У Месси дубль в матче с «Орландо», у Суареса – 2+2. Луис впервые забил за «Интер Майами»
Лионель Месси и Луис Суарес оформили по дублю в ворота «Орландо».
Уругвайский форвард «Интер Майами» отличился на 4-й и 11-й минутах матча 2-го тура МЛС после передач хавбека Юлиана Гресселя. Он забил за новую команду впервые после перехода.
Также Суарес сделал два голевых паса. На 29-й минуте он ассистировал полузащитнику Роберту Тэйлору, на 62-й – Месси. Через пять минут после последнего результативного действия Луис был заменен.
Месси также забил на 57-й минуте.
Как же приятно смотреть на игру Месси и Суареса
Он выиграл все в футболе, у него нет белых пятен в карьере. Теперь просто чилит и играет в удовольствие с друганами.
Очень приятно их видеть вместе, тех , кто создавал славу в Барселоне.
Луисито шикарен, какой же он скилловый.
Вот так и получается - создают кринжу фейковую популярность, покупая у сми посты, статьи но итог таков, что живые люди на него не идут.
На ЧЕМПИОНА МИРА Месси распроданы все билеты на сезон.
Подожди, еще поставят 55 левейших пенок что бы Месси подарить титул, как завещали массоны с печенегами.
Рен ТВ вчера опубликовал послание потомкам от печенегов с ордынцами. В нем говорится что Чемпионом Мира должен стать Месси. Сам Турулбек 10 навел порчу на Комана, Тчуамени и Коло Муани. А близкий друг Турулбека Эхнатон завещал Месси выиграть МЛС.
Поэтому все куплено, подстроено ФИФА, шейхами, массонами, древним Египтом и Золотой Ордой.
Сиууууу.
а тут - 0-5 от Майами.