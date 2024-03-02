Финал Кубка России. Спринт. Халили стартует 6-м, Логинов – 27-м, Бабиков – 35-м, Поварницын – 44-м, Томшин – 50-м, Латыпов – 57-м

Теги сборная России результаты Кубок России спринт Александр Логинов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Виктор Плицев Кирилл Стрельцов Ильназ Мухамедзянов Дмитрий Иванов Василий Томшин Карим Халили Рустам Каюмов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Биатлон

2 марта на финальном этапе Кубка России по биатлону в Уфе пройдет мужской спринт.

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5-й этап (финал)

Уфа

Спринт

Мужчины

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». 

Старт-лист

6. Карим Халили

9. Петр Пащенко

10. Кирилл Стрельцов

12. Виктор Плицев

15. Дмитрий Иванов

27. Александр Логинов

28. Евгений Емерхонов

30. Рустам Каюмов

35. Антон Бабиков

44. Александр Поварницын

49. Кирилл Бажин

50. Василий Томшин

53. Ильназ Мухамедзянов

57. Эдуард Латыпов

Полный старт-лист – на сайте СБР.

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7 комментариев
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Не поняла,что с Эдиком-приболел ?
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Ответ Luna02
Не поняла,что с Эдиком-приболел ?
Да, сказали, что больным бегает
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Ставлю на Мухамедзянова, очень уж понравился в прошедших стартах.
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Удачи парням,точной стрельбы,быстрых лыж. Надеюсь,что Карим,Антон,Саши,Петя,Дима,Кирилл,Вася поборются за высокие места.
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Ответ Афанасия
Да, сказали, что больным бегает
И зачем больному выходить на старт? В Иг был провал в стрельбе,ногами проиграл Саше Логинову достаточно,итог-неутешительный.. Подлечился бы,восстановился(по-моему). Там в марте-апреле еще старты,причем с белорусами
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