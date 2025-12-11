«Арсенал» лидирует в ЛЧ после 6 туров. «Бавария», «ПСЖ», «Ман Сити» и «Аталанта» – в топ-5, «Реал» – 7-й, «Барселона» – 15-я, «Карабах» – 22-й, «Наполи» – 23-й, «Кайрат» – 36-й

«Арсенал» сохранил первое место в Лиге чемпионов после 6-го тура.

«Арсенал » лидирует в Лиге чемпионов за два тура до окончания общего этапа.

Команда Микеля Артеты выиграла все шесть матчей и набрала 18 очков.

В первую восьмерку также входят «Бавария » (15), «ПСЖ » (13), «Манчестер Сити» (13), «Аталанта» (13), «Интер» (12), «Реал » (12) и «Атлетико» (12).

«Ливерпуль» занимает 9-е место, у «Челси» – 13-я строчка, у «Барселоны» – 15-я, «Ювентус» идет 17-м, «Карабах» – 22-м, «Наполи» – 23-м, «Бенфика» – 25-й. На последних трех местах расположились «Аякс», «Вильярреал» и «Кайрат».

Таблица Лиги чемпионов