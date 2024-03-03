У Месси дубль в матче с «Орландо», у Суареса – 2+2. Луис впервые забил за «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси Луис Суарес Орландо Сити Интер Майами Роберт Тэйлор Юлиан Грессель Футбол

Лионель Месси и Луис Суарес оформили по дублю в ворота «Орландо».

Уругвайский форвард «Интер Майами» отличился на 4-й и 11-й минутах матча 2-го тура МЛС после передач хавбека Юлиана Гресселя. Он забил за новую команду впервые после перехода.

Также Суарес сделал два голевых паса. На 29-й минуте он ассистировал полузащитнику Роберту Тэйлору, на 62-й – Месси. Через пять минут после последнего результативного действия Луис был заменен.

Месси также забил на 57-й минуте.

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57 комментариев
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Шикарный матч!
Как же приятно смотреть на игру Месси и Суареса
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Официально матч по платной подписке посмотрело больше народа, чем матч Насры по бесплатной джазире:))🤣🤣🤣
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Ну что, как обычно Лео провёл хейтерам по губам, но ничего им не привыкать! Интер Майами, все молодцы!👏👏
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Ответ Scopus
Липовая статистика в выставочном матче Таких соперников можно даже за клубы не считать
Ты про пустыню с саранчой?:))
+11
-4
+7
Нормальная лига, добавляют по 2-3 минуты, а не по 50 к каждому тайму что бы с левой пенки забивали проплаченные пенальтисты:))
+7
-2
+5
Ответ Scopus
Липовая статистика в выставочном матче Таких соперников можно даже за клубы не считать
Почему? Футбол в Америка довольно развит, 9 лига мира, повыше рпл будет
+7
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+5
С Месси все понятно.
Он выиграл все в футболе, у него нет белых пятен в карьере. Теперь просто чилит и играет в удовольствие с друганами.
Очень приятно их видеть вместе, тех , кто создавал славу в Барселоне.
Луисито шикарен, какой же он скилловый.
+7
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+4
Ответ Scopus
Ты случайно не болельщик Динамо Москвы?) Ведёшь себя как ментяра, аквалангист :))
Какая разница, я просто против мультиаккаунтиков, которых у тебя 5 за месяц. Надеюсь модераторы укажут тебе твое место.
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Ответ rigobersong
Ты про пустыню с саранчой?:))
Кстати, посещаемость в аравии, после приезда пахового, побила все антирекорды.
Вот так и получается - создают кринжу фейковую популярность, покупая у сми посты, статьи но итог таков, что живые люди на него не идут.
На ЧЕМПИОНА МИРА Месси распроданы все билеты на сезон.
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Ответ Scopus
Конечно шикарный) Этот матч - как фильм, уже по сгенерированому сценарию
Так это шейхами все куплено.
Подожди, еще поставят 55 левейших пенок что бы Месси подарить титул, как завещали массоны с печенегами.
Рен ТВ вчера опубликовал послание потомкам от печенегов с ордынцами. В нем говорится что Чемпионом Мира должен стать Месси. Сам Турулбек 10 навел порчу на Комана, Тчуамени и Коло Муани. А близкий друг Турулбека Эхнатон завещал Месси выиграть МЛС.
Поэтому все куплено, подстроено ФИФА, шейхами, массонами, древним Египтом и Золотой Ордой.
Сиууууу.
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Когда истеричной овце скандируют имя льва, овца конвульсивно бееекает. Но почему-то, Льву не скандируют имя овцы, так как это бессмысленно. Лео🦁 делает вещи💪🏻
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однако... Орландо в прошлом сезоне был вторым клубом лиги с отрывом в 6 очков от третьего места. в четвертьфинале проиграли будущим чемпионам Коламбусу.
а тут - 0-5 от Майами.
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Золотой Мяч вручается за сезон 23/24. Месси в этом сезоне 18 голов, 7 голевых передач, 7 предголевых, а дальше летом Кубок Америки 2024 в США и Аргентина в ранге Чемпионов Мира конечно фаворит турнира. ))
+5
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Ответ Scopus
Комментарий скрыт
Но комменты пишу.. Хе..
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У Месси друг Суарес.. У Гешы - гитара.. 🎸 Кто на что учился.. 😀🤣
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Гений.
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Месси опять лучший игрок матча, всю игру Интер Майами строит, и при этом ещё и забивает, просто гений футбола!🐐🇦🇷
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Ответ Игорь Климов
Эффект Лео Месси!
тут и у Суареса 2+2. но да, Месси сотоварищи, видимо, порвут МЛС в этом году.
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Ответ vulturecrow
однако... Орландо в прошлом сезоне был вторым клубом лиги с отрывом в 6 очков от третьего места. в четвертьфинале проиграли будущим чемпионам Коламбусу. а тут - 0-5 от Майами.
Эффект Лео Месси!
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Ответ Greatest Of All Time
Какая разница, я просто против мультиаккаунтиков, которых у тебя 5 за месяц. Надеюсь модераторы укажут тебе твое место.
5 за месяц?:) У него 10 за последние 5 дней:)
+3
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Ответ rigobersong
А какой смысл уже, если он новый создаст:) На мой взгляд просто новым надо давать ограничение в комментариев 5 в день, и блокировать рейтинг, что бы они себе не накручивали плюсы:)
Нет, я всё-таки против мультиаккаунтиков, так как за последние 2 месяца, увидел больше 50+ мультиаккаунтиков и все они фанаты Рюналду.
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Классный матч от короля футбола Лео.
+3
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Ответ Scopus
Я знаю своё место, и ты знай своё)
Откуда в тебе столько злости?:)
+2
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Суаресу не важно в какой лиге забивать
+2
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2.5 миллиарда ТВ контракт, 30 млн абонементы Интер Майами, каждый тур только со стадиона и билетов генерируют 2 миллиона прибыли:) Вход вхождения в млс почти миллиард, конечно не льготники в парандже, с саранчой на стадионе и бесплатным вещателем, но тоже неплохо:))
+3
-1
+2
Ответ vulturecrow
тут и у Суареса 2+2. но да, Месси сотоварищи, видимо, порвут МЛС в этом году.
Суарес всегда был топ-игроком!
+2
0
+2
Ответ Scopus
Ну а чего он ко мне цепляется? Как жвачка ей богу
Скинь ссылку на свой основной профиль:)
+1
0
+1
Ответ Scopus
Я знаю своё место, и ты знай своё)
Твое место блокировка, так как нельзя тут иметь 5 аккаунтов за месяц.
+1
0
+1
Они снова вместе и они решают 😎 ну как такое пропускать а ?! Это же зрелище 🤩
+2
-1
+1
Ответ Scopus
Ты ж забивал в поиске Там даже фотография есть - 4🔵🔵🔵🔵 То и был основной
А какой основной то:)) Или ты сам уже не знаешь?:)))
+1
0
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