У Месси дубль в матче с «Орландо», у Суареса – 2+2. Луис впервые забил за «Интер Майами»

Лионель Месси и Луис Суарес оформили по дублю в ворота «Орландо».

Уругвайский форвард « » отличился на 4-й и 11-й минутах матча 2-го тура после передач хавбека . Он забил за новую команду впервые после перехода.

Также Суарес сделал два голевых паса. На 29-й минуте он ассистировал полузащитнику Роберту Тэйлору, на 62-й – Месси. Через пять минут после последнего результативного действия был заменен.

также забил на 57-й минуте.