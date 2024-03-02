Джорджина в платье, сшитом из футболки Роналду с автографом, вышла на подиум на Неделе моды в Париже

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд стиль Джорджина Родригес Футбол

Девушка Криштиану Роналду поучаствовала в Парижской неделе моды.

Джорджина Родригес представила бренд Vetements. Она вышла на подиум в красном платье, сшитом из футболки португальского футболиста, подписанной им самим.

Вероятнее всего, при создании платья использовалась футболка Роналду времен «Манчестер Юнайтед», но без логотипа клуба.

Фото: East News/Gil-Gonzalez Alain/ABACA/Abaca

Материалы по теме

62 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тот случай, когда девушка с утра попросила твою футболку, а она "чуток" растянулась.
+51
-3
+48
Ответ Айхальский
Странное платье
Там гораздо страннее были прикиды))
+41
-2
+39
Ответ Potapson
А ведь найдутся те, кто это купит, причём за немалые деньги, и наденет 🤦
Наденет
+27
-4
+23
Taрелочница дорвалась до славы, выбилась в люди
+30
-8
+22
А ведь найдутся те, кто это купит, причём за немалые деньги, и наденет 🤦
+31
-10
+21
Странное платье
+19
-5
+14
Цыгане респектуют
+15
-3
+12
Ирина Шейк от смеха свалилась с кровати.
+11
-2
+9
Ответ Dmitriy Racheev
На жену
На мужа
+9
-1
+8
Ответ Spartak ist besser
Европейки с каждым поколением становятся всё страшнее и страшнее.
она вообще-то в Аргентине родилась
+9
-1
+8
Шарфа в паху не хватает)
+8
-1
+7
Ответ grauda
Наденет
На жену
+9
-3
+6
Джорджина в платье с логотипом спонсора... и с его же автографом
+4
0
+4
Ответ Spartak ist besser
Европейки с каждым поколением становятся всё страшнее и страшнее.
не согласен.посмотри на датчанок щведок девушек из нидерландов и много еще откуда.
+5
-1
+4
Уровень колхозности 🔝
+4
0
+4
Ответ ML26
Там гораздо страннее были прикиды))
Не знаю что страннее, наряды или тот факт, что ты этот показ смотрел
+5
-1
+4
Ответ Potapson
А ведь найдутся те, кто это купит, причём за немалые деньги, и наденет 🤦
IShowSpeed, например
+3
0
+3
чет у нее тут кокосов толком не видно
+4
-1
+3
по улице слона водили
+2
0
+2
Ответ AminO2
Ирина Шейк от смеха свалилась с кровати.
с чьей?
+3
-1
+2
Ответ Валера Баралгин
Для недели моды, может быть, выглядит непривычно и странно, но идея сама - очень милая и тёплая. Красивая девушка в женственном платье по фигуре из мужской спортивной футболки. И при этом нет пошлости или перебора какого-то, всё нежно. Единственное, на мой взгляд, в художественную идею не очень вписывается автограф, но, значит, на взгляд модельера как раз вписывается.
Красивая очень спорно, особенно на фоне моделей с этого показа.
Прошлась как доярка с лишним весом вбивая на ходу сваи)
+4
-2
+2
Страшная как моя жизнь...
+8
-6
+2
Ответ pimpumpam
она вообще-то в Аргентине родилась
Зачем вы так? Там для человека, судя по подписке, Аргентина просто вторая Родина, а вы просто уничтожили его веру)
+2
-1
+1
смотрится ужасно, особенно, если понятно, что футболку Роналду повернули со спины на грудь... нелепость какая-то...
+1
0
+1
Ответ Dmitriy Racheev
На жену
и вы...ет
+1
0
+1
Колхоз.
+3
-2
+1
Роналду это подойдёт 😂
+3
-2
+1
И эта мода?
0
0
0
Месси жене подарит, а вечером будет ее любить в ней же
+2
-2
0
Мозгом понимаю что Джорджина красивая женщина, но лично мне почему-то всегда казалось страшной.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий