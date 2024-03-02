Джорджина в платье, сшитом из футболки Роналду с автографом, вышла на подиум на Неделе моды в Париже
Девушка Криштиану Роналду поучаствовала в Парижской неделе моды.
Джорджина Родригес представила бренд Vetements. Она вышла на подиум в красном платье, сшитом из футболки португальского футболиста, подписанной им самим.
Вероятнее всего, при создании платья использовалась футболка Роналду времен «Манчестер Юнайтед», но без логотипа клуба.
Фото: East News/Gil-Gonzalez Alain/ABACA/Abaca
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