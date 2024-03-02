Финал Кубка России. Спринт. Халили стартует 6-м, Логинов – 27-м, Бабиков – 35-м, Поварницын – 44-м, Томшин – 50-м, Латыпов – 57-м
2 марта на финальном этапе Кубка России по биатлону в Уфе пройдет мужской спринт.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону
5-й этап (финал)
Уфа
Спринт
Мужчины
Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
6. Карим Халили
9. Петр Пащенко
10. Кирилл Стрельцов
12. Виктор Плицев
15. Дмитрий Иванов
28. Евгений Емерхонов
30. Рустам Каюмов
35. Антон Бабиков
44. Александр Поварницын
49. Кирилл Бажин
50. Василий Томшин
53. Ильназ Мухамедзянов
57. Эдуард Латыпов
Полный старт-лист – на сайте СБР.