыжник? - Конечно сильный! Очень сильный, ужасно сильный! Вон у него сколько побед! Вон у него сколько медалей! Золотых, серебрянных, - всяких. - Значит он победит в скиатлоне? - Конечно победит! Обязательно победит! Вон у него медалей сколько!... А потом он выходит и попадает под каток реально мощных ребят. И они его размазывают тонким слоем. Потому что разные лиги. Разные весовые категории. Не может фаворит так отлетать. Не может и не должен. Вот взять Сундбю. Всегда выходил фаворитом и всегда сливал. Но сливал-то не девять минут! Ну второе место займет, ну третье. Потому что был реальная величина, а не дутая, не информа. А выходить фаворитом и улетать на 9 минут - это что-то аномальное.
"а потом он попадает под каток реально мощных ребят"
Никто не спорит, что в Китае Клэбо был слаб на дистанции (в спринте всех вынес, традиционно). Цепляться за эти цифры (боже, девять минут, это же позор) довольно бессмысленно, всем понятно, что он просто остановился и дошел до финиша пешком, чтобы сэкономить силы на спринт (который легко забрал).
Но я про другое сейчас. Вот эти реально мощные ребята, под которых он попал, они сейчас здесь, в одной комнате с вами? Ведь каждого из этих "реально мощных ребят" Клэбо не раз, не два, и даже не три обыгрывал в дистанционных гонках. Даже в разобранном состоянии он проиграл на разделке в Китае только топовому Иво и Саше, а всех остальных "реально мощных ребят" обыграл без вопросов.
Десять лет прошло, а на спортсе продолжают самоутверждаться за счёт Йоси.
+9
-4
+5
Ответ Мультик
А вот как выглядит статистика главных стартов еще одного "короля". Уже нашего, отечественного) Сереженьки. Самого талантливого и поцелованного богом во все места. 2018 Пчхенхан 15км - не старт 30км - не старт 50км - не старт 2019 Зеефельд 15км - не старт 30км - 9 50км - не старт 2021 Оберсдорф 15км - не старт 30км - не старт 50км - не старт 2022 Пекин 15км - не старт 30км - не старт 50км - не старт ))) как говорится: занавес)
А пораньше отмотать? Слабо?)
+5
-1
+4
Ответ radio_weiss
"а потом он попадает под каток реально мощных ребят" Никто не спорит, что в Китае Клэбо был слаб на дистанции (в спринте всех вынес, традиционно). Цепляться за эти цифры (боже, девять минут, это же позор) довольно бессмысленно, всем понятно, что он просто остановился и дошел до финиша пешком, чтобы сэкономить силы на спринт (который легко забрал). Но я про другое сейчас. Вот эти реально мощные ребята, под которых он попал, они сейчас здесь, в одной комнате с вами? Ведь каждого из этих "реально мощных ребят" Клэбо не раз, не два, и даже не три обыгрывал в дистанционных гонках. Даже в разобранном состоянии он проиграл на разделке в Китае только топовому Иво и Саше, а всех остальных "реально мощных ребят" обыграл без вопросов. Десять лет прошло, а на спортсе продолжают самоутверждаться за счёт Йоси.
Да это ж известный местный экспонат, не обращайте внимания.
У него нездоровая фиксация на некоторых лыжниках и цель жизни - возвысить Большунова и принизить Клебо и Устюгова (причём второе гораздо важнее первого).
Приводить какие-то факты и апеллировать к логике тут бессмысленно.
+4
0
+4
Ответ radio_weiss
"а потом он попадает под каток реально мощных ребят" Никто не спорит, что в Китае Клэбо был слаб на дистанции (в спринте всех вынес, традиционно). Цепляться за эти цифры (боже, девять минут, это же позор) довольно бессмысленно, всем понятно, что он просто остановился и дошел до финиша пешком, чтобы сэкономить силы на спринт (который легко забрал). Но я про другое сейчас. Вот эти реально мощные ребята, под которых он попал, они сейчас здесь, в одной комнате с вами? Ведь каждого из этих "реально мощных ребят" Клэбо не раз, не два, и даже не три обыгрывал в дистанционных гонках. Даже в разобранном состоянии он проиграл на разделке в Китае только топовому Иво и Саше, а всех остальных "реально мощных ребят" обыграл без вопросов. Десять лет прошло, а на спортсе продолжают самоутверждаться за счёт Йоси.
Не обращайте внимания. В этом вся глубинная суть местных болельщиков Большунова. Перед ними стоит высокая задача вопреки законам математики, логики и базовой человеческой совести доказать, что аж 3-кратный олимпийский чемпион и 1-кратный чемпион мира Саша в квадриллион раз лучше, чем всего лишь 5-кратный олимпийский чемпион и 6-кратный (на момент бана России) чемпион мира отвратительный Клэбо. Для этого нужно вычитать "неправильные" гонки и дистанции и наоборот умножать на коэффициент патриотического искажения реальности достижения Саши. Писать чушь по лыжи-самовозы у Клэбо, про фтор, про астму, про "рюкзачный" стиль, которым побеждать нечестно, как вы понимаете. Они готовы нести что угодно, лишь бы принизить одного и возвысить другого, чтоб 3 стало больше 5, а 1 больше 6. И если чуть-чуть расширить диапазон этого падения, то становится понятно, что и почему происходит в этой стране последние два года, ведь все эти математически-логические нонсенсы имеют один корень:
3>5,
1>6,
война это мир,
свобода это рабство,
незнание это сила.
+7
-3
+4
Ответ Мультик
Так а вы еще 5 км объявите дистанцией - еще больше побед будет. А то уже немного осталось. 7,5км - уже дистанция и звучит гордо!))
Ну как бы у хвалёных супер- и мега- королей дистанции типа Петросяна, Легкова, Колоньи, Тайхмана, Бауэра и т.п., про которых любят вздыхать некоторые, есть победы в 3,5км разделках, которые зачтены им как победы в дистанционках. Аналогично и с 10км, которые они выигрывали. У Клебо же все победы от тех же самых 10км, на которых побеждали ещё Бьорн Дэли и Смирнов с Мюлюлей в 90х годах, и длиннее.
+4
-1
+3
Ответ Мультик
Что оберсдорф? Там Большунов впереди даже не появлялся 45км из 50, поэтому клебан и выжил. И возомнил о себе невесть что.
У вас биполярочка, я подозреваю. Сначала вы пишете про крутых парней, которые Клэбо легко укатают, а потом всё сводите к тому, что Саша устал. Окей, а как быть со всей первой десяткой, которых Йося легко сделал? Иверсен, Крюгер, Колонья, Масгрэйв, Ииво? Или вы сейчас и про них какую-то отмазку придумаете?
+3
0
+3
Мультик опять оказался клоуном. Впрочем, ничего нового.
+2
0
+2
У Ииво гонка сезона. Интересно, как собрался?
+2
-1
+1
Ответ Nadezhda1
Так называемые "болельщики Большунова" пытаются довести до вас информацию о том, что Клебо олимпийский чемпион спринта, командного спринта и эстафеты, т.е. он чистый спринтер, не дистанционщик, в отличии от Большунова. Я бы назвала Клебо "Королем спринта", но не "Королем лыж", это в моем понимании дистанционщик, у него нет стабильно высоких результатов на длинных дистанциях. Большунов олимпийский чемпион и призер во всех лыжных дисциплинах. но он дистанционщик. Каждый из них может изредка показать высокий результат в "не профильных" гонках. Они разные, каждый хорош по своему, не надо уменьшать или увеличивать успехи обоих в угоду своих предпочтений.
Каждый из них может изредка показать высокий результат в "не профильных" гонках.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Клебо - 23 победы в дистанционных гонках
Вечно второй - 1 победа в спринте
У кого-то это "изредка" в 23 раза реже происходит 🤣
+3
-2
+1
Ответ Мультик
Что оберсдорф? Там Большунов впереди даже не появлялся 45км из 50, поэтому клебан и выжил. И возомнил о себе невесть что.
Согласен полностью Болле на том ЧМ все гонки бежал, на марафоне сам ели выжил, был момент когда казалось он уже отвалился 😬
+4
-3
+1
Вижу фанаты Клэбо только минусы умеют ставить.Клэбо спринтер, но умеющие бегать дистанции.Стал более универсальным. Нортуг почти также бегал..Он умеет терпеть, зацепиться за спины,на финише нету ему равных.Это ему помогает хорошо выступать на дистанциях. Но это упрёк дистанционщикам которые не могут держать скорость.Да и длинных гонок стало меньше.
+5
-4
+1
Ребята, а под каким номером сегодня вечно второй стартует в Лахти? И сколько минут он привезёт Клебо, ваши прогнозы? ))
+6
-5
+1
Клэбо вдарил, похоже заберёт
0
0
0
Нюэнгет ,сколько,6сек.уступает?.Пока это ни о чем не говорит,все впереди
0
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0
17сек.на первой отсечке,неплохо Ииво стартанул.
0
0
0
Ответ Леопардер
Не обращайте внимания. В этом вся глубинная суть местных болельщиков Большунова. Перед ними стоит высокая задача вопреки законам математики, логики и базовой человеческой совести доказать, что аж 3-кратный олимпийский чемпион и 1-кратный чемпион мира Саша в квадриллион раз лучше, чем всего лишь 5-кратный олимпийский чемпион и 6-кратный (на момент бана России) чемпион мира отвратительный Клэбо. Для этого нужно вычитать "неправильные" гонки и дистанции и наоборот умножать на коэффициент патриотического искажения реальности достижения Саши. Писать чушь по лыжи-самовозы у Клэбо, про фтор, про астму, про "рюкзачный" стиль, которым побеждать нечестно, как вы понимаете. Они готовы нести что угодно, лишь бы принизить одного и возвысить другого, чтоб 3 стало больше 5, а 1 больше 6. И если чуть-чуть расширить диапазон этого падения, то становится понятно, что и почему происходит в этой стране последние два года, ведь все эти математически-логические нонсенсы имеют один корень: 3>5, 1>6, война это мир, свобода это рабство, незнание это сила.
Так называемые "болельщики Большунова" пытаются довести до вас информацию о том, что Клебо олимпийский чемпион спринта, командного спринта и эстафеты, т.е. он чистый спринтер, не дистанционщик, в отличии от Большунова. Я бы назвала Клебо "Королем спринта", но не "Королем лыж", это в моем понимании дистанционщик, у него нет стабильно высоких результатов на длинных дистанциях. Большунов олимпийский чемпион и призер во всех лыжных дисциплинах. но он дистанционщик. Каждый из них может изредка показать высокий результат в "не профильных" гонках. Они разные, каждый хорош по своему, не надо уменьшать или увеличивать успехи обоих в угоду своих предпочтений.
+6
-6
0
Финны на домашнем этапе шустрят. Глядишь, сегодня Нисканен с Хювариненом вместе запрыгнут на подиум, как у женщин две их соотечественницы ))
+2
-2
0
Суомалайненам что,открыли зелёный свет на финише сезона? Сразу трое в шестёрке у женщин/к сожалению гонку не довелось посмотреть/. Что -то будет у мужчин!? Победа Нисканена кажется уже более вероятной.
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Ответ Мультик
Пятикратный ОИ. Девятикратный чм. "Король" лыж. 2018 Пчхенхан 15км - не старт 30км - 10 50км - не старт 2019 Зеефельд 15км - не старт 30км - 30 50км - не старт 2021 Оберсдорф 15км - не старт 30км - 4 50км - дисквал 2022 Пекин 15км - 3 30км - 40 50км - сход
Подзабыл, он в Пекине перед полтинником не вышел или уже перед тридцаткой?
+3
-3
0
Ответ Мультик
Не вышел? не совсем понимаю
Из памяти уж стерлось. Он на полтинник побоялся, а на тридцатку... выполз.)
+1
-1
0
Разделка на КМ 20км, да ладно 🤔, Внук будет наказан Нисканеном изи!
+4
-4
0
Ответ Rinat Gazimzyanov
Вижу фанаты Клэбо только минусы умеют ставить.Клэбо спринтер, но умеющие бегать дистанции.Стал более универсальным. Нортуг почти также бегал..Он умеет терпеть, зацепиться за спины,на финише нету ему равных.Это ему помогает хорошо выступать на дистанциях. Но это упрёк дистанционщикам которые не могут держать скорость.Да и длинных гонок стало меньше.
Куда приятнее плюсы людям ставить,а минусы,..минус себе человек в карму ставит.
+1
-1
0
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