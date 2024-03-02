Гол Нуньеса на 99-й принес «Ливерпулю» победу над «Ноттингем Форест» – 1:0

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Ноттингем Форест Дарвин Нуньес онлайны Футбол

«Ливерпуль» победил в гостях «Ноттингем Форест» (1:0) в 27-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дарвин Нуньес забил победный мяч на 99-й минуте.

Ноттингем Форест – Ливерпуль 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
2 марта, 18.00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 90 Нуньес.
Ноттингем ФорестЗельс, Уильямс, Омобамиделе, Мурилло, Тоффоло, Йейтс, Гиббс-Уайт, Домингес (Данило, 79), Хадсон-Одои, Эланга, Ориги (Авонийи, 65).
ЛиверпульКеллехер, Брэдли (Цимикас, 84), ван Дейк, Конате, Робертсон (Нуньес, 60), Гомес, Мак Аллистер, Кларк (Эндо, 60), Эллиотт (Собослаи, 76), Диас, Гакпо (Дэннс, 84).
Предупреждения:
Робертсон (59), Дэннс (85), Гиббс-Уайт (90), Данило (90), Фелипе (90).

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98 комментариев
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Такие матчи принято называть чемпионскими! С победой!
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+72
Дарвииииииин! Это было потрясающе, просто клатчер
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у всей хейтерни перестал работать фейс-айди потому что у них всех чето с лицом
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Вот вам и Дарвин, все над ним смеются, а на деле с ним и без него две разные команды. До его выхода толком моментов то и не было, но вышел и затащил!
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Макалистер шикарен. Какого же топчика Ливерпуль взял за копейки.
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Ответ elaman kojogeldiev
Комментарий скрыт
Я не против, но пусть набирают их после этого матча.
+35
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Болельщики Ливерпуля на своей же ветке мгновенно зарабатывают себе минусы, просто желая удачи команде за которую болеют)) манси, не прячьтесь!)
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Думаю, теперь все понимают зачем Юргену отпуск. Самим бы выдохнуть и отдохнуть от валидола. YNWA черт побери! С победой, красные!
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АПЛ конечно силен, даже с днищем выиграть трудно, поэтому лучший чемпионат.
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Удачи Ливерпулю в важнейшем матче!
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все! У меня закончились все успокоительные, просто не могу поверить как Мак Аллистер сделал такую передачу.
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Ответ Арман Мартиросян
Макалистер шикарен. Какого же топчика Ливерпуль взял за копейки.
но ещё хочется отметить эндо, вот кто реально хорош в этом сезоне!
+16
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+15
Ответ Sergey Kuznetsov
Такие матчи принято называть чемпионскими! С победой!
Чемпионский будет в следующем туре
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Вот это характер, вот это команда, АПЛ должен быть у них, я уже не знаю какие таблетки пить😂
+14
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+13
Уфф, опять валидол! Всех болельщиков Ливерпуля с победой!
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Ответ f0mk4
Комментарий удален пользователем
Как скажешь)
+17
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Клоппо-тайм
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-2
+10
Ответ Арман Мартиросян
Макалистер шикарен. Какого же топчика Ливерпуль взял за копейки.
А вспомнить начало сезона казалось Собо гораздо лучше адаптировался, а Макка был сам не свой. И как все поменялось, Макалистер стержневой игрок и вся полузащита на нём держится, ну и на самурае конечно, где бы мы были без Эндо
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Нуньеса с возвращением, забил в важнейший момент
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0
+9
С возвращением Дарвин браво 🔥❤️ YNWA
+10
-1
+9
Удачи Клопятам😄!!!
+11
-4
+7
"Валидол" обязан быть титульным спонсором Ливера на форме!!!)
+7
0
+7
Ливерпуль, ты сделал это!!! Нуньес просто красавчик!!!
+9
-2
+7
Хорошая сила воли у игроков Ливерпуля!
+7
-1
+6
Ответ Jkov
С одним ударом в створ,против нотингема,ну ну
тихо там сидите на третьем месте, думайте как Порту обыграть хотя бы
+8
-2
+6
Ребят, пожалуйста, очень надо три очка! Тяжёлый матч, неуступчивый соперник, удачи красным!
+7
-1
+6
какой же гакпо мертвец...надеюсь больше не разу не выпустят. молодой за 10 минут сыграл в разы полезнее чем эта дривисина за весь матч!!!!!!!!
+7
-2
+5
"Mental Monsters"
+5
0
+5
Премию Дарвину за то, что оставил Ливерпуль на первом месте) Интрига живёт, классный чемп в этом сезоне АПЛ получается)
+5
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+5
Да, это Ливерпуль, когда думаешь, ну это все уже конец и тут опять, что то невероятное.
+5
0
+5
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