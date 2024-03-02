Джорджина в платье, сшитом из футболки Роналду с автографом, вышла на подиум на Неделе моды в Париже

Девушка Криштиану Роналду поучаствовала в Парижской неделе моды.

представила бренд Vetements. Она вышла на подиум в красном платье, сшитом из футболки португальского футболиста, подписанной им самим.

Вероятнее всего, при создании платья использовалась футболка времен « », но без логотипа клуба.

Фото: East News/Gil-Gonzalez Alain/ABACA/Abaca