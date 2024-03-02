Гол Нуньеса на 99-й принес «Ливерпулю» победу над «Ноттингем Форест» – 1:0
«Ливерпуль» победил в гостях «Ноттингем Форест» (1:0) в 27-м туре АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дарвин Нуньес забил победный мяч на 99-й минуте.
- Дата проведения
- 2 марта, 18.00, «Сити Граунд»
- Гол:
- 0:1 – 90 Нуньес.
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Ноттингем Форест –
Зельс, Уильямс, Омобамиделе, Мурилло, Тоффоло, Йейтс, Гиббс-Уайт, Домингес (Данило, 79), Хадсон-Одои, Эланга, Ориги (Авонийи, 65).
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Ливерпуль –
Келлехер, Брэдли (Цимикас, 84), ван Дейк, Конате, Робертсон (Нуньес, 60), Гомес, Мак Аллистер, Кларк (Эндо, 60), Эллиотт (Собослаи, 76), Диас, Гакпо (Дэннс, 84).
- Предупреждения:
- Робертсон (59), Дэннс (85), Гиббс-Уайт (90), Данило (90), Фелипе (90).